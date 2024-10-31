Gece Vakti Motosiklet Çalan Hırsızı Kayda Aldı: "Hırsız Gel Buraya, Şikayet Edeceğim Seni"

Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı yapan bir kişi, vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kayda alındığını fark eden hırsız motosikleti bırakıp kaçarken, arkasından bağıran vatandaş, 'Hırsız gel buraya, şikayet edeceğim seni.' dedi.