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Gece Vakti Motosiklet Çalan Hırsızı Kayda Aldı: "Hırsız Gel Buraya, Şikayet Edeceğim Seni"

Gece Vakti Motosiklet Çalan Hırsızı Kayda Aldı: "Hırsız Gel Buraya, Şikayet Edeceğim Seni"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
31.10.2024 - 13:18

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Çanakkale'de motosiklet hırsızlığı yapan bir kişi, vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kayda alındığını fark eden hırsız motosikleti bırakıp kaçarken, arkasından bağıran vatandaş, 'Hırsız gel buraya, şikayet edeceğim seni.' dedi.

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Çanakkale'de sokakta duran motosikleti iterek çalmaya çalışan hırsız, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

Çanakkale'de sokakta duran motosikleti iterek çalmaya çalışan hırsız, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.

Kayda alındığını anlayan hırsız, motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. O anları kayda alan vatandaş, "Hırsız gel buraya, şikayet edeceğim seni." dedi.

Kayda alındığını anlayan hırsız, motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. O anları kayda alan vatandaş, "Hırsız gel buraya, şikayet edeceğim seni." dedi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızın yakalandığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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