Altın Neden Düşüyor? Altın Düşmeye Devam Edecek mi? Güncel Altın Fiyatları

Gökçe Cici
28.10.2025 - 14:00

Altın piyasasında son günlerde dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Gram altın 5.900 TL seviyesinden 5.351 TL’ye kadar geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini zayıflatırken yatırımcılar 'Altın neden düşüyor?' ve 'Bu düşüş devam eder mi?' sorularına yanıt arıyor. ABD-Çin görüşmeleri, dolar endeksindeki artış ve faiz beklentileri fiyatları doğrudan etkiledi. İşte uzmanların değerlendirmeleri ve 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

Altındaki düşüşün en önemli nedeni, ABD ve Çin arasında yapılan ticaret görüşmelerinde sağlanan 'ön anlaşma' haberleri oldu. Küresel piyasalarda risk iştahı yeniden artarken yatırımcılar güvenli liman olan altından çıkış yaptı. Bu da gram ve ons altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Dolar endeksinin güçlenmesi, merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi ve Orta Doğu’daki tansiyonun geçici olarak sakinleşmesi de düşüşü hızlandıran diğer faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, güçlü dolar ve faiz politikasındaki sıkı duruş sürdükçe altına olan talep kısa vadede düşük kalabilir.

Analistler, kısa vadede baskının sürebileceğini ancak uzun vadede toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Capital Economics analistleri, son iki aydaki rekor yükselişin ardından yaşanan düşüşün bir 'düzeltme' olabileceğini vurguluyor.

Kuruluşa göre altın fiyatları 2026 sonuna kadar ons başına 3.500 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir. Ancak Reuters’ın 39 analist ve trader’la yaptığı ankette, uzun vadede tam tersi bir tablo çiziliyor. Ankete göre 2026’da altının ortalama ons fiyatı 4.275 dolar seviyesine yükselebilir.

Ekonomistler, Fed’in faiz indirimi sinyali vermesi veya jeopolitik risklerin yeniden artması durumunda altının yeniden yükseliş trendine girebileceğini belirtiyor.

28 Ekim 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram Altın: Alış 5.282,69 TL - Satış 5.283,41 TL

  • Çeyrek Altın: Alış 8.452,31 TL - Satış 8.638,37 TL

  • Yarım Altın: Alış 16.855,76 TL - Satış 17.280,81 TL

  • Tam Altın: Alış 35.833,00 TL - Satış 36.236,00 TL

  • Cumhuriyet Altını: Alış 33.809,23 TL - Satış 34.447,81 TL

  • Ata Altın: Alış 36.427,88 TL - Satış 37.385,74 TL

  • Altın (Ons): Alış 3.898,98 $ - Satış 3.900,23 $

