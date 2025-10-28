Altın Neden Düşüyor? Altın Düşmeye Devam Edecek mi? Güncel Altın Fiyatları

Altındaki düşüşün en önemli nedeni, ABD ve Çin arasında yapılan ticaret görüşmelerinde sağlanan 'ön anlaşma' haberleri oldu. Küresel piyasalarda risk iştahı yeniden artarken yatırımcılar güvenli liman olan altından çıkış yaptı. Bu da gram ve ons altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Dolar endeksinin güçlenmesi, merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi ve Orta Doğu’daki tansiyonun geçici olarak sakinleşmesi de düşüşü hızlandıran diğer faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, güçlü dolar ve faiz politikasındaki sıkı duruş sürdükçe altına olan talep kısa vadede düşük kalabilir.