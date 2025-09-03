onedio
Alışveriş Sepetini Hazırla, Sana Ne Kadar Sağlıklı Biri Olduğunu Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
03.09.2025 - 19:01

Günlük, haftalık ya da aylık mutfak alışverişine bakıp yeme-içme alışkanlıkların hakkında hemen bilgi edinebiliriz. Özellikle ne kadar sağlıklı biri olduğunu hemen öğrenebiliriz.

Sepetini hazırla, ne kadar sağlıklı olduğunu söyleyelim! 🛒

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Alışveriş sepetini al ve başlayalım. Kahvaltı için hızlı bir seçim yapar mısın?

4. Sepeti biraz daha doldurur musun?

5. Şimdi bir atıştırmalık seç!

6. Alışveriş sepetini yavaş yavaş dolduruyoruz. Kuru baklagil seç bakalım!

7. Manav reyonuna geldik! Kaç kilo alırsın bilemeyiz ama sepetine atacağın ilk sebzeyi seçer misin?

8. Hazır manav reyonundayken bir de yeşil bir şeyler mi alsak?

9. Reyon görevlisine kolay gelsin diyoruz ve devam ediyoruz! Dilimiz damağımız kurudu, içecek bir şeyler alalım mı?

10. Sepet doldu ya... Büyük bir sepete geçelim.

11. Son sorudayız! Bu sepete eklemek istediğin başka bir şey var mı?

Sağlıklı yaşamın vücut bulmuş halisin!

Senin alışveriş sepetine bakan biri “Bu kişi mutfağını beslenme kitabına göre düzenlemiş!” der. Etiket okumak sende otomatikleşmiş bir refleks gibi. Paketli ürün alacaksan bile içeriği tertemiz olanı buluyorsun. Meyve-sebze reyonu senin için marketin kalbi. Süt ürünlerinde de en sade olanı tercih ediyorsun. Tatlıdan tamamen vazgeçmiyorsun ama şeker oranı düşük ve daha doğal seçenekleri seçiyorsun. Kısacası senin için sağlıklı beslenme sadece bir dönemlik heves değil. Bu artık yaşam tarzın olmuş. Çevrende de sağlıklı seçimleri en iyi bilen olarak anılman boşuna değil!

Dengeyi bulmuş bir gurmesin!

Sen sağlıklı beslenmeyi seviyorsun ama hayatın keyfini kaçıracak kadar da katı değilsin. Sepetinde tam buğday ekmeğiyle çikolatanın yan yana durması seni rahatsız etmiyor. Bir gün evde smoothie hazırlarken ertesi gün makarnayı mis gibi sosla yiyorsun. Yani dengeyi kurmuşsun: Çoğunlukla iyi seçimler ve arada ufak ödüller diyebiliriz. Sağlıklı beslenme senin için yasak listesi değil. Daha çok neyin sana iyi geldiğini bilip ona göre karar vermek gibi. Canın bir şey istiyorsa yiyorsun, sonra diğer öğünde dengeliyorsun. Ne fazla kural, ne de tamamen serbestlik… Tam ortası!

Hem sağlığa hem de kendini şımartmaya bakıyorsun!

Senin sepetin biraz çelişkilerle dolu diyebiliriz. Bir tarafta taze sebzeler, diğer tarafta gazlı içecekler var. Sağlıklı seçimleri tamamen görmezden gelmiyorsun ama anlık can çekmeleri bazen ağır basıyor. “Ne olacak, bir kereden bir şey olmaz ya...” dediğin günler çok. Yine de bilinçsiz değilsin. Ne zaman daha iyi seçimler yapabileceğini biliyorsun, sadece uygulamak için ekstra motivasyona ihtiyaç duyuyorsun. İstersen sepetinin yarısını kolayca daha sağlıklı hale getirebilirsin. Şu anki durumun yarı özenli, yarı spontane bir tablo çiziyor.

Sepetin pek sağlıklı durmuyor.

Senin sepete bakınca paketli ürünler, gazlı içecekler ve atıştırmalıklar hemen göze çarpıyor. Meyve-sebze reyonuna yolun düşse bile sonra bakarım deyip geçebiliyorsun. Sağlıklı seçimler aklına geliyor ama o anda canın istemiyorsa hiç uğraşmıyorsun. Bunun kötü tarafı uzun vadede bu alışkanlıkların seni biraz yavaşlatması. İyi tarafı ise değişmek istersen her şey tamamen senin elinde. Bir gün “Hadi bu sefer farklı bir liste yapayım.” dediğinde sepetin bambaşka bir hale gelebilir. Şimdilik sen daha çok canım ne istiyorsa onu alırım kafasındasın.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
