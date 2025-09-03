Alışveriş Sepetini Hazırla, Sana Ne Kadar Sağlıklı Biri Olduğunu Söyleyelim!
Günlük, haftalık ya da aylık mutfak alışverişine bakıp yeme-içme alışkanlıkların hakkında hemen bilgi edinebiliriz. Özellikle ne kadar sağlıklı biri olduğunu hemen öğrenebiliriz.
Sepetini hazırla, ne kadar sağlıklı olduğunu söyleyelim! 🛒
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Alışveriş sepetini al ve başlayalım. Kahvaltı için hızlı bir seçim yapar mısın?
4. Sepeti biraz daha doldurur musun?
5. Şimdi bir atıştırmalık seç!
6. Alışveriş sepetini yavaş yavaş dolduruyoruz. Kuru baklagil seç bakalım!
7. Manav reyonuna geldik! Kaç kilo alırsın bilemeyiz ama sepetine atacağın ilk sebzeyi seçer misin?
8. Hazır manav reyonundayken bir de yeşil bir şeyler mi alsak?
9. Reyon görevlisine kolay gelsin diyoruz ve devam ediyoruz! Dilimiz damağımız kurudu, içecek bir şeyler alalım mı?
10. Sepet doldu ya... Büyük bir sepete geçelim.
11. Son sorudayız! Bu sepete eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Sağlıklı yaşamın vücut bulmuş halisin!
Dengeyi bulmuş bir gurmesin!
Hem sağlığa hem de kendini şımartmaya bakıyorsun!
Sepetin pek sağlıklı durmuyor.
