Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitin Ne Kadar Olmalı?
Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitin Ne Kadar Olmalı?
Hoşgeldin!
Bu test, alışveriş tercihlerini ve harcama alışkanlıklarını değerlendirerek sana uygun bir kredi kartı limitini belirlemeye yönelik. Lütfen soruları dikkatlice oku ve sana en uygun olan seçeneği işaretle!
Hazırsan başlayalım! 😅
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1. İlk olarak söyle bakalım; aylık alışveriş harcamalarını nasıl değerlendirirsin?
2. Acil durumlarda kredi kartınızı nasıl kullanırsın?
3. Kredi kartı ekstrelerinizi nasıl takip edersin?
4. Kredi kartının geri ödeme dönemlerini nasıl planlarsın?
5. Kredi kartını en sık hangi tür alışverişlerde kullanırsın?
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6. Kredi kartı borcunu ödemek için genellikle hangi ödeme yöntemini tercih edersin?
7. Kredi kartı kullanımında, belirli bir limit dahilinde mi hareket edersin, yoksa limitinin üzerine çıkmaktan çekinmez misin?
8. Kredi kartı harcamalarını takip etmek ve bütçeni dengelemek için hangi araçları kullanırsın?
9. Peki son olarak; kredi kartı teklifleri ve promosyonları seni nasıl etkiliyor??
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