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Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitin Ne Kadar Olmalı?

etiket Alışveriş Alışkanlıklarına Göre Kredi Kartı Limitin Ne Kadar Olmalı?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 17:01

Hoşgeldin! 

 Bu test, alışveriş tercihlerini ve harcama alışkanlıklarını değerlendirerek sana uygun bir kredi kartı limitini belirlemeye yönelik. Lütfen soruları dikkatlice oku ve sana en uygun olan seçeneği işaretle! 

Hazırsan başlayalım! 😅

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1. İlk olarak söyle bakalım; aylık alışveriş harcamalarını nasıl değerlendirirsin?

2. Acil durumlarda kredi kartınızı nasıl kullanırsın?

3. Kredi kartı ekstrelerinizi nasıl takip edersin?

4. Kredi kartının geri ödeme dönemlerini nasıl planlarsın?

5. Kredi kartını en sık hangi tür alışverişlerde kullanırsın?

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6. Kredi kartı borcunu ödemek için genellikle hangi ödeme yöntemini tercih edersin?

7. Kredi kartı kullanımında, belirli bir limit dahilinde mi hareket edersin, yoksa limitinin üzerine çıkmaktan çekinmez misin?

8. Kredi kartı harcamalarını takip etmek ve bütçeni dengelemek için hangi araçları kullanırsın?

9. Peki son olarak; kredi kartı teklifleri ve promosyonları seni nasıl etkiliyor??

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50.000 TL!

Harcamalarını genellikle bütçene uygun tutarsın. Kredi kartını sadece gerektiğinde kullanırsın. Ekstrelerini düzenli olarak kontrol eder, borçlarını zamanında ödersin. Kredi kartı limitin, aylık harcamalarını karşılayacak düzeyde. Finansal sorumluluklarını yerine getirir ve kredi kartı kullanımını bilinçli bir şekilde yönetirsin.

100.000 TL!

Harcamalarını genellikle kontrol altında tutarsın, ancak zaman zaman istisnalar olabilir. Acil durumlar dışında kredi kartını nadiren kullanırsın. Ekstreleri düzenli olarak takip etmeye çalışırsın, ancak bazen gözden kaçırabilirsin. Kredi kartı limitin, orta düzeyde alışveriş yapmana olanak tanır. Borçlarını zamanında ödemek için çaba sarf edersin, ancak bazen ödemeleri erteleyebilirsin.

250.000 TL!

Harcamalarını genellikle kontrol altında tutamazsın, sık sık aşarsın. Kredi kartını sıkça ve gereksiz yere kullanma eğilimindesin. Ekstreleri düzenli olarak kontrol etmez, harcamalarını tam olarak takip edemezsin. Kredi kartı limitin, harcamalarını aşan bir düzeyde. Borçlarını zamanında ödemekte zorlanırsın ve zaman zaman gecikmeli ödemeler yaparsın.

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