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Sen % Kaç Tasarruflu % Kaç Savurgansın?

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etiket Sen % Kaç Tasarruflu % Kaç Savurgansın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 17:01

Dünyada çeşit çeşit insan vardır, kimisi savurgan kimisi tasarruflu, kimisi hiç önemsemeyen...

Sen nasıl birisin? Bu testte verdiğin cevaplara göre yüzde kaç tasarruflu yüzde kaç savurgan olduğunu söylüyoruz!

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1. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?

2. Bir şey satın alıyorsun fakat kargo ücreti var. Ne yaparsın?

3. Gereksiz harcamaları azaltmak için çaba gösteriyor musun?

4. Acil durum fonu veya beklenmedik masraflar için birikim yapar mısın?

5. Kaç tane kredi kartın olduğunu öğrenelim!

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6. Satın aldığın her şeyde taksitlendirme yapmaya çalışıyor musun?

6. Satın aldığın her şeyde taksitlendirme yapmaya çalışıyor musun?

7. Peki ya genellikle hangisi için harcama yapıyorsun?

8. Bir şeye ihtiyacın olmasa da beğendiğin şeyleri alıyor musun?

%70 tasarruflu, %30 savurgan!

%70 tasarruflu, %30 savurgansın! Paranı akıllıca yönetiyorsun ve tasarruf yapmaya özen gösteriyorsun. Alışverişlerindeki bilinçli tercihler ve harcamalarını planlama yeteneğin, seni gelecekteki hedeflerine daha kolay ulaşmaya hazırlıyor. İhtiyaçlarını önceliklendirerek ve gereksiz harcamalardan kaçınarak, finansal güvenliğini sağlıyorsun. Bu tasarruf alışkanlıklarınla, ileride daha büyük yatırımlar yapma şansına sahip olabilirsin. Aynı zamanda, tasarruf ettiğin miktarı belirleyip bunu hayallerini gerçekleştirmek için kullanabilirsin. Örnek bir birey olarak çevrendeki insanlara da ilham veriyorsun!

%50 tasarruflu %50 savurgan!

%50 tasarruflu, %50 savurgansın! Harcamalarını dengede tutmayı başarıyorsun ve bu, finansal hayatında büyük bir avantaj sağlıyor. Hem ihtiyaçlarına hem de isteklerine yer açarak, yaşam kaliteni artırıyorsun. Bu denge ile, tasarruf yaparken aynı zamanda sosyal yaşamına da önem veriyorsun. Eğlenceli aktivitelerden ve deneyimlerden mahrum kalmadan, geleceğin için birikim yapmaya da özen gösteriyorsun. Finansal okuryazarlığın sayesinde, harcama alışkanlıklarını gözden geçirip gerektiğinde ayarlamalar yapıyorsun. Bu tutum, seni hem finansal açıdan hem de yaşam kalitesi açısından başarılı bir birey yapıyor. Gelecekteki hedeflerine ulaşmak için bu dengeyi korumaya devam et!

%30 tasarruflu %70 savurgan!

%30 tasarruflu, %70 savurgansın! Harcamalarını kontrol etme konusunda biraz zorlanıyorsun. Paranın akışını ve tasarrufunu daha iyi yönetmek, gelecekteki hedeflerine ulaşmanı kolaylaştırabilir. Belki de bazı harcamalarını gözden geçirerek, tasarruf yapmanın yollarını bulabilirsin. Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınarak, birikim oluşturmak için stratejiler geliştirebilirsin. Unutma, küçük adımlar büyük farklar yaratabilir. Kendine belirli bir bütçe oluşturmak ve buna sadık kalmak, finansal durumunu iyileştirmenin ilk adımı olabilir. Bu süreçte, harcama alışkanlıklarını gözlemlemek ve ihtiyaçlarınla isteklerin arasında bir denge kurmak, seni daha sürdürülebilir bir finansal geleceğe götürebilir.

Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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