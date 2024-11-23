Sen % Kaç Tasarruflu % Kaç Savurgansın?
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Sen % Kaç Tasarruflu % Kaç Savurgansın?
Dünyada çeşit çeşit insan vardır, kimisi savurgan kimisi tasarruflu, kimisi hiç önemsemeyen...
Sen nasıl birisin? Bu testte verdiğin cevaplara göre yüzde kaç tasarruflu yüzde kaç savurgan olduğunu söylüyoruz!
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1. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?
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2. Bir şey satın alıyorsun fakat kargo ücreti var. Ne yaparsın?
3. Gereksiz harcamaları azaltmak için çaba gösteriyor musun?
4. Acil durum fonu veya beklenmedik masraflar için birikim yapar mısın?
5. Kaç tane kredi kartın olduğunu öğrenelim!
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