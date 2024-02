Ali Atay "Leyla The Band"in Kuruluş Hikayesinin Onur Ünlü'nün Ölmeden Önceki Arzusu Olduğunu Açıkladı

'Bir an var müthiş bir an. Küçükçiftlik'teyiz, 17 bin kişi var. Bir an var şarkıyı söylemiyorum seyirciye söyletiyorum. Şöyle bir şey yaptım. Arkada davul çalıyordu. Onur'la göz göze geldik. Onur bana bir hareket yaptı. Bir anda. Çok güzel bir andı yani ve dedi ki 'Çalıyorum şu anda, ölmeyeceğim.' dedi.'