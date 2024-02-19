Ali Atay "Leyla The Band"in Kuruluş Hikayesinin Onur Ünlü'nün Ölmeden Önceki Arzusu Olduğunu Açıkladı

'Sen Leyla'nı buldun mu?' sorusunun ardından Ali Atay'ın 'Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum... Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…' diyor.