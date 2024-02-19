Ali Atay "Leyla The Band"in Kuruluş Hikayesinin Onur Ünlü'nün Ölmeden Önceki Arzusu Olduğunu Açıkladı
Ali Atay "Leyla The Band"in Kuruluş Hikayesinin Onur Ünlü'nün Ölmeden Önceki Arzusu Olduğunu Açıkladı
Sosyal medyada çok sık görmediğimiz ve bir programa katıldığında heyecanla izlediğimiz Ali Atay, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu olmuştu. Programın yayınlanmasının ardından Hazal Kaya için söyledikleri oldukça dikkat çekmişti. Ali Atay bu sefer de Leyla The Band'in kuruluş hikayesini anlattığı anlarla yüreklerimize taht kurdu.
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Biliyorsunuz Ali Atay son dönemde oyunculuğu bir kenara bırakıp yönetmenliğe ağırlık vermeye başladı.
Ancak eşi Hazal Kaya sağ olsun, sosyal medya paylaşımları sayesinde görebiliyoruz kendisini.
Ali Atay'ı programlarda görmeye çok alışık olmasak da geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu.
Ali Atay ve Ahmet Mümtaz Taylan uzun yıllardır birlikte çalışan bir ikili biliyorsunuz. Leyla ile Mecnun'un ardından aralarındaki bağ son bulmadı.
Programda eşi Hazal Kaya'yı anlattığı ve "Ben Leyla'mı buldum" dediği anlar aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertmişti.
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Programda kendisine gelen bir diğer soru ise Leyla The Band'in kuruluş hikayesi.
Ali Atay, grubun kuruluş hikayesinin temel yapı taşının Onur Ünlü'nün sözleri olduğunu söylüyor.
Kuruluş aşamasında aslında hep birlikte bir masada oturdukları sırada Onur Ünlü'nün "Kanser oldum, ölüp gideceğim. Davul çalamadan öleceğim. en çok ona üzülüyorum." demesi üzerine başlamış.
Daha sonrasında hemen bunun için aksiyon aldıklarını ve hoca tutup çalışmaya başladıklarını söyledi.
6 ay sonra bir konserde Onur Ünlü'nün kendisine baş selamı verdiğini ve "Çalıyorum şu anda, ölmeyeceğim." dediğini söyleyen Ali Atay gözlerimizi doldurdu.
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İyi ki de kurulmuş Leyla The Band. Hikayesine sağlık!
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