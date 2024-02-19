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Ali Atay "Leyla The Band"in Kuruluş Hikayesinin Onur Ünlü'nün Ölmeden Önceki Arzusu Olduğunu Açıkladı

Ali Atay "Leyla The Band"in Kuruluş Hikayesinin Onur Ünlü'nün Ölmeden Önceki Arzusu Olduğunu Açıkladı

Ali Atay
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 11:51 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 12:17

Sosyal medyada çok sık görmediğimiz ve bir programa katıldığında heyecanla izlediğimiz Ali Atay, geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu olmuştu. Programın yayınlanmasının ardından Hazal Kaya için söyledikleri oldukça dikkat çekmişti. Ali Atay bu sefer de Leyla The Band'in kuruluş hikayesini anlattığı anlarla yüreklerimize taht kurdu.

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Biliyorsunuz Ali Atay son dönemde oyunculuğu bir kenara bırakıp yönetmenliğe ağırlık vermeye başladı.

Biliyorsunuz Ali Atay son dönemde oyunculuğu bir kenara bırakıp yönetmenliğe ağırlık vermeye başladı.

Sosyal medyayı da aktif kullanmamasıyla birlikte yüzüne hasret kaldık diyebiliriz. Kendisi filmin galası olmadığı sürece pek ortalarda gözükmüyor ve programlara da katılmıyor.

Ancak eşi Hazal Kaya sağ olsun, sosyal medya paylaşımları sayesinde görebiliyoruz kendisini.

Ancak eşi Hazal Kaya sağ olsun, sosyal medya paylaşımları sayesinde görebiliyoruz kendisini.

Geçtiğimiz haftalarda kızları Leyla Süreyya'nın doğum gününü kutladıkları aile pozlarıyla bizi mest etmişti. Bir yaşına giren Leyla Süreyya'nın yüzünü de bu sayede ilk kez görmüştük. Hem annesine, hem babasına çok benziyor güzeller güzeli minik!

Ali Atay'ı programlarda görmeye çok alışık olmasak da geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu.

Ali Atay'ı programlarda görmeye çok alışık olmasak da geçtiğimiz günlerde Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu oldu.

Tabii Ahmet Mümtaz Taylan da bu duruma oldukça şaşırarak 'Normalde katılmıyorsun, burayı neden kabul ettin?' diye soruyor. Ali Atay ise 'Çünkü seni çok seviyorum, seninle sohbet etmeyi de çok seviyorum' diye yanıt veriyor.

Ali Atay ve Ahmet Mümtaz Taylan uzun yıllardır birlikte çalışan bir ikili biliyorsunuz. Leyla ile Mecnun'un ardından aralarındaki bağ son bulmadı.

Ali Atay ve Ahmet Mümtaz Taylan uzun yıllardır birlikte çalışan bir ikili biliyorsunuz. Leyla ile Mecnun'un ardından aralarındaki bağ son bulmadı.

Ölümlü Dünya serisinde de kamera önünde olmasa da kamera arkasında birlikte çalışmaya devam ettiler.

Programda eşi Hazal Kaya'yı anlattığı ve "Ben Leyla'mı buldum" dediği anlar aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertmişti.

Programda eşi Hazal Kaya'yı anlattığı ve "Ben Leyla'mı buldum" dediği anlar aşka olan inancımızı bir kez daha yeşertmişti.

'Sen Leyla'nı buldun mu?' sorusunun ardından Ali Atay'ın 'Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum... Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…' diyor.

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Programda kendisine gelen bir diğer soru ise Leyla The Band'in kuruluş hikayesi.

Programda kendisine gelen bir diğer soru ise Leyla The Band'in kuruluş hikayesi.

Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri sırasında 2013 yılının Mart ayında kurulan grup, resmi sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmuştu. 'Yokluğunda' şarkısı ise herkesin dilinde gezmeye devam ediyor.

Ali Atay, grubun kuruluş hikayesinin temel yapı taşının Onur Ünlü'nün sözleri olduğunu söylüyor.

Ali Atay, grubun kuruluş hikayesinin temel yapı taşının Onur Ünlü'nün sözleri olduğunu söylüyor.

Onur Ünlü ve Ali Atay da çok yakın dost bildiğiniz gibi. Leyla İle Mecnun'un yönetmenliğini üstlenen Ünlü, o dönemlerde kanser teşhisiyle tedavi görüyordu.

Kuruluş aşamasında aslında hep birlikte bir masada oturdukları sırada Onur Ünlü'nün "Kanser oldum, ölüp gideceğim. Davul çalamadan öleceğim. en çok ona üzülüyorum." demesi üzerine başlamış.

Kuruluş aşamasında aslında hep birlikte bir masada oturdukları sırada Onur Ünlü'nün "Kanser oldum, ölüp gideceğim. Davul çalamadan öleceğim. en çok ona üzülüyorum." demesi üzerine başlamış.

'Ben, Serkan, Osman, İsmail İçen, Onur Ünlü oturuyoruz. Onur 'Ben üzülüyorum.' dedi. 'Kanser oldum, ölüp gideceğim. Davul çalamadan öleceğim. en çok ona üzülüyorum.' dedi. Davul çalmak istiyordu. Bana böyle bir şey söylenmedi. Dedim o zaman buna bir çözüm bulacağız, bunun bir çözümü olacak. Grup kuralım. Masada kim varsa... Serkan bas gitar, Osman 'ben klavye galiba' tamam, İsmail 'Ben de menajer olayım'. Ben de zaten çalıyorum, şarkı da yapıyorum falan.'

Daha sonrasında hemen bunun için aksiyon aldıklarını ve hoca tutup çalışmaya başladıklarını söyledi.

Daha sonrasında hemen bunun için aksiyon aldıklarını ve hoca tutup çalışmaya başladıklarını söyledi.

'Ertesi gün gittik Onur'a davul aldık. Serkan'a bas aldık, Osman'a klavye aldık. Benim evde başladık usul usul çalmaya. Dersler alındı, hoca tutuldu. Onur için başlandı. Abi Onur o lafı etti ya başta ve 6 ay sonra gerçekten davul çalıyordu.'

6 ay sonra bir konserde Onur Ünlü'nün kendisine baş selamı verdiğini ve "Çalıyorum şu anda, ölmeyeceğim." dediğini söyleyen Ali Atay gözlerimizi doldurdu.

6 ay sonra bir konserde Onur Ünlü'nün kendisine baş selamı verdiğini ve "Çalıyorum şu anda, ölmeyeceğim." dediğini söyleyen Ali Atay gözlerimizi doldurdu.

'Bir an var müthiş bir an. Küçükçiftlik'teyiz, 17 bin kişi var. Bir an var şarkıyı söylemiyorum seyirciye söyletiyorum. Şöyle bir şey yaptım. Arkada davul çalıyordu. Onur'la göz göze geldik. Onur bana bir hareket yaptı. Bir anda. Çok güzel bir andı yani ve dedi ki 'Çalıyorum şu anda, ölmeyeceğim.' dedi.'

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İyi ki de kurulmuş Leyla The Band. Hikayesine sağlık!

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