Akşam Yemeğinde Yapman Gereken Tarif Bu Testin Sonunda!

20.09.2025 - 21:03

Buzdolabındaki malzemelerle akşama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Bazen gerçekten akşam ne pişireceğine karar vermek sanılandan zor oluyor. Çünkü hem lezzetli hem pratik tarifler kolay bulunmuyor. Ama sen hiç merak etme. Bu test 'Akşam ne pişirsem' sorusuna anında karar vermeni sağlayacak!

1. Akşam yemeği için ne kadar süreye ihtiyacın var?

2. Canın daha çok nasıl bir şeyler istiyor?

3. Akşam yemeğinde sebze tüketmek gibi bir alışkanlığın var mı?

4. Ana yemeğin yanında bunlardan hangisini servis etmek istersin?

5. Bu yemeği eve gelen misafirlere servis edebilir misin?

6. Yemeğinin bir karakteri olsaydı nasıl olurdu?

7. Akşam yemeğinden sonra kendini nasıl hissetmek istersin?

8. Senin için yemek sonrasının olmazsa olmazı bunlardan hangisidir?

Baharatlı Sebzeli Buda Kasesi

Verdiğin cevaplara göre sen yemek yerken sağlığına dikkat ediyor ve yemek sonrası kendini hafif hissetmek istiyorsun. Bu nedenle bol bol yeşillik ve bitkisel protein içeren bir Buda kasesi tam senlik. Evdeki tahılları ve dolaptaki sebzeleri tek bir kasede birleştirerek hem yaratıcılığını konuşturabilir hem de tam olarak damak zevkine hitap eden bir şeyler hazırlayabilirsin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme teknolojisi sayesinde istediğin çıtırlığa neredeyse hiç yağ kullanmadan ulaşman mümkün.

Karışık Çıtır Tabağı

Senin verdiğin cevaplardan çıkan sonuç eğlence, pratik ve lezzeti bir arada sunuyor. Kolay hazırlanan, lokma lokma yenen, parti görünümünde bir çıtır tabağı senin için ideal akşam menüsü. Evdeki her tür sebzeyi biraz pane harcıyla veya baharatla kaplayarak harika bir tabak hazırlayabilirsin. Araya istersen mozzarella stick, mini börek veya tavuk parçaları da ekleyebilirsin. Tercih tamamen sana kalmış. Ne de olsa elinin altında aynı anda kullanmaya hazır iki farklı hazne sunan Philips Çift Hazneli Airfryer var!

Yeşil Sebze ve Ot Kabuklu Somon

Senin verdiğin cevaplar, mutfakta biraz daha rafine, dengeli ve zengin lezzetlerden hoşlandığını gösteriyor. Somonun omega-3 zenginliği, sebzelerin vitamin ve mineralleri, ot kabuklarının ise aromasıyla birleşen bu tarif senin sofrana en yakışan tabak olacak. Özellikle Philips Çift Hazneli Airfryer'ın tatları ve kokuları karıştırmayan ikili hazne tasarımı sayesinde mutfaktaki işler de şipşak hallolacak. Yani koku ve bulaşık derdi olmadan efsane bir akşam yemeği yiyeceksin.

Kuşkonmazlı Antrikot

Senin tercihin zaten başından belli! Çünkü senin için akşam yemeğinin güçlü ve doyurucu bir tabak olması gerekiyor. İçi sulu sulu, tam kıvamında pişmiş bir antrikot senin ruh halini yansıtıyor. Yemek yapmayı sevdiğinden mutfakta vakit geçirmeyi seviyor, etini baharatlandırmak için uzun marinasyon sürelerini tercih ediyorsun. Yanında Philips Çift Hazneli Airfryer olunca zaten eti pişirmeye normalden çok daha az zaman ayırıyor ve pişirme ayarını tam istediğin gibi yapıyorsun. Üstelik bu menü kalabalık sofralarda da çok şık görünüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
