Akşam Yemeğinde Yapman Gereken Tarif Bu Testin Sonunda!
Buzdolabındaki malzemelerle akşama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Bazen gerçekten akşam ne pişireceğine karar vermek sanılandan zor oluyor. Çünkü hem lezzetli hem pratik tarifler kolay bulunmuyor. Ama sen hiç merak etme. Bu test 'Akşam ne pişirsem' sorusuna anında karar vermeni sağlayacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Akşam yemeği için ne kadar süreye ihtiyacın var?
2. Canın daha çok nasıl bir şeyler istiyor?
3. Akşam yemeğinde sebze tüketmek gibi bir alışkanlığın var mı?
4. Ana yemeğin yanında bunlardan hangisini servis etmek istersin?
5. Bu yemeği eve gelen misafirlere servis edebilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yemeğinin bir karakteri olsaydı nasıl olurdu?
7. Akşam yemeğinden sonra kendini nasıl hissetmek istersin?
8. Senin için yemek sonrasının olmazsa olmazı bunlardan hangisidir?
Baharatlı Sebzeli Buda Kasesi
Karışık Çıtır Tabağı
Yeşil Sebze ve Ot Kabuklu Somon
Kuşkonmazlı Antrikot
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın