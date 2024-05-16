Aklımızda Deli Sorular: Robot Süpürgelerin Çalışma Prensibi Nasıl? Hep Birlikte İnceliyoruz!
Aklımızda Deli Sorular: Robot Süpürgelerin Çalışma Prensibi Nasıl? Hep Birlikte İnceliyoruz!
Robot süpürgeler temizlikte en iyi arkadaşlarımız! Peki robot süpürgeler nasıl çalışıyor? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız buyrun içeriğimize!
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Robot süpürgelerin günlük temizlikte işimizi kolaylaştırmasında en önemli faktör sensörleri.
Örneğin lazer sensörler harita oluşturma işine yarıyor.
Sensörlerin bir diğer işlevi ise engellerin algılanması.
Temizlik modları da çalışma prensibinde değinilmesi gereken bir başka konu.
Vakum gücü de bir robot süpürgenin kalitesini gösterir.
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