Aklımızda Deli Sorular: Robot Süpürgelerin Çalışma Prensibi Nasıl? Hep Birlikte İnceliyoruz!

Her an zahmetsiz temizlik sağlayan Philips 7000 serisi, çok daha az çabayla mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Bu robot süpürge hem ıslak hem de kuru temizliği yaparken hiçbir noktayı atlamıyor, tek seferde hem ıslak hem kuru temizlik yapıyor, ultra emiş gücüyle zemindeki her türlü kiri tozu çekiyor ve böylece size zaman kazandırıyor.