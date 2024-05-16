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Aklımızda Deli Sorular: Robot Süpürgelerin Çalışma Prensibi Nasıl? Hep Birlikte İnceliyoruz!

etiket Aklımızda Deli Sorular: Robot Süpürgelerin Çalışma Prensibi Nasıl? Hep Birlikte İnceliyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 12:31

Robot süpürgeler temizlikte en iyi arkadaşlarımız! Peki robot süpürgeler nasıl çalışıyor? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız buyrun içeriğimize!

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Robot süpürgelerin günlük temizlikte işimizi kolaylaştırmasında en önemli faktör sensörleri.

Robot süpürgelerin günlük temizlikte işimizi kolaylaştırmasında en önemli faktör sensörleri.

Robot süpürgenin çalışma prensibinden bahsederken ilk önce etrafındaki ortamı algılamak için kullandığı çeşitli sensörleri anlatmamız gerekiyor. Bu sensörlerde genellikle lazer, kızılötesi veya ultrasonik teknoloji kullanılıyor. Bu teknolojilerin her biri farklı özelliği aktif etmek için kullanılıyor.

Örneğin lazer sensörler harita oluşturma işine yarıyor.

Robot süpürgelerin işi halledebilmesi için temizleyecekleri evin haritasını çıkarmaları gerekir. Haritalama aşamasında sensörlerin yanı sıra bazen kameralar da kullanılıyor. Böylece evde nerelerin temizleneceği belirleniyor ve en doğru program hazırlanıyor.

Sensörlerin bir diğer işlevi ise engellerin algılanması.

Haritanın oluşturulma aşaması tamamlandıktan sonra sensörlerin işlevi bitmiyor. Hatta belki de daha önemli bir işi var. O da sensörler sayesinde öne çıkan engellerin algılanması. Ayrıca bu özellik evde gezerken etrafa çarpmasının da önüne geçer.

Temizlik modları da çalışma prensibinde değinilmesi gereken bir başka konu.

Ortalama bir robot süpürgenin farklı temizlik modları bulunur. Bu temizlik modları sayesinde temizlikten en yüksek verim alınması amaçlanır. Örneğin Philips’in 7000 serisi robot süpürgeleri hem ıslak hem de kuru temizliği mükemmel bir şekilde yapabilmektedir. Böylece eviniz her gün tertemiz olur.

Vakum gücü de bir robot süpürgenin kalitesini gösterir.

Vakum gücü de bir robot süpürgenin kalitesini gösterir.

Zemin temizliğinin en iyi şekilde yapılması için bir robot süpürgenin vakum gücü kuvvetli olmalıdır. Böylece yerdeki kir ve toz emilir. Ayrıca bazı robot süpürgeler emiş gücünü farklı zemin türlerine göre kendileri de ayarlayabiliyor. Bu da temizliği kolaylaştıran ekstra bir özellik diyebiliriz.

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Bunca temizlik sonrası gündeme şarj mevzusu geliyor.

Bunca temizlik sonrası gündeme şarj mevzusu geliyor.

Robot süpürgelerde akıllı bir şarj istasyonu teknolojisi vardır. Bu sayede temizlik yaptıktan sonra şarj seviyesinin düştüğünü fark ettiklerinde otomatik olarak şarj istasyonuna dönerler. Böylece bir sonraki temizlikte şarj sorunu yaşanmaz.

Bir robot süpürgeden beklediğiniz her şey ve daha fazlası Philips 7000 serisinde var!

Her an zahmetsiz temizlik sağlayan Philips 7000 serisi, çok daha az çabayla mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Bu robot süpürge hem ıslak hem de kuru temizliği yaparken hiçbir noktayı atlamıyor, tek seferde hem ıslak hem kuru temizlik yapıyor, ultra emiş gücüyle zemindeki her türlü kiri tozu çekiyor ve böylece size zaman kazandırıyor.

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