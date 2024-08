Ak Partili Gazeteci Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Hedef Aldı

Anıtkabir halkın her kesiminden her yaşından ve pek çok politik görüşünden vatandaşın her sene ziyaretlerini arttırarak gerçekleştirdiği bir anıt. Cumhuriyetin kurucusuna şükranlarını sunmak isteyen milyonlarca vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü mezarı başında ziyaret ediyor. Ancak son zamanlarda hükümete yakın bazı isimler Anıtkabir'e giden muhafazakar kadınları hedef almış durumda.