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Ak Partili Gazeteci Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Hedef Aldı

Ak Partili Gazeteci Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Hedef Aldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.08.2024 - 12:39

Anıtkabir halkın her kesiminden her yaşından ve pek çok politik görüşünden vatandaşın her sene ziyaretlerini arttırarak gerçekleştirdiği bir anıt. Cumhuriyetin kurucusuna şükranlarını sunmak isteyen milyonlarca vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü mezarı başında ziyaret ediyor. Ancak son zamanlarda hükümete yakın bazı isimler Anıtkabir'e giden muhafazakar kadınları hedef almış durumda.

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Sosyal medyada bir süredir Anıtkabir'e ziyarete gittiği için eleştirilen vatandaşlar gündemde.

Sosyal medyada bir süredir Anıtkabir'e ziyarete gittiği için eleştirilen vatandaşlar gündemde.
twitter.com

Tabii bu eleştirilerin kimsenin fikrini değiştirmediği açık.

Ancak hakaretler ve eleştiriler sadece isimsiz profillerle kalmadı.

Ancak hakaretler ve eleştiriler sadece isimsiz profillerle kalmadı.

Diğer bir isim Fuat Uğur ise eli arttırarak bu fotoğrafların FETÖ projesi olduğunu iddia etti.

Diğer bir isim Fuat Uğur ise eli arttırarak bu fotoğrafların FETÖ projesi olduğunu iddia etti.
twitter.com

Bu paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu.

Bu paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu.
twitter.com

Eski defterler açıldı.

Eski defterler açıldı.
twitter.com
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