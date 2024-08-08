Ak Partili Gazeteci Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Hedef Aldı
Ak Partili Gazeteci Anıtkabir'e Giden Başörtülü Kadınları Hedef Aldı
Anıtkabir halkın her kesiminden her yaşından ve pek çok politik görüşünden vatandaşın her sene ziyaretlerini arttırarak gerçekleştirdiği bir anıt. Cumhuriyetin kurucusuna şükranlarını sunmak isteyen milyonlarca vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü mezarı başında ziyaret ediyor. Ancak son zamanlarda hükümete yakın bazı isimler Anıtkabir'e giden muhafazakar kadınları hedef almış durumda.
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Sosyal medyada bir süredir Anıtkabir'e ziyarete gittiği için eleştirilen vatandaşlar gündemde.
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Ancak hakaretler ve eleştiriler sadece isimsiz profillerle kalmadı.
Diğer bir isim Fuat Uğur ise eli arttırarak bu fotoğrafların FETÖ projesi olduğunu iddia etti.
Bu paylaşım sosyal medyada infiale neden oldu.
Eski defterler açıldı.
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