Sedat Peker Sosyal Medyaya TikTok Canlı Yayınlarıyla Geri mi Döndü?

Mafya lideri Sedat Peker uzun bir süredir yurt dışında. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı YouTube videolarıyla gündemi tek başına domine eden Peker'in uzun süredir 'dijital tecrit' altında olduğu iddia ediliyordu. Ancak TikTok'un canlı yayınında konuştuğu bir yayına denk gelen pek çok kişi Peker'in döndüğünü düşündü.