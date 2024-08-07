Sedat Peker Sosyal Medyaya TikTok Canlı Yayınlarıyla Geri mi Döndü?
Sedat Peker Sosyal Medyaya TikTok Canlı Yayınlarıyla Geri mi Döndü?
Mafya lideri Sedat Peker uzun bir süredir yurt dışında. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayınladığı YouTube videolarıyla gündemi tek başına domine eden Peker'in uzun süredir 'dijital tecrit' altında olduğu iddia ediliyordu. Ancak TikTok'un canlı yayınında konuştuğu bir yayına denk gelen pek çok kişi Peker'in döndüğünü düşündü.
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Sedat Peker 2021 yılının bahar aylarında attığı altı adet videoyla gündemi sarsmış, iddiaları çokça konuşulmuştu.
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Bir süre sonra YouTube yayınlarına ara vermiş ve Twitter'a yönelmişti.
Hatta dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği polemik de halen daha akıllarda.
Ardından iddialara göre paylaşım yapması bulunduğu ülke tarafından yasaklanan Peker, Sinan Ateş'in ölümü üzerine RT yapmıştı.
Kahramanmaraş Depremleri'nin ardından iki kızı adına yüklü miktarda bağış yapan Savaş Ateş isimli vatandaşın da Peker olduğu iddia edildi.
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Geçtiğimiz günlerde Ekram İmamoğlu'nun ve Hakan Fidan'ın paylaşımlarını da yeniden gönderen Sedat Peker'in kendi adına paylaşımına rastlamadık.
Ancak geçtiğimiz günlerde TikTok'ta kendisine bir şeyler anlatırken rastlandı.
Kısa süre sonra yayının aslında eski videolardan kesit olduğu ve bağış toplamak amacıyla yapılmış bir yayın olduğu anlaşıldı.
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