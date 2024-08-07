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Her Masada Var Olan Mahsun Karaca'nın İki Yıl Önceki Videosu Gerçek Oldu

Her Masada Var Olan Mahsun Karaca'nın İki Yıl Önceki Videosu Gerçek Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.08.2024 - 16:32

Röportaj Adam kanalındaki videolarla hayatımıza giren ve kariyerine oyunculukla devam eden Mahsun Karaca'nın bir diğer özelliği de her masada olması. Bazen varlığı bazen eski videoları ilginç bir şekilde karşımıza çıkıyor. Son olay ise cezaevine girmeden önce arkadaşlarıyla vedalaşan genci kombinine kadar yıllar öncesinden görmesi oldu.

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Mahsun Karaca her masada var. Milli takımı desteklemek için gittiği Almanya'da bile objektiflere yakalanarak Ronaldo'nun babasına benzetilmiş, Ronaldo'nun annesi bile benzerliğe şaşırmıştı.

Mahsun Karaca her masada var. Milli takımı desteklemek için gittiği Almanya'da bile objektiflere yakalanarak Ronaldo'nun babasına benzetilmiş, Ronaldo'nun annesi bile benzerliğe şaşırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde önümüze yine viral bir video düştü... Cezaevine girmeden önce arkadaşlarıyla vedalaşan genç...

Ancak Karaca bu sahneyi bir yerden hatırlıyordu.

Ancak Karaca bu sahneyi bir yerden hatırlıyordu.

Eskiden paylaştığı bir videoda kombinden yürüyüşe kadar her şeyi canlandırdığı ortaya çıktı.

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