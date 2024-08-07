Her Masada Var Olan Mahsun Karaca'nın İki Yıl Önceki Videosu Gerçek Oldu

Röportaj Adam kanalındaki videolarla hayatımıza giren ve kariyerine oyunculukla devam eden Mahsun Karaca'nın bir diğer özelliği de her masada olması. Bazen varlığı bazen eski videoları ilginç bir şekilde karşımıza çıkıyor. Son olay ise cezaevine girmeden önce arkadaşlarıyla vedalaşan genci kombinine kadar yıllar öncesinden görmesi oldu.