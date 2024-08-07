Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Eskişehir'deki Hijyenik Ped Uygulamasını Eleştirdi

Hijyenik pedler her ne kadar sağlık ve temizlik açısından önemli olsa da toplumumuzun bir kısmında büyük bir tabu. Reklamları eleştiriliyor, gazetelere siyah poşetlere ayıp bir ürünmüş gibi saklanıyor. Ancak bu ihtiyaç maddesini alacak durumu olmayan kadınlara destek veren kurumlar da var.