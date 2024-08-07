Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Eskişehir'deki Hijyenik Ped Uygulamasını Eleştirdi
Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Eskişehir'deki Hijyenik Ped Uygulamasını Eleştirdi
Hijyenik pedler her ne kadar sağlık ve temizlik açısından önemli olsa da toplumumuzun bir kısmında büyük bir tabu. Reklamları eleştiriliyor, gazetelere siyah poşetlere ayıp bir ürünmüş gibi saklanıyor. Ancak bu ihtiyaç maddesini alacak durumu olmayan kadınlara destek veren kurumlar da var.
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Başkanı da bir kadın olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kadınlara hijyenik ped desteği veren kurumlardan biri.
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Hatta bu icraat kentte pek çok billboardda da duyuruldu.
Ancak Eskişehir Ak Parti Kadın Kolları Başkanı bu afişleri eleştirdi. Mahremiyete saygısızlık olarak değerlendirdi.
Tepkilerin de odağı haline geldi.
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