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Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Eskişehir'deki Hijyenik Ped Uygulamasını Eleştirdi

Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Eskişehir'deki Hijyenik Ped Uygulamasını Eleştirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.08.2024 - 16:54

Hijyenik pedler her ne kadar sağlık ve temizlik açısından önemli olsa da toplumumuzun bir kısmında büyük bir tabu. Reklamları eleştiriliyor, gazetelere siyah poşetlere ayıp bir ürünmüş gibi saklanıyor. Ancak bu ihtiyaç maddesini alacak durumu olmayan kadınlara destek veren kurumlar da var.

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Başkanı da bir kadın olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kadınlara hijyenik ped desteği veren kurumlardan biri.

Başkanı da bir kadın olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kadınlara hijyenik ped desteği veren kurumlardan biri.

Hatta bu icraat kentte pek çok billboardda da duyuruldu.

Hatta bu icraat kentte pek çok billboardda da duyuruldu.

Ancak Eskişehir Ak Parti Kadın Kolları Başkanı bu afişleri eleştirdi. Mahremiyete saygısızlık olarak değerlendirdi.

Ancak Eskişehir Ak Parti Kadın Kolları Başkanı bu afişleri eleştirdi. Mahremiyete saygısızlık olarak değerlendirdi.

Tepkilerin de odağı haline geldi.

Tepkilerin de odağı haline geldi.
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