Lavuk Hakaret mi? Ünlü Avukat Ebrar Karakurt'un Tweetini Yorumladı
Lavuk Hakaret mi? Ünlü Avukat Ebrar Karakurt'un Tweetini Yorumladı
Filenin Sultanları, müthiş bir oyun sergileyerek 2024 Paris Olimpiyatları'nda finale yükselmeyi başardı. Başarılı oyuncumuz Ebrar Karakurt ise kendisi hakkında yapılan 'provokatör' paylaşımına sessiz kalmamış, 'lavuk' cevabını yapıştırmıştı.
Peki lavuk hakaret mi? 👇🏻
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Filenin Sultanları, Çin karşısında 3-2'lik bir galibiyet elde ederek yarı finale yükselmeyi başardı.
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Filenin Sultanları'nın başarısı hepimizin göğsünü kabartırken kimileri de eleştiriden geri durmadı.
Ebrar Karakurt ise "Kim bu lavuk?" diyerek lafı gediğine oturttu!
Peki lavuk ne demek?
"Lavuk hakaret mi?" sorusunun cevabını ise ünlü Avukat Cemil Çiçek veriyor;
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