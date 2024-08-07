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Lavuk Hakaret mi? Ünlü Avukat Ebrar Karakurt'un Tweetini Yorumladı

Lavuk Hakaret mi? Ünlü Avukat Ebrar Karakurt'un Tweetini Yorumladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 10:22

Filenin Sultanları, müthiş bir oyun sergileyerek 2024 Paris Olimpiyatları'nda finale yükselmeyi başardı. Başarılı oyuncumuz Ebrar Karakurt ise kendisi hakkında yapılan 'provokatör' paylaşımına sessiz kalmamış, 'lavuk' cevabını yapıştırmıştı.

Peki lavuk hakaret mi? 👇🏻

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Filenin Sultanları, Çin karşısında 3-2'lik bir galibiyet elde ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Çin karşısında 3-2'lik bir galibiyet elde ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

Paris Olimpiyatları'na damgasını vuran Filenin Sultanları, ülkemize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı.

Filenin Sultanları'nın başarısı hepimizin göğsünü kabartırken kimileri de eleştiriden geri durmadı.

Filenin Sultanları'nın başarısı hepimizin göğsünü kabartırken kimileri de eleştiriden geri durmadı.

Milli Takımımıza eleştiri getirenlerden birisi Furkan Bölükbaşı oldu. X hesabından paylaşım yapan isim, takımın muhteşem zaferini kutlarken Ebrar Karakurt'u bu zaferin 'haricinde' tuttu.

Detaylara burada yer vermiştik;

Ebrar Karakurt ise "Kim bu lavuk?" diyerek lafı gediğine oturttu!

Ebrar Karakurt ise "Kim bu lavuk?" diyerek lafı gediğine oturttu!
twitter.com

Peki lavuk ne demek?

Peki lavuk ne demek?

TDK'nin güncel Türkçe sözlüğüne göre lavuk kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir;

  • Gereksiz konuşan (kimse).

  • Önemsiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan (kimse)

"Lavuk hakaret mi?" sorusunun cevabını ise ünlü Avukat Cemil Çiçek veriyor;

"Lavuk hakaret mi?" sorusunun cevabını ise ünlü Avukat Cemil Çiçek veriyor;
twitter.com

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 2022/8676 numaralı kararına göre 'LAVUK' demek hakaret değildir.

İstediğiniz kişiye gönül rahatlığıyla 'LAVUK' diyebilirsiniz.

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