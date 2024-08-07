Lavuk Hakaret mi? Ünlü Avukat Ebrar Karakurt'un Tweetini Yorumladı

Filenin Sultanları, müthiş bir oyun sergileyerek 2024 Paris Olimpiyatları'nda finale yükselmeyi başardı. Başarılı oyuncumuz Ebrar Karakurt ise kendisi hakkında yapılan 'provokatör' paylaşımına sessiz kalmamış, 'lavuk' cevabını yapıştırmıştı.

Peki lavuk hakaret mi? 👇🏻