Bu Kelimeler Hakaret Değilmiş: "Dinsiz, Hanzo, Karaktersiz, Zibidi, Çingene, Deli, Allah Belanı Versin..."
Bu Kelimeler Hakaret Değilmiş: "Dinsiz, Hanzo, Karaktersiz, Zibidi, Çingene, Deli, Allah Belanı Versin..."
Sosyal medya birçok kişi hakaretlerle karşılaşıyor ve soluğu avukatlarda alıyor. Peki hangi kelimeler hakaret olarak görülmüyor? Avukat Kerim Bahadır Şeker, bu kelimeleri tek tek sıraladı.
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Sosyal medyadaki linç kültürü beraberinde birçok küfürün havaya uçuşmasına sebep oluyor.
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Avukatlar ise bu kelimelerden hangilerinin hakaret olarak görülmediğini Yargıtay kararlarına göre dikkate alıyor.
Avukat Kerim Bahadır Şeker, hakaret sınıfına girmeyen ama öğrenilince şaşırabileceğiniz bazı kelimeleri sıraladı.
Bu kelimeler şöyle: "Allah belanı versin, dinsiz, zibidi, karaktersiz, hanzo, lan, kanı bozuk, çingene, deli, bunak..."
Kimilerini şaşırtan, kimilerinin ise "Ben zaten bunların küfür olmadığını biliyordum" dediği bu küfürlere X kullanıcılarından gelen tepkiler şöyle:
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