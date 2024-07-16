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Bu Kelimeler Hakaret Değilmiş: "Dinsiz, Hanzo, Karaktersiz, Zibidi, Çingene, Deli, Allah Belanı Versin..."

Bu Kelimeler Hakaret Değilmiş: "Dinsiz, Hanzo, Karaktersiz, Zibidi, Çingene, Deli, Allah Belanı Versin..."

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:45

Sosyal medya birçok kişi hakaretlerle karşılaşıyor ve soluğu avukatlarda alıyor. Peki hangi kelimeler hakaret olarak görülmüyor? Avukat Kerim Bahadır Şeker, bu kelimeleri tek tek sıraladı.

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Sosyal medyadaki linç kültürü beraberinde birçok küfürün havaya uçuşmasına sebep oluyor.

Sosyal medyadaki linç kültürü beraberinde birçok küfürün havaya uçuşmasına sebep oluyor.

Avukatlar ise bu kelimelerden hangilerinin hakaret olarak görülmediğini Yargıtay kararlarına göre dikkate alıyor.

Avukatlar ise bu kelimelerden hangilerinin hakaret olarak görülmediğini Yargıtay kararlarına göre dikkate alıyor.

Avukat Kerim Bahadır Şeker, hakaret sınıfına girmeyen ama öğrenilince şaşırabileceğiniz bazı kelimeleri sıraladı.

Avukat Kerim Bahadır Şeker, hakaret sınıfına girmeyen ama öğrenilince şaşırabileceğiniz bazı kelimeleri sıraladı.

Bu kelimeler şöyle: "Allah belanı versin, dinsiz, zibidi, karaktersiz, hanzo, lan, kanı bozuk, çingene, deli, bunak..."

Bu kelimeler şöyle: "Allah belanı versin, dinsiz, zibidi, karaktersiz, hanzo, lan, kanı bozuk, çingene, deli, bunak..."

Kimilerini şaşırtan, kimilerinin ise "Ben zaten bunların küfür olmadığını biliyordum" dediği bu küfürlere X kullanıcılarından gelen tepkiler şöyle:

Kimilerini şaşırtan, kimilerinin ise "Ben zaten bunların küfür olmadığını biliyordum" dediği bu küfürlere X kullanıcılarından gelen tepkiler şöyle:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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