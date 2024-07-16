MEB'den Bir İlk: YKS Tercih Döneminde Aileler İçin 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' Yayınlandı
MEB'den Bir İlk: YKS Tercih Döneminde Aileler İçin 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' Yayınlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşıldığını açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS tercih dönemi de başlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise bir ilke imza atarak aileleri ilgilendiren kılavuz yayınladı.
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8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul'dan 5 aday birinciliği paylaştı.
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Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemine adım atan veli ve öğrenciler için heyecanlı günler başlıyor.
MEB, bu önemli günlerde aileleri bilgilendirme amacıyla ilk kez kılavuz hazırlandığını duyurdu.
MEB'in resmi X hesabından paylaşılan kılavuzda tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgiler, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken konular gibi özellikle ebeveynlerin mutlaka bilmesi gereken önemli başlıkların yer aldığı kaydedildi.
Kılavuza 'orgm.meb.gov.tr' internet adresinden erişilebildiği hatırlatıldı.
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