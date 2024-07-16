MEB'den Bir İlk: YKS Tercih Döneminde Aileler İçin 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' Yayınlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşıldığını açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS tercih dönemi de başlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise bir ilke imza atarak aileleri ilgilendiren kılavuz yayınladı.