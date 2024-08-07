Köpek Ölümleri Sonrası AK Partili Vekil, AK Partili Belediye'ye Savaş Açtı!
Köpek Ölümleri Sonrası AK Partili Vekil, AK Partili Belediye'ye Savaş Açtı!
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Niğde’de barınaktaki hayvanların öldürülüp, toplu mezarlığa gömüldüğü iddiası büyük kriz çıkardı.
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Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, görüntülerin hayvan mezarlığına ait olduğunu belirtilerek, “Yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur” denildi.
Tartışmalar sürürken AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan oldukça dikkat çeken bir çıkış geldi.
AK Partili vekil, AK Partili Niğde Belediyesini hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇
Müşerref Pervin Tuba Durgut'un paylaşımı 👇
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Sokakta yaşayan köpekleri 'uyutmanın' yolunu açtığı iddia edilen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçen ayın son günü kabul edilerek yasalaşmıştı.
Meclis, oylama sonrası 1 Ekim'e kadar tatile girmiş ve vekiller tartışmalı yasa sonrası çektirdiği hatıra fotoğrafıyla da eleştirilmişti.
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