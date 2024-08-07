Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Köpek Ölümleri Sonrası AK Partili Vekil, AK Partili Belediye'ye Savaş Açtı!

Köpek Ölümleri Sonrası AK Partili Vekil, AK Partili Belediye'ye Savaş Açtı!

Niğde sokak köpekleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 15:35 Son Güncelleme: 07.08.2024 - 16:12

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, sokak köpeği ölümleri sonrası AK Parti Niğde Belediyesi için oldukça göndermeli bir paylaşım yaptı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Niğde’de barınaktaki hayvanların öldürülüp, toplu mezarlığa gömüldüğü iddiası büyük kriz çıkardı.

Niğde’de barınaktaki hayvanların öldürülüp, toplu mezarlığa gömüldüğü iddiası büyük kriz çıkardı.

Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, görüntülerin hayvan mezarlığına ait olduğunu belirtilerek, “Yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur” denildi.

Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, görüntülerin hayvan mezarlığına ait olduğunu belirtilerek, “Yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur” denildi.

Tartışmalar sürürken AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan oldukça dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tartışmalar sürürken AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan oldukça dikkat çeken bir çıkış geldi.

AK Partili vekil, AK Partili Niğde Belediyesini hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

AK Partili vekil, AK Partili Niğde Belediyesini hedef aldığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 👇

'Uysal, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından bakılan, kısırlaştırması yapılmadığı için yakın zamanda yavrulamış ve yavrularını halen emziren, üç bacağı ile hayata tutunmuş bu güleryüzlü köpeğe ve yavrularına ne olduğu detayıyla açıklanmalıdır.

Sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanmalı, bu işin üzeri toprakla örtülmemelidir.

Mevcut yasaya göre gönüllüler tarafından sahiplenilmesine fırsat verilebilirdi.'

Müşerref Pervin Tuba Durgut'un paylaşımı 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sokakta yaşayan köpekleri 'uyutmanın' yolunu açtığı iddia edilen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçen ayın son günü kabul edilerek yasalaşmıştı.

Sokakta yaşayan köpekleri 'uyutmanın' yolunu açtığı iddia edilen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçen ayın son günü kabul edilerek yasalaşmıştı.

Meclis, oylama sonrası 1 Ekim'e kadar tatile girmiş ve vekiller tartışmalı yasa sonrası çektirdiği hatıra fotoğrafıyla da eleştirilmişti.

Meclis, oylama sonrası 1 Ekim'e kadar tatile girmiş ve vekiller tartışmalı yasa sonrası çektirdiği hatıra fotoğrafıyla da eleştirilmişti.

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
15
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın