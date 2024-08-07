Köpek Ölümleri Sonrası AK Partili Vekil, AK Partili Belediye'ye Savaş Açtı!

'Uysal, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından bakılan, kısırlaştırması yapılmadığı için yakın zamanda yavrulamış ve yavrularını halen emziren, üç bacağı ile hayata tutunmuş bu güleryüzlü köpeğe ve yavrularına ne olduğu detayıyla açıklanmalıdır.

Sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanmalı, bu işin üzeri toprakla örtülmemelidir.

Mevcut yasaya göre gönüllüler tarafından sahiplenilmesine fırsat verilebilirdi.'