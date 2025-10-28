Ajda'yla Geçmişten Geleceğe Uzanan 15 Melodi

Ajda Pekkan sadece bir şarkıcı değil; her döneme damga vuran, modayı da müziği de dönüştüren bir ikon. Onun şarkıları, hem geçmişin anılarını tazeliyor hem de geleceğe ışık tutuyor. Bu liste, Ajda’nın farklı dönemlerinden izler taşıyan, kimi zaman güçlü bir meydan okuma, kimi zaman kalpten bir kırılganlık hissettiren parçaları bir araya getiriyor.

Hazırsan; Ajda’yla, zamanın içinde kısa bir yolculuğa çıkıyoruz…