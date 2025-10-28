Ajda'yla Geçmişten Geleceğe Uzanan 15 Melodi
Ajda Pekkan sadece bir şarkıcı değil; her döneme damga vuran, modayı da müziği de dönüştüren bir ikon. Onun şarkıları, hem geçmişin anılarını tazeliyor hem de geleceğe ışık tutuyor. Bu liste, Ajda’nın farklı dönemlerinden izler taşıyan, kimi zaman güçlü bir meydan okuma, kimi zaman kalpten bir kırılganlık hissettiren parçaları bir araya getiriyor.
Hazırsan; Ajda’yla, zamanın içinde kısa bir yolculuğa çıkıyoruz…
1. Sana Doğru
2. Bambaşka Biri
3. Yakar Geçerim
4. Hoşgör Sen
5. Oyalama Beni
6. Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim
7. Yaz Yaz Yaz
8. Düşünme Hiç
9. Bi Tık
10. Sana Neler Edeceğim
11. Baksana Talihe
12. Sana Ne Kime Ne
13. Arada Sırada
14. Kimler Geldi Kimler Geçti
