Airfryer'da Yulaflı Muzlu Kurabiye ve Otlu Tuzlu Kek Nasıl Yapılır?

Yulaflı Muzlu Kurabiye

Malzemeler:

2 adet muz

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yemek kaşığı badem unu

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

2 su bardağı yulaf ezmesi (rondodan geçirilmiş)

10 adet ceviz (kıyılmış)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin

3 yemek kaşığı çikolata parçacıkları

Yapılışı:

1. Bir kasede muzu ezin. Üzerine yumurta, sıvı yağ, tereyağı, badem unu ve fıstık ezmesini ekleyip karıştırın. Rondodan geçirilmiş yulaf ezmesi, kıyılmış ceviz, kabartma tozu, vanilin ve çikolata parçacıklarını da ekleyip karıştırdıktan sonra yulaflı kurabiye harcını 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

2. Dinlenmiş olan kurabiye harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın ve hazneye yerleştirin. 170 derecede 17 dakika pişirin.

Otlu Tuzlu Kek

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı süt

1,5 yemek kaşığı mısır unu

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

4 yemek kaşığı beyaz peynir (ufalanmış)

1 avuç kıyılmış maydanoz

1 avuç kıyılmış dereotu

Üzeri için:

Susam- çörek otu karışımı

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta, sıvı yağ, tuz, pul biber ve sütü karıştırın. Üzerine mısır unu, un, kabartma tozunu ekleyip koyu kıvamlı bir kek harcı elde edin. Son olarak ufalanmış beyaz peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekleyip karıştırdıktan sonra harcı muffin kalıplarına, 1 parmak boşluk kalacak şekilde doldurun.

2. Üzerlerine susam ve çörek otu serpiştirip Airfryerda 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!