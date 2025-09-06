onedio
Airfryer'da Tarçınlı Ananas Kızartması ve Muz Kızartması Nasıl Yapılır?

06.09.2025 - 19:32

Tatlı krizlerini kontrol altına almak hiç bu kadar keyifli olmamıştı! 

Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacını karşılayan bu tarif bir yandan meyve severleri mutlu ederken bir yandan pratikliğiyle seni mutfakta zorlamayacak! 🥰

Tarçınlı Ananas Kızartması ve Muz Kızartması Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 1,5 çay bardağı esmer şeker

  • 1 paket vanilin

  • 2 adet muz (kalın dilimler halinde)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 adet dilimlenmiş ananas (dilimlenmiş)

Yapılışı:

Muz Kızartması İçin:

1. Yayvan bir tabakta esmer şeker ve vanilini karıştırın. Muz dilimlerini bu karışıma bulayın. Airfryerda 180 derecede 10 dakika pişirin. Meyve salatasıyla birlikte servis edin.

Ananas Kızartması İçin:

2. Esmer şeker ve vanilinli karışımın içerisine tarçın karıştırın. Dilimlenmiş ananasları bu karışıma bulayın ve 180 derecede 10 dakika pişirin. Meyve salatasıyla birlikte servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

