Airfryer'da Popcorn Karnabahar, Mantarlı Soğanlı Tavuk Sote ve Kuru Üzümlü Kurabiye Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Popcorn Karnabahar, Mantarlı Soğanlı Tavuk Sote ve Kuru Üzümlü Kurabiye Nasıl Yapılır?

01.02.2026 - 19:49

Sebze, et ve tatlı aynı masada ama alışıldık rollerini biraz bozarak... Soğuk günlere yakışan bir menü arayanlara birebir!

Popcorn Karnabahar, Mantarlı Soğanlı Tavuk Sote ve Kuru Üzümlü Kurabiye Nasıl Yapılır?

Popcorn Karnabahar, Mantarlı Soğanlı Tavuk Sote ve Kuru Üzümlü Kurabiye Nasıl Yapılır?

Popcorn Karnabahar 

Malzemeler:

  • 300 gram haşlanmış karnabahar

Bulamak İçin:

  • 2 adet çırpılmış yumurta 

  • 1,5 su bardağı un

Yapılışı:

1. Haşlanmış karnabahar parçalarını önce çırpılmış yumurtaya ardından una batırıp hazneye yerleştirin. Üzerine sıvı yağ veya sprey yağ sıkıp 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Mantarlı Soğanlı Tavuk Sote 

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğüs (küp doğranmış) 

  • 1 adet büyük boy soğan (yarım ay doğranmış) 

  • 150 gram mantar

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

1. Güveç haznesine tavuk göğsü, soğan, mantar, sıvı yağ, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ekleyip karıştırın. 180 derecede 25 dakika pişirip servis edin. 

Kuru Üzümlü Kurabiye 

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 3/4 su bardağı pudra şekeri

  • 1/2 su bardağı nişasta

  • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında) 

  • 1 adet yumurta + 1 adet yumurta beyazı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı kuru üzüm

  • 1 paket vanilin

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Bir kasede un, pudra şekeri, nişasta, tereyağı, yumurta, kabartma tozu ve kuru üzümleri ekleyip ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

2. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın ve hazneye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çatalla iz verin. 170 derecede 15 dakika pişirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

