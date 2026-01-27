onedio
Airfryer'da Kaşarlı Mantar & Pastırmalı Çıtır Brokoli & Peynirli Baharatlı Kalem Böreği Nasıl Yapılır?

luna - Onedio Üyesi
27.01.2026 - 18:01

Aniden gelen misafire ikram edecek bir şey bulamayanlar, çay saatine çeşitlilik arayanlar için harika tariflerle geldik! Çay olana kadar hepsi şipşak hazır! 🤤

Kaşarlı Mantar & Pastırmalı Çıtır Brokoli & Peynirli Baharatlı Kalem Böreği Nasıl Yapılır?

Kaşarlı Mantar 

Malzemeler:

  • 300 gram mantar

  • 100 gram kaşar peyniri (küp doğranmış) 

Yapılışı:

1. Mantarların sap kısımlarını çıkarıp orta kısmına küp kaşar peynirlerini ekleyip hazneye yerleştirin. 170 derecede 15 dakika pişirip servis edin. 

Pastırmalı Çıtır Brokoli 

Malzemeler:

  • 250 gram haşlanmış brokoli

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 100 gram pastırma (küp doğranmış) 

Yapılışı:

1. Haşlanmış brokolileri hazneye yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, kimyon, sumak, toz kırmızı biber ve pastırmaları ekleyip 180 derecede 15 dakika pişirin.

Peynirli Baharatlı Kalem Böreği 

Malzemeler:

  • 200 gram taze süzme peynir

  • 1 avuç maydanoz (kıyılmış) 

  • 6 yaprak taze nane (kıyılmış)

  • taze üçgen yufka

Üzeri İçin:

  • sprey yağ

Yapılışı:

1. Bir kasede süzme peynir, kıyılmış maydanoz ve taze naneyi karıştırın.

2. Taze üçgen şeklindeki yufkaları tezgaha serin. Orta kısmına peynir harcından ekleyip kalem şeklinde sarın. Hazneye yerleştirip sprey yağ sıkın ve 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

