Airfryer'da Baharatlı Brüksel Lahanası, Ballı Hardallı Sosis ve Zencefilli Kurabiye Nasıl Yapılır?

luna - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 18:31

Bu menüde hem çıtırlık, hem doyuruculuk, hem de tatlı bir mola yarattık! Denemek isteyenler aşağıya kaydırsın! 👇🏻

Baharatlı Brüksel Lahanası, Ballı Hardallı Sosis ve Zencefilli Kurabiye Nasıl Yapılır?

Baharatlı Brüksel Lahanası 

Malzemeler:

  • 400 gram haşlanmış brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı köri

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

1. Haşlanmış brüksel lahanalarını zeytinyağı, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, köri ve pul biberle karıştırın. Hazneye yerleştirip 180 derecede 10 dakika pişirin. 

Ballı Hardallı Sosis 

Malzemeler:

  • 200 gram kokteyl sosis (uçları artı şeklinde kesilmiş)

  • 4 yemek kaşığı mayonez

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 1,5 yemek kaşığı dijon hardal

  • 1 tatlı kaşığı bal 

  • 1 tatlı kaşığı sirke 

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

1. Sosisleri sıvı yağ ile yağlayıp hazneye yerleştirin ve 180 derecede 15 dakika pişirin. Bir kasede mayonez, sarımsak, hardal, bal, sirke, tuz ve sıvı yağı karıştırın. 

2. Pişen sosisleri sosla karıştırıp servis edin. 

Zencefilli Kurabiye 

Malzemeler:

  • 2,5 su bardağı un

  • 140 gram tereyağı (oda sıcaklığında) 

  • 1/2 çay bardağı pekmez

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1,5 çay kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Bir kasede un, tereyağı, pekmez, yumurta sarısı, toz şeker, kabartma tozu, vanilin, toz zencefil ve tarçını karıştırıp yoğurun.

2. Hamuru 15 dakika buzdolabında beklettikten sonra tezgahta 1,5 cm kalınlığında açın ve kalıpla hamurdan şekiller çıkartıp hazneye yerleştirin.

3. 170 derecede 15 dakika pişirin. Sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

