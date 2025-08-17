onedio
Ağustos Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Ağustos Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
17.08.2025 - 19:01

Ağustos ayı, yaz mutfağının en renkli dönemi. Ne de olsa yaz sıcaklarında tezgahlardaki sebze çeşitliliği artarken meyve renkleri giderek sıcaklaşıyor. Ağustos ayındaysa mevsimin tüm renkleri bir anda sonbahar habercisi bir zenginliğe bürünüyor. Yani bu ay menülerinizde şeftali ve incir gibi meyvelerden fasulye ve börülce gibi mevsim tazelerine kadar oldukça fazla malzemeye yer verebilirsiniz. Gelin bu ay, besin değeri bakımından zengin ve tat bakımından leziz yemekler yapmayı bir de Philips Çift Hazneli Airfryer farkıyla deneyelim!

1. Baharatlı Tavuk Budu ve Sebze Buketi

1. Baharatlı Tavuk Budu ve Sebze Buketi

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne sistemi sayesinde bir tarafta tavuğu en mükemmel ayarla pişirirken yanındaki hazneye vitamin deposu sebzeler yerleştirebilir ve mevsimin tüm lezzetlerini tek seferde servis edebilirsiniz.

Baharatlı Tavuk But

Malzemeler:

  • 4 adet derisiz tavuk but

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Karabiber, tuz

  • 1 çay kaşığı hardal

Yapılışı:

1. Tavukları baharat, zeytinyağı ve hardalla harmanlayın ve 20 dakika marine edin.

2. Marinasyonun ardından tavuğu cihazın büyük haznesine yerleştirin.

3. 180 derecede 20 dakika pişirin, ardından diğer tarafını çevirip 10 dakika daha bekleyin.

Renkli Sebze Buketi

Malzemeler:

  • 1 kabak, yarım havuç, yarım kırmızı biber, birkaç brokoli dalı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Kekik, tuz

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri doğrayıp yağ ve baharatla harmanlayın.

2. Küçük hazneye yerleştirerek 180 derecede 12-15 dakika pişirin.

3. Sebzeler daha iyi pişsin diye süre yarısında hazneyi açıp karıştırabilirsiniz.

Afiyet olsun!

2. Ispanaklı Kiş ve Muzlu Kek

2. Ispanaklı Kiş ve Muzlu Kek

Mevsimin bebek ıspanaklarıyla şöyle kremasız, hamursuz fit bir kiş yaparken, yan tarafta yine fit bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer'ın üstün teknolojisi sayesinde tek damla fazla yağ olmadan!

Ispanaklı Kiş

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

  • 1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Karabiber, muskat rendesi, tuz

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırpıp içine yoğurt ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

2. Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları ayrı bir kapta karıştırın.

3. İki karışımı birleştirdikten sonra içine ıspanakları ve peyniri ilave edin.

4. Karışımı yağlı kâğıt serili ya da silikon bir kalıba döktükten sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine yerleştirin.

5. 170 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Üstün Rapid Air teknolojisi sayesinde tüm hamur işlerini, her tarafı eşit olacak şekilde pişirebilirsiniz. Üstü kızarırken altı veya içi pişmeyen tatlılara ve böreklere son!

Muzlu Kek

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı bal ya da hurma özü

  • ½ çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • Birkaç damla limon

  • 1 su bardağı yulaf unu

  • Yarım çay bardağı yaban mersini (taze ya da donmuş)

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. Muzları çatalla ezdikten sonra yumurta ve balla birleştirin.

2. Yağ, vanilya, limon kabuğu ve limonu da ekleyerek karıştırın.

3. Unu ise yavaş yavaş ekleyin ve son aşamada yaban mersinlerini ilave edin.

4. Karışımı silikon bir kalıba dökün ya da porsiyonluk minik kaplara pay edin.

5. Bu şekilde boştaki hazneye alarak 160 derecede 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

3. Somon Bowl

3. Somon Bowl

Philips Çift Hazneli Airfryer ile balık yapmak hem de kokusuz balık yapmak çok kolay. Kokuları ve tatları birbirine karıştırmadan şipşak balık pişirmenize izin veren bu teknoloji harikası ürün, aynı zamanda ortalığı batırmaz ve evi kokutmaz. Onunla haftalık menülerinize daha fazla balık ekleyebilirsiniz.

Malzemeler:

Somon için:

  • 2 parça somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

Sebzeler için:

  • 1 küçük kabak

  • 1 kırmızı biber

  • 1 sarı biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz

Yapılışı:

1. Somonları zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve baharatlarla harmanlayıp 5-10 dakika marine edin. Vaktiniz varsa bu süreyi uzatarak balığın daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

2. Sebzeleri doğradıktan sonra ayrı bir kapta yağ ve kekikle karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine sebzeleri, diğerine somon filetoları yerleştirin.

4. Her iki taraf için de 185 derece 18 dakika ayarını yapıp pişirin. 

Cihazın kopyalama özelliği sayesinde tek hazne için girdiğiniz ayarı diğerine saniyeler içinde kopyalayabilir ve zamandan kazanabilirsiniz. Üstelik pişme dereceleri aynı olmasa bile iki hazneyi de aynı anda tamamlanacak şekilde ayarlayabilir, böylece tüm yemekleri sıcacık ve tam kıvamında servis edebilirsiniz.

5. Somonun dışı çıtır ve içi yumuşak, sebzeler renkli ve hafif yumuşak olacak.

6. Servis tabağına önce sebzeleri, üzerine somonu yerleştirin.

Afiyet olsun!

4. Kabak Mücver ve Baharatlı Patates

4. Kabak Mücver ve Baharatlı Patates

Airfryer'da mücver olur mu? Philips Çift Hazneli Airfryer varsa olur. Yanına bir yoğurt sosla hafif ama doyurucu bir yaz yemeği için tarif hemen aşağıda.

Mücver

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı yulaf unu

  • 50 gram beyaz peynir

  • 1 dal taze soğan

  • Dereotu

  • Tuz, karabiber

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam nane

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin ve suyunu sıkarak bir kaseye alın.

2. İçine yumurta, un ve baharatları ekleyerek karıştırın. 

3. Yeşillikleri ve peyniri ekledikten sonra harçtan ufak toplar yapıp yuvarlayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun haznesine pişirme kağıdı serip hazırladığınız mücverleri yan yana dizin.

5. 190 derecede 15 dakika pişirin. Üstleri hafif kızardıktan sonra servis tabağına alın. 

6. Bu sırada yoğurt, sarımsak ve naneyi karıştırıp sosu hazırlayın. Mücverlerle birlikte servis edin.

Baharatlı Patates

Malzemeler:

  • 2 orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı sumak

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • Birkaç damla limon

Yapılışı:

1. Patatesleri istediğiniz gibi doğradıktan sonra yağ ve baharatlarla harmanlayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine dizin ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

3. 200°C’de 20 dakika pişirelim. 

4. Bu sırada sos için kalan malzemeleri karıştırın ve dışı çıtır, içi sulu pişen patateslerle birlikte servis tabağına alın. 

Afiyet olsun!

5. Köri Karides ve Nektarinli Salata

5. Köri Karides ve Nektarinli Salata

Philips Çift Hazneli Airfryer ile tüm malzemeleri besin değerini kaybetmeden ve normalde olduğundan çok daha pratik şekilde pişirebilirsiniz. Üstelik otomatik ayarlar sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar almayı garantilersiniz.

Karides

Malzemeler:

  • 200 gram ayıklanmış karides

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı köri

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

Yapılışı:

1. Karidesleri köri, yağ ve sarımsakla karıştırıp 5-10 dakika dinlendirin. Bu şekilde bekletirseniz tatların iyice karışmasını sağlarsınız.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alarak 180 derecede 14 dakika pişirin.

3. Karideslerin rengi pembeye döndükten sonra üzerine limon sıkarak servis tabağına alın.

Nektarin Salata

Malzemeler:

  • 30 gr bal kabağı tohumu

  • 2 nektarin

  • 1 çay kaşığı bal

  • 50 gr roka

  • 50 gr kuzu marul

  • 50 gr semiz otu

  • 50 gr feta peyniri

  • 1 çay kaşığı Balzamik Kreması

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabak çekirdeğini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yayın ve 200 derecede 3 dakika pişirin. Hazır olunca mutfak havlusunun üzerine yayarak soğumaya bırakın. 

2. Bu sırada nektarinleri yıkayın, çekirdeklerini çıkarın. Üzerine bal gezdirerek boşalan hazneye alın ve 200 derecede 5 dakika pişirin. 

3. Pişen nektarinleri soyup dilimleyin, rokayla kuzu marulunu yıkayın, feta peynirini ufalayın.

4. Tüm malzemeleri bir kaba alıp zeytinyağı, karabiber ve tuzla birleştirin.

Afiyet olsun!

6. Zeytinyağlı Mini Enginar

6. Zeytinyağlı Mini Enginar

Enginar sevmeyene bile parmaklarını yedirecek bu tarif minimum yağ kullanarak maksimum lezzet elde etmenizi sağlayacak ve size zamandan kazandıracak. Dokunmatik ekran üzerinden size en uygun ayarı seçerek harikalar yaratmaya hazırsanız başlayalım!

Malzemeler:

  • 4 adet ayıklanmış bebek enginar

  • 1 küçük havuç

  • 1 avuç bezelye

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • Yarım limon suyu

Yapılışı:

1. Enginarları bir kaseye alın.

2. İçine küp küp doğranmış havuç ve ayıklanmış bezelye ekleyin. 

3. Ardından limon, yağ ve baharatlarla karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun haznesine yan yana dizin ve kurumaması için cihaz içine biraz su serpin.

5. 180°C’de 17 dakika pişirin.

Isıyı malzemenin her tarafından eşit olarak geçiren Philips Çift Hazneli Airfryer, yumuşacık ve sulu enginarlar pişirmenizi sağlayarak zeytinyağlı tariflerine seviye atlatacak. 

Afiyet olsun!

7. Falafel ve Sebze Ruloları

7. Falafel ve Sebze Ruloları

Falafelin yağsız aynı lezzette olmayacağını düşünenlerdenseniz bir daha düşünün. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme teknolojisi yemek pişirme kurallarını baştan yazıyor. Artık sadece birkaç damla yağla bile en lezzetli falafelleri hazırlayabilirsiniz.

Falafel

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 1 küçük soğan

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tutam kişniş veya maydanoz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı karbonat

  • Tuz, karabiber

Sos için:

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı tahin

  • Yarım limon suyu

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Falafel malzemelerinin tümünü rondoya alıp çekin ve homojen kıvamlı bir harç elde edin.

2. Harçtan falafel köfteleri için parça koparıp yuvarlayın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yan yana dizin, üzerine fırça yardımıyıla hafifçe zeytinyağı sürün veya püskürtme yöntemiyle püskürtün.

4. 195°C’de 20 dakika pişirin. 

5. Bu sırada yoğurt sos için malzemeleri karıştırıp bir kaseye alın.

6. Falafellerin dışı altın rengi olduğunda servis tabağına alın ve sosla birlikte servis edin.

Sebze Ruloları

Malzemeler:

  • 1 adet yufka

  • 5-6 mantar

  • 1 küçük havuç

  • Yarım kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Dip sos için:

  • 1 küçük avokado

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • Tuz

Yapılışı:

1. Sebzeleri doğrayın, yağ ve baharatlarla harmanlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alın. 185 derecede 5 dakika soteleyin.

2. Sotelenen sebzeleri kestiğiniz yufkalara pay edin ve mini rulolar haline getirin.

3. Ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yan yana dizerek üstlerini hafifçe yağlayın.

4. 185 derecede 15 dakika pişirin. 

5. Dip sosu hazırlayıp rulolarla birlikte servis tabağına alın.

6. Cihazın dengeli ve verimli pişirme ayarı, yiyeceklerin besin değerini kaybetmeden mükemmel oranda harmanlanmasını sağlar ve eşit pişmeme sorununu ortadan kaldırır. Onunla hazırladığınız tüm tariflerde lezzet ve verim üst düzeyde olur. Artık 'Altı pişmemiş' ya da 'Üstü yanmış' demeyeceksiniz!

Afiyet olsun!

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
