Ağustos Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Philips Çift Hazneli Airfryer ile balık yapmak hem de kokusuz balık yapmak çok kolay. Kokuları ve tatları birbirine karıştırmadan şipşak balık pişirmenize izin veren bu teknoloji harikası ürün, aynı zamanda ortalığı batırmaz ve evi kokutmaz. Onunla haftalık menülerinize daha fazla balık ekleyebilirsiniz.

Malzemeler:

Somon için:

2 parça somon fileto

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

Tuz

Sebzeler için:

1 küçük kabak

1 kırmızı biber

1 sarı biber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

Tuz

Yapılışı:

1. Somonları zeytinyağı, limon suyu, sarımsak ve baharatlarla harmanlayıp 5-10 dakika marine edin. Vaktiniz varsa bu süreyi uzatarak balığın daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

2. Sebzeleri doğradıktan sonra ayrı bir kapta yağ ve kekikle karıştırın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine sebzeleri, diğerine somon filetoları yerleştirin.

4. Her iki taraf için de 185 derece 18 dakika ayarını yapıp pişirin.

Cihazın kopyalama özelliği sayesinde tek hazne için girdiğiniz ayarı diğerine saniyeler içinde kopyalayabilir ve zamandan kazanabilirsiniz. Üstelik pişme dereceleri aynı olmasa bile iki hazneyi de aynı anda tamamlanacak şekilde ayarlayabilir, böylece tüm yemekleri sıcacık ve tam kıvamında servis edebilirsiniz.

5. Somonun dışı çıtır ve içi yumuşak, sebzeler renkli ve hafif yumuşak olacak.

6. Servis tabağına önce sebzeleri, üzerine somonu yerleştirin.

Afiyet olsun!