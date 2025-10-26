onedio
AFAD Duyurdu: Diyarbakır’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.10.2025 - 15:02

AFAD, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 4.0 büyüklüğündeki Diyarbakır depremi saat 14.49’da yaşandı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde öğle saatlerinde kısa süreliğine deprem korkusu yaşandı.

Diyabakır’da yaşanan deprem 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 14.49’da yerine yaklaşık 14 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD’ın paylaşımı 👇

Ceylan Sen

Geçmiş olsun diyarbakır rabbim kimseye yaşatmasın