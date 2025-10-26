AFAD Duyurdu: Diyarbakır’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 4.0 büyüklüğündeki Diyarbakır depremi saat 14.49’da yaşandı.
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde öğle saatlerinde kısa süreliğine deprem korkusu yaşandı.
AFAD’ın paylaşımı 👇
