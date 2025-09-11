onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD Duyurdu: Ankara’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Ankara’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 08:42

AFAD, Ankara’nın Kaleci ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, depremin yüzeyin yakınında olması ise dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara’da bu sabah saatlerinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

Ankara’da bu sabah saatlerinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

AFAD, Kalecik ilçesinde saat 08.24’te ve yerin 11 kilometre derinliğinde depremin yaşandığını açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğinin 3.4 kilometre olduğunu paylaştı.

AFAD’ın açıklaması

AFAD’ın açıklaması
twitter.com

Kandilli Rasathanesi’nin açıklaması

Kandilli Rasathanesi’nin açıklaması
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın