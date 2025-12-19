Adli Tıp Uzmanı Sevil Atasoy Gündeme Gelen Saç Testi Hakkında Merak Edilenleri Yanıtladı
Son günlerin en önemli gündem maddesi özellikle haber kanallarında öne çıkan ekran yüzlerine, sanatçı ve influencerlara açılan soruşturmalar. Bu soruşturmalarda en çok öne çıkan başlık ise uyuşturucu kullanımı. Haberlerden pek çoğumuz yasaklı madde kullanılıp kullanmadığını anlamak için saç ve kan testi verildiğini öğrendik. Ertuğrul Özkök de ünlü adli tıpçı Sevil Atasoy'a saç testiyle ilgili bilinmeyenleri sordu. Özellikle saç boyatmanın etkileri öne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Sevil Atasoy Türkiye'nin en önemli kriminalistlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Saçta ne kadar süre kalır?"
"Boyanmış saç teste etki eder mi?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın