Adli Tıp Uzmanı Sevil Atasoy Gündeme Gelen Saç Testi Hakkında Merak Edilenleri Yanıtladı

EÖ: Saçtaki bilgiler insandan insana fark eder mi?

“Saçtaki uyuşturucu konusunda kadınla erkek arasında bir eşitsizlik vardır. Erkeklerin bazıları saçsızdır. Hatta keldir. Dolayısıyla saçtan bilgi toplamak zordur. Gerçi saç köklerinde de birikir uyuşturucu ama kadınınki kadar kolay tahlil sonucu alamayabilirsiniz.”

Saç kısa kesilmişse sadece son bir aya ait kullanım bilgisi elde edebilirsiniz. Ama uzunsa mesela 10 santim ise o zaman son 10 aya ait bilgi elde edersiniz. Bu da sürekli kullanıcı olup olmadığınızı gösterir. Bu konuda da kadınlar dezavantajlıdır. Çünkü çoğunun saçı erkekten çok uzundur.”

EÖ:Saçın kalınlığı veya inceliği fark yaratır mı?

SA: “İncelik ve kalınlık değil ama koyu renk açık renk saça göre daha fazla bilgi depolar. Yani koyu renk saçlılar sarışınlara göre dezavantajlıdır.”

EÖ: Ya boyanmış saç?

SA: “O sonuçları pek etkilemez.”

EÖ: Geliyorum asıl soruya; girip çıktığımız yerlerdeki uyuşturucu partikülleri saçımıza bulaşır mı?

“Yok saç öyle durumlarda kontamine olmaz. Çok az bulaşsa bile sonuçları etkilemez. Sonuçları belirleyen kandan geçen uyuşturucu bulgularıdır.”