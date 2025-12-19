onedio
Adli Tıp Uzmanı Sevil Atasoy Gündeme Gelen Saç Testi Hakkında Merak Edilenleri Yanıtladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 11:25

Son günlerin en önemli gündem maddesi özellikle haber kanallarında öne çıkan ekran yüzlerine, sanatçı ve influencerlara açılan soruşturmalar. Bu soruşturmalarda en çok öne çıkan başlık ise uyuşturucu kullanımı. Haberlerden pek çoğumuz yasaklı madde kullanılıp kullanmadığını anlamak için saç ve kan testi verildiğini öğrendik. Ertuğrul Özkök de ünlü adli tıpçı Sevil Atasoy'a saç testiyle ilgili bilinmeyenleri sordu. Özellikle saç boyatmanın etkileri öne çıktı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy Türkiye'nin en önemli kriminalistlerinden.

Alanında dünya çapında başarıları olan Atasoy'u Türk halkı Kanıt dizisinin anlatıcısı olarak tanımıştı. Ertuğrul Özkök de son zamanlarda yapılan soruşturmalarla birlikte merak edilen soruları işin uzmanına sordu. 'Yasaklı madde kullanılan ortamda bulununca saç testinde görülür mü?' veya 'Saç boyatmak testi geçmek için mi kasıtlı yapılıyor?' gibi sorular sordu.

"Saçta ne kadar süre kalır?"

EÖ: Gözaltına alınan gazeteci, televizyoncu  ve sanatçıların bir bölümünün kanında hiç uyuşturucu çıkmadı ama saçlarında bulundu. Bu nasıl oluyor?

SA: “Çok basit. Uyuşturucu kandan çok çabuk atılır. Mesela esrar, kokain gibi maddeler bazen 24 saat bazen 1-3 gün içinde atılıyor.”

EÖ: Peki saçtan ne kadar zamanda atılıyor?

SA: “İşte fark orada. Uyuşturucu saçta uzun süre kalıyor. O nedenle saç adli tıp açısından son derece zengin bir bilgi deposudur.”

EÖ: Ne kadar zaman kalıyor saçta?

SA: “Saç bir ağacın yaş halkaları gibidir. Her santiminde geçmiş bir aya ait bulgular kalır.”

"Boyanmış saç teste etki eder mi?"

EÖ: Saçtaki bilgiler insandan insana fark eder mi?

“Saçtaki uyuşturucu konusunda kadınla erkek arasında bir eşitsizlik vardır. Erkeklerin bazıları saçsızdır. Hatta keldir. Dolayısıyla saçtan bilgi toplamak zordur. Gerçi saç köklerinde de birikir uyuşturucu ama kadınınki kadar kolay tahlil sonucu alamayabilirsiniz.”

Saç kısa kesilmişse sadece son bir aya ait kullanım bilgisi elde edebilirsiniz. Ama uzunsa mesela 10 santim ise o zaman son 10 aya ait bilgi elde edersiniz. Bu da sürekli kullanıcı olup olmadığınızı gösterir. Bu konuda da kadınlar dezavantajlıdır. Çünkü çoğunun saçı erkekten çok uzundur.”

EÖ:Saçın kalınlığı veya inceliği fark yaratır mı?

SA: “İncelik ve kalınlık değil ama koyu renk açık renk saça göre daha fazla bilgi depolar. Yani koyu renk saçlılar sarışınlara göre dezavantajlıdır.”

EÖ: Ya boyanmış saç?

SA: “O sonuçları pek etkilemez.”

EÖ: Geliyorum asıl soruya; girip çıktığımız yerlerdeki uyuşturucu partikülleri saçımıza bulaşır mı?

“Yok saç öyle durumlarda kontamine olmaz. Çok az bulaşsa bile sonuçları etkilemez. Sonuçları belirleyen kandan geçen uyuşturucu bulgularıdır.”

