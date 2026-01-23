ABD’li Kargo Devi Şubelerini Kapatacak, Çalışanları İşten Çıkaracak

FedEX, Fransa'da yeni yatırım hazırlıklarına başladığını duyurdu. 78 milyon euro yatırım bütçesi çıkaran şirket bu hamleyi 'dönüşüm' olarak nitelendirdi. Şirket, Fransa’daki yatırım hamlesinin ardından ülkedeki şube sayısının 103’ten 86’ya düşürmeyi planlıyor. Şubelerin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 500 çalışanın da işten çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Fransa’daki teslimat pazarının yoğun rekabet altında olduğu belirtildi. Açıklamada, “Fransız kurye ve ekspres taşımacılık pazarı son derece rekabetçi ve maliyet baskısı altında olan yurtiçi paket sektörünün hakimiyetindedir” denildi.