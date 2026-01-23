onedio
ABD’li Kargo Devi Şubelerini Kapatacak, Çalışanları İşten Çıkaracak

Dilara Şimşek
23.01.2026 - 23:23

ABD’li kargo devi FedEx, tartışmalı planını duyurdu. Şirket, Fransa’daki operasyonlarını modernize etmek için yeni yatırım sinyallerini verdi. Yatırıma ise 78 milyon euro ayrıldığı belirtildi. Şirketin pek çok şubesini kapatacağı ve 500’e yakın çalışanı işten çıkarması bekleniyor.. 

Kaynak

FedEX, Fransa'da yeni yatırım hazırlıklarına başladığını duyurdu. 78 milyon euro yatırım bütçesi çıkaran şirket bu hamleyi 'dönüşüm' olarak nitelendirdi. Şirket, Fransa’daki yatırım hamlesinin ardından ülkedeki şube sayısının 103’ten 86’ya düşürmeyi planlıyor. Şubelerin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 500 çalışanın da işten çıkarılacağı tahmin ediliyor. 

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Fransa’daki teslimat pazarının yoğun rekabet altında olduğu belirtildi. Açıklamada, “Fransız kurye ve ekspres taşımacılık pazarı son derece rekabetçi ve maliyet baskısı altında olan yurtiçi paket sektörünün hakimiyetindedir” denildi.

İz Hera Wilson

Bu haber Temmuz 2025’te halka açıklanmıştı. 2 yıl içinde kargo terminallerinin %30'unu kapatmayı planladıkları da eklenmişti. FedEx, çıkartılacağı söylenen b... Devamını Gör