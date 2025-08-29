onedio
A Milli Futbol Takımı’nın İspanya ve Gürcistan Maç Kadroları Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
29.08.2025 - 13:51

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

İşte A milli takım aday kadrosu:

Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de (TSİ 19.00) oynanacak Gürcistan - Türkiye müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

A Millî Takımımız, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek.

A Millîler, bu önemli müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.   

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki resmî antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.   

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye - İspanya karşılaşması 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

