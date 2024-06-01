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90’ların Pop İkonu Olsaydın Kim Olurdun?

etiket 90’ların Pop İkonu Olsaydın Kim Olurdun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 15:31

90'ların müzik piyasasına baktığımızda yüzlerce ikon ile karşılaşıyoruz. Peki sen bunlardan hangisi olurdun, öğrenmek ister misin?

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1. 90’lar denince aklına ilk ne geliyor?

2. En sevdiğin 90’lar TV şovu hangisi?

3. 90’larda bir parti verecek olsan, hangi şarkı kesinlikle çalmalı?

4. Stilinle ilgili en çok hangisine önem verirsin?

5. En sevdiğin 90’lar film türü nedir?

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6. Müzik dinlemek için en çok hangi yöntemi tercih ederdin?

7. 90’larda en çok hayran olduğun ünlü hangisiydi?

8. Son soru! Bir konser biletin var, kimi izlemek isterdin?

Britney Spears!

Britney Spears!

Enerjinle ve parıltınla herkesin dikkatini çekiyorsun! 90'ların pop prensesi Britney Spears gibi, sen de her zaman sahnede parlamaya hazırsın. Renkli kıyafetler, dikkat çekici aksesuarlar ve bitmeyen enerjinle ortamlarda hep göz önündesin. Parti insanısın, dans etmeyi ve eğlenmeyi çok seviyorsun. Britney'nin hit şarkıları gibi sen de çevrendeki insanlara neşe ve hareket getiriyorsun. Eğlenceli ve canlı ruhunu asla kaybetme!

Madonna!

Madonna!

90'ların kraliçesi Madonna gibi, sen de her zaman cesur, yenilikçi ve dikkat çekicisin. Stilinden asla ödün vermiyor ve sürekli kendini yeniden keşfetmekten çekinmiyorsun. Sahnedeki enerjin ve karizmanla herkesi büyülüyorsun. 'Vogue' gibi ikonik şarkılarla dolu bir repertuvarın var. Senin gibi biri için sahnede olmak bir yaşam tarzı. Cesur ol, risk al ve her zaman parlamaya devam et!

Mariah Carey!

Mariah Carey!

Muhteşem sesin ve duygusal derinliğinle 90'ların diva’sı Mariah Carey gibisin. Her zaman zarif ve şıksın, sahnede ve hayatta parlıyorsun. 'Hero' gibi kalpleri titreten balladlarla dolu bir repertuvarın var. Senin gibi biri, duygularını güçlü bir şekilde ifade eder ve herkesi etkiler. Sahnedeki duruşun ve sesinle herkesi büyülemeye devam et. Senin yeteneğin ve zarafetin, her zaman takdir edilmeye değer!

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