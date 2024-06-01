90’ların Pop İkonu Olsaydın Kim Olurdun?
90’ların Pop İkonu Olsaydın Kim Olurdun?
90'ların müzik piyasasına baktığımızda yüzlerce ikon ile karşılaşıyoruz. Peki sen bunlardan hangisi olurdun, öğrenmek ister misin?
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1. 90’lar denince aklına ilk ne geliyor?
2. En sevdiğin 90’lar TV şovu hangisi?
3. 90’larda bir parti verecek olsan, hangi şarkı kesinlikle çalmalı?
4. Stilinle ilgili en çok hangisine önem verirsin?
5. En sevdiğin 90’lar film türü nedir?
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