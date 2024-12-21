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Sözler Yetmez! Bu Testin Sonundaki Şarkı Gözlerinin Konuştuğu Anların Sesi Olacak!

etiket Sözler Yetmez! Bu Testin Sonundaki Şarkı Gözlerinin Konuştuğu Anların Sesi Olacak!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 23:57

Bazen duyguları anlatmak için kelimeler yetmez, gözler her şeyi söyler. Bu test, senin o anları yansıtan şarkıyı bulmana yardımcı olacak. Sonunda, gözlerinin konuştuğu anların sesi olacak bir şarkıya ulaşacaksın. Hadi başlayalım! O zaman başlayalım!👇🏻

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1. İlk sorumuz! Partnerinle birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?

2. Peki, sevgilinin gözü ne renk?

3. İlişkinizin başından beri aşkınızın yoğunluğunun aynı mı?

4. Biri her zaman daha çok sever. Kim bu ilişkinin en büyük aşığı?

5. Hanginiz daha romantik iltifatlar etmeye daha çok meyillidir?

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6. Birini seçmek zorunda kaldın diyelim!

7. Partnerin bir tatlı olsa hangisi olurdu?

8. Son olarak, sen ne kadar romantiksin? Puanla bakalım! (1 en az 5 en fazla)

9.

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miray soysal
miray soysal
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