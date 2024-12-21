Bu Aksan Ne Böyle! İngiliz Aksanına Aşık Olmanızı Sağlayacak The Big Push ve Coverları
Bu Aksan Ne Böyle! İngiliz Aksanına Aşık Olmanızı Sağlayacak The Big Push ve Coverları
Kabul edelim İngiliz aksanı diye bir şey var... Hem de öyle böyle değil! The Big Push ve coverları İngiliz aksanına sizi aşık edebilir, şimdiden uyaralım.
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1. War Pigs
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2. English Man In New York
3. I shot the sheriff
4. Praise You
5. It's Alright
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6. Sweet Little Lady
7. Paint It Black
8. Precious
9. Sympathy for the devil
10. Love Will Tear Us Apart
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11. Jumpin' Jack Flash
12. Watch Out
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