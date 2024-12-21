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Bu Aksan Ne Böyle! İngiliz Aksanına Aşık Olmanızı Sağlayacak The Big Push ve Coverları

etiket Bu Aksan Ne Böyle! İngiliz Aksanına Aşık Olmanızı Sağlayacak The Big Push ve Coverları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 23:57

Kabul edelim İngiliz aksanı diye bir şey var... Hem de öyle böyle değil! The Big Push ve coverları İngiliz aksanına sizi aşık edebilir, şimdiden uyaralım.

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1. War Pigs

2. English Man In New York

3. I shot the sheriff

4. Praise You

5. It's Alright

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6. Sweet Little Lady

7. Paint It Black

8. Precious

9. Sympathy for the devil

10. Love Will Tear Us Apart

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11. Jumpin' Jack Flash

12. Watch Out

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Begüm
Begüm
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