90’larda Çocuk Olan Herkesin En Az 1 Kere Dinlediği Şarkılar

09.09.2025 - 18:32

90'larda çocuk olan herkesin aynı duyguları paylaştığı şarkılar vardır. Üstelik bu şarkıları günümüzdeki kadar dinlemek kolay değildi... Radyodan duyduğumuz an havalara uçardık! İşte o altın değerindeki birbirinden harika şarkılar...

1. Ode To My Family

2. Enjoy the Silence

3. Love

4. Criminal

5. Everybody

6. All The Small Things

7. Crazy

8. Say It Ain't So

9. About A Girl

10. Alright

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
