90’larda Çocuk Olan Herkesin En Az 1 Kere Dinlediği Şarkılar
90'larda çocuk olan herkesin aynı duyguları paylaştığı şarkılar vardır. Üstelik bu şarkıları günümüzdeki kadar dinlemek kolay değildi... Radyodan duyduğumuz an havalara uçardık! İşte o altın değerindeki birbirinden harika şarkılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ode To My Family
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Enjoy the Silence
3. Love
4. Criminal
5. Everybody
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. All The Small Things
7. Crazy
8. Say It Ain't So
9. About A Girl
10. Alright
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın