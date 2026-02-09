9 Şubat – 15 Şubat 2026 Gökyüzünden Mesajın Var

Bu hafta Koç burcu için ana tema yön belirlemek. Mars’ın yaratıcı alanı aktive eden geçişi seni üretmeye, risk almaya ve görünür olmaya itiyor. Ancak haftanın gökyüzü dinamiği sana hızdan çok strateji kazandırmak istiyor.

İş ve kariyer alanında haftanın ilk günleri yeni bir proje başlatmak, sunum yapmak, bireysel iş planını oluşturmak için oldukça güçlü. Kendi fikrini savunmak konusunda cesursun fakat hafta ortasında Merkür etkisiyle detaylara dönmen gerekiyor. Aceleyle verilen kararlar sonradan revize gerektirebilir.

Aile içinde ise sorumluluk paylaşımı konusu gündeme geliyor. Her şeyi tek başına üstlenme alışkanlığını fark edebilirsin. Duygusal olarak yorulduğun bir alanı artık açıkça ifade etmen gerekiyor.

İlişkilerde iletişim belirleyici. Venüs ilişkiler alanını yumuşatırken bir konuşma ilişkiyi daha sağlam bir zemine taşıyabilir. Flörtü olan Koçlar için hızlı yakınlaşmalar mümkün. Ancak beklentileri netleştirmek önemli.

Eğitim ve kişisel gelişimde yaratıcı beceriler, liderlik ve girişimcilik temalı çalışmalar çok destekleniyor.

Sağlıkta tempo yüksek. Spor yaparken bedenini zorlamamaya dikkat et. Baş bölgesi ve kas gerginlikleri hassas olabilir.

Ruh halinde cesaret ve motivasyon artıyor. Ancak içten içe yönünü sorguladığın bir hafta. Asıl kazanç ne için mücadele ettiğini fark etmek olacak.