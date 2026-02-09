onedio
9 Şubat – 15 Şubat 2026 Gökyüzünden Mesajın Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.02.2026 - 18:51

Bu hafta gökyüzü sana şunu fısıldıyor:

Artık kendini ispat etmek için yorulman gerekmiyor.

Kendin olmaya izin verdiğin anda, hayat seninle aynı hizaya geliyor.

Bu hafta hız değil, farkındalık kazanım getirir.

Zorlamak değil, doğru yerde durmak kapı açar.

Kontrol etmek değil, güvenmek akışı değiştirir.

İlişkilerinde şunu hatırla:

Anlaşılmak için kendini küçültmen gerekmiyor.

Sevilmek için susman gerekmiyor.

Kalbini korumak için duvar örmen gerekmiyor.

Bu hafta en büyük dönüşüm dışarıda değil, içindedir.

Bir konuda netleşeceksin.

Bir yükten hafifleyeceksin.

Bir kararın aslında çoktan içinde verildiğini fark edeceksin.

Gökyüzü sana soruyor:

Gerçekten neyi sürdürmek istiyorsun,

neyi sadece alışkanlıktan taşıyorsun?

Bu hafta küçük bir içsel dürüstlük,

hayatında büyük bir yön değişimi yaratabilir.

Ve bu hafta için en güçlü mesaj şudur:

Kendi merkezinde kaldığında,

hiçbir şey seni yolundan edemez.

Koç burcu

Bu hafta Koç burcu için ana tema yön belirlemek. Mars’ın yaratıcı alanı aktive eden geçişi seni üretmeye, risk almaya ve görünür olmaya itiyor. Ancak haftanın gökyüzü dinamiği sana hızdan çok strateji kazandırmak istiyor.

İş ve kariyer alanında haftanın ilk günleri yeni bir proje başlatmak, sunum yapmak, bireysel iş planını oluşturmak için oldukça güçlü. Kendi fikrini savunmak konusunda cesursun fakat hafta ortasında Merkür etkisiyle detaylara dönmen gerekiyor. Aceleyle verilen kararlar sonradan revize gerektirebilir.

Aile içinde ise sorumluluk paylaşımı konusu gündeme geliyor. Her şeyi tek başına üstlenme alışkanlığını fark edebilirsin. Duygusal olarak yorulduğun bir alanı artık açıkça ifade etmen gerekiyor.

İlişkilerde iletişim belirleyici. Venüs ilişkiler alanını yumuşatırken bir konuşma ilişkiyi daha sağlam bir zemine taşıyabilir. Flörtü olan Koçlar için hızlı yakınlaşmalar mümkün. Ancak beklentileri netleştirmek önemli.

Eğitim ve kişisel gelişimde yaratıcı beceriler, liderlik ve girişimcilik temalı çalışmalar çok destekleniyor.

Sağlıkta tempo yüksek. Spor yaparken bedenini zorlamamaya dikkat et. Baş bölgesi ve kas gerginlikleri hassas olabilir.

Ruh halinde cesaret ve motivasyon artıyor. Ancak içten içe yönünü sorguladığın bir hafta. Asıl kazanç ne için mücadele ettiğini fark etmek olacak.

Boğa burcu

Bu hafta Boğa için gökyüzü ev, aile ve güven temalarını öne çıkarıyor. Ay’ın etkisi yaşam alanını ve duygusal köklerini görünür hale getiriyor.

İş hayatında Merkür’ün düzen kuran etkisiyle iş akışını toparlamak, eksik kalan dosyaları kapatmak, sistem kurmak çok verimli. Büyük atılımlardan çok sağlam adımlar haftası.

Aile içinde geçmişten gelen küçük kırgınlıklar konuşulabilir. Özellikle ebeveynlerle veya birlikte yaşadığın kişilerle yapılacak bir konuşma ilişkileri rahatlatır.

İlişkilerde güven ve samimiyet öne çıkıyor. Büyük romantik jestlerden çok sakin paylaşımlar bağları güçlendiriyor. Yalnız Boğalar için aile veya yakın çevre bağlantılı tanışmalar mümkün.

Eğitim alanında planlama, organizasyon ve mesleki gelişim konuları destekleniyor.

Sağlıkta boğaz, boyun ve tiroit bölgesi hassas. Beslenme düzenini korumak önemli.

Ruh halinde içsel bir yavaşlama var. Hayatı sadeleştirme ihtiyacı artıyor.

İkizler burcu

Bu hafta İkizler için öğrenme, iletişim ve bağlantı haftası. Merkür destekli çalışıyor. Zihnin çok hızlı.

İş hayatında görüşmeler, yazışmalar, sunumlar ve iş birlikleri artıyor. Hafta ortasında ekip çalışmalarında rol dağılımını netleştirmen gerekiyor.

Aile ve yakın çevrede küçük yanlış anlaşılmalar olabilir ancak konuşarak çözmek çok kolay.

İlişkilerde Venüs etkisiyle flört ve sosyal temaslar artıyor. Sohbet ilişkilerin anahtarı.

Eğitim ve kişisel gelişimde dil, dijital alanlar, yazı ve iletişim çalışmaları çok destekleniyor.

Sağlıkta boyun ve omuz bölgesi gergin olabilir. Zihinsel yorgunluk artıyor.

Ruh halinde merak, hareketlilik ve aynı anda birçok şeyle ilgilenme isteği var. Sadeleşmek iyi gelecek.

Yengeç burcu

Bu hafta Yengeç için ana başlık para ve öz değer. Ay ve Venüs etkisi maddi güven ile duygusal güveni birbirine bağlıyor.

İş hayatında Mars seni cesaretlendiriyor. Bir projeyi bitirmek veya yeni bir adım atmak için uygun bir hafta. Ancak alınganlığa dikkat.

Aile içinde maddi sorumluluklar ve destek teması gündeme gelebilir.

İlişkilerde eski kalıplar fark ediliyor. Değer görme ihtiyacı artıyor. Duygusal bir konuşma ilişkiyi onarabilir.

Eğitim ve gelişimde özellikle finans, kişisel farkındalık ve mesleki beceri çalışmaları destekleniyor.

Sağlıkta mide ve sindirim sistemi hassas.

Ruh halinde güven arayışı belirgin. Kendine verdiğin değeri sorguluyorsun.

Aslan burcu

Güneş karşıt alanını aydınlatıyor. Aslan için bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar sahnede.

İş hayatında tek başına parlamak yerine ekip çalışmaları ve iş birlikleri kazandırıyor. Görüşmeler ve anlaşmalar öne çıkıyor.

Aile içinde denge kurmak önemli. İş yoğunluğu özel hayatı ihmal ettirebilir.

İlişkilerde romantizm artıyor. Ancak açık iletişim şart. Yanlış anlaşılmalar konuşularak çözülmeli.

Eğitim alanında liderlik ve iletişim becerileri öne çıkıyor.

Sağlıkta kalp, tansiyon ve enerji dengesine dikkat.

Ruh halinde onay ihtiyacı artabilir. Asıl güç iç onayda.

Başak burcu

Bu hafta Başak için düzen, sistem ve verimlilik haftası. Merkür seni destekliyor.

İş hayatında iş akışını sadeleştirmek, zaman planı yapmak ve yeni yöntemler geliştirmek çok faydalı. Küçük değişiklikler büyük rahatlama sağlar.

Aile içinde sorumluluk paylaşımı konusu gündemde.

İlişkilerde sorun çözme kapasiten yüksek. Küçük dokunuşlar ilişkiyi iyileştirir.

Eğitim ve gelişimde analiz, sağlık, yazılım ve veri alanları destekleniyor.

Sağlıkta sindirim sistemi hassas. Rutin oluşturmak çok önemli.

Ruh halinde kendine karşı eleştirel olabilirsin. Daha yumuşak olman gerekiyor.

Terazi burcu

Bu hafta Terazi için ana tema denge ve ilişkiler. Ay ortaklık alanını çalıştırıyor.

İş hayatında Venüs’ün desteğiyle sosyal çevre, bağlantılar ve görüşmeler çok verimli. Hafta ortasında kişisel projelere odaklanman gerekiyor.

Aile içinde rol paylaşımı ve sınırlar gündeme gelebilir.

İlişkilerde kendi ihtiyaçlarını ifade etmek çok önemli. Sürekli dengeyi kuran taraf olmaktan yorulabilirsin.

Eğitim ve gelişimde sanat, iletişim ve kişisel farkındalık alanları destekleniyor.

Sağlıkta boyun, omuz ve uyku düzenine dikkat.

Ruh halinde hassasiyet artıyor. Kendi merkezinde kalman gerekiyor.

Akrep burcu

Bu hafta Akrep için içsel dönüşüm haftası. Bilinçaltı temalar güçlü.

İş hayatında Mars seni cesaretlendiriyor. Liderlik almak ve adım atmak için uygun. Ancak empatiyi ihmal etme.

Aile içinde geçmişten gelen konular gündeme gelebilir. Bu bir kapanış fırsatı.

İlişkilerde Venüs çekim gücünü artırıyor. Ancak ilişkiler ya derinleşiyor ya da netleşiyor.

Eğitim ve gelişimde psikoloji ve bilinçaltı çalışmaları çok destekleniyor.

Sağlıkta sırt, bel ve uyku düzenine dikkat.

Ruh halinde derin yüzleşmeler var. Bırakman gereken bir duyguyu fark ediyorsun.

Yay burçları

Bu hafta Yay için ana tema ufuk genişletmek. Jüpiter öğrenme ve vizyon alanını büyütüyor.

İş hayatında yön değişikliği, yeni görevler veya tekliflerle karşılaşabilirsin. Esnek olmak kazandırır.

Aile içinde taşınma, yolculuk ve gelecek planları konuşulabilir.

İlişkilerde birlikte deneyim yaşamak bağları güçlendirir.

Eğitim alanı haftanın en güçlü noktası. Yeni bir kurs veya sertifika süreci başlayabilir.

Sağlıkta hareket ihtiyacı artıyor. Diz ve kas zorlanmalarına dikkat.

Ruh halinde özgürlük ve yenilenme isteği var.

Oğlak burcu

Bu hafta Oğlak için istikrar ve yapı kurma haftası. Satürn sorumlulukları hatırlatıyor.

İş hayatında hedefleri netleştirmek, uzun vadeli plan yapmak ve sistem kurmak çok önemli.

Aile içinde beklentilerle kendi planın arasında denge kurman gerekiyor.

İlişkilerde netlik ihtiyacı artıyor. Gelecek konuşmaları yapılabilir.

Eğitim ve gelişimde mesleki uzmanlık çalışmaları destekleniyor.

Sağlıkta kemikler, dizler ve bel bölgesi hassas.

Ruh halinde yük duygusu artabilir. Sınır koymayı öğreniyorsun.

Kova burcu

Güneş burcunda ilerliyor. Bu hafta Kova için bireysellik ve yön belirleme haftası.

İş hayatında yeni fikirler, sıra dışı çözümler ve inovasyon öne çıkıyor. Ancak uygulanabilirlik önemli.

Aile içinde bakış açısı farkları yaşanabilir. Anlatmak yeterli.

İlişkilerde açık iletişim ve özgürlük ihtiyacı gündemde.

Eğitim ve gelişimde teknoloji, dijital üretim ve kişisel gelişim alanları destekleniyor.

Sağlıkta sinir sistemi ve uyku düzenine dikkat.

Ruh halinde cesaret ve farkındalık artıyor. Hayat yönünü sorguluyorsun.

Balık burcu

Bu hafta Balık için sezgiler çok güçlü. Neptün empatiyi ve duyarlılığı artırıyor.

İş hayatında duygusal zekan öne çıkıyor. Ekip içinde dengeleyici rol üstlenebilirsin. Ancak herkesi kurtarmaya çalışma.

Aile içinde hassasiyet yüksek. Sınırlarını koruman önemli.

İlişkilerde içten konuşmalar bağı derinleştiriyor. Ancak fazla fedakarlık seni yorabilir.

Eğitim ve gelişimde yaratıcı ve ruhsal çalışmalar destekleniyor.

Sağlıkta bağışıklık, ayaklar ve uyku düzenine dikkat.

Ruh halinde içe dönüş, sezgisel farkındalık ve yenilenme ihtiyacı çok güçlü.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

