9 – 15 Şubat Aşk Alanında Koruma ve Kalp Bağı Temizliği: 77 – 29 – 444 – 21

Bu dizilim bir savunma çalışması değildir.
Bir bilinç alanı temizliğidir.
Kalbin etrafındaki görünmez gürültüyü susturur.
Duygusal karmaşayı yatıştırır.
İlişki alanında sızıntı yapan enerji kanallarını kapatır.
77 İLAHİ KORUMA VE DUYGUSAL KALKAN
Bu hafta 77 sayısı kalp alanında bir mühür gibidir.
Şu etkileri çalıştırır:
Duygusal olarak savunmasız hissetmeyi azaltır.
Başkalarının sözlerinden ve davranışlarından fazla etkilenme halini yumuşatır.
Kalbin sınırlarını sağlıklı biçimde güçlendirir.
Özellikle;
Sürekli verip tükenenler,
Duygusal yük taşıyanlar,
İlişkide kendini yalnız hissedenler
için bu sayı içsel güveni tekrar inşa eder.
29 KALPTE BİRİKMİŞ KIRGINLIK VE ESKİ BAĞ TEMİZLİĞİ
29 sayısı bu haftanın en derin şifacısıdır.
Şu alanları çalıştırır:
Geçmiş ilişkilerden kalan izler,
Yarım kalmış duygular,
İçine atılmış kırgınlıklar,
Affedemediğin ama unutmuş gibi yaptığın konular.
Bu sayı sayesinde hafta boyunca şunu fark edebilirsin:
Bir kişiye değil,
Bir duygu kalıbına bağlı olduğunu.
29 sayısı, bağın kendisini değil, bağın ardındaki duygusal yükü çözer.
444 İLİŞKİ ALANINDA GÖRÜNMEYEN DESTEK VE KORUYUCU FREKANS
444 bu dizilimin omurgasıdır.
Bu sayı çalıştığında şu etkiler görülür:
İlişkide yalnız olmadığını hissetmeye başlarsın.
Zorlandığın konularda içinden gelen doğru hamleleri fark edersin.
Kararsızlık azalır.
Korku ile sezgiyi ayırt etmek kolaylaşır.
Bu hafta özellikle;
İç sesin daha net çalışır.
Bir şeylerin arka planda senin lehine düzenlendiğini sezersin.
444 sayısı, ilişki alanında koruyucu bir rehberlik frekansı oluşturur.
21 KALP BAĞINDA DENGE VE İLETİŞİMİN YENİDEN KURULMASI
21 sayısı bu dizilimin kapanış ve denge anahtarıdır.
Şu etkileri çalıştırır:
İki kişi arasındaki enerji akışını düzenler.
Tek taraflı yıpranmayı dengeler.
Konuşulamayan konuları yumuşatır.
Kalpten gelen ifadeyi güçlendirir.
Bu sayı ile birlikte hafta boyunca;
Daha sakin konuşmalar,
Daha yumuşak fark edişler,
Daha net kararlar
gündeme gelir.