9 – 15 Şubat Aşk Alanında Koruma ve Kalp Bağı Temizliği: 77 – 29 – 444 – 21

77 kalbi korur.

29 kalbi temizler.

444 kalbi destekler.

21 kalbi dengeye alır.

Bu nedenle bu dizilim;

Koruma,

Şifa,

Destek,

Denge

dörtlemesini aynı anda çalıştırır.

9 – 15 ŞUBAT 2026

HAFTA BOYU UYGULAMA ŞEKLİ

Bu hafta boyunca günde bir kez uygulaman yeterlidir.

En uygun zaman;

Sabah uyanınca ya da akşam yatmadan hemen önce.

Sessizce ya da fısıltıyla;

77 29 444 21

şeklinde,

7 tekrar yap.

Tek bir tur yeterlidir.

Zorlamaya gerek yoktur.

UYGULAMADAN ÖNCE KISA NİYET

Kalbim ve ilişki alanım bu hafta ilahi olarak korunsun.

Geçmişten gelen tüm duygusal yüklerim sevgiyle çözülsün.

HAFTA BOYU KULLANACAĞIN ASTRODEHA OLUMLAMASI

Her gün uygulamadan sonra bir kez söyle.

Kalbim güvende.

Aşk alanım korunuyor.

Geçmişin yükü şimdi çözüldü.

Bağlarım sevgiyle dengeleniyor.

İlişki kaderim ilahi düzenle yeniden yazılıyor.

BU HAFTA SENDE NE DEĞİŞEBİLİR

Bu çalışma sonrasında çoğu kişide şu farkındalıklar oluşur:

Birine kızgınlıktan çok kendine kırgın olduğunu fark etmek,

İlişkiyi değil, kendi sınırlarını onarmaya ihtiyaç duymak,

Aynı döngünün neden tekrar ettiğini görmek,

Bir kişiye değil, bir korkuya tutunduğunu anlamak.

Bu hafta duygusal olarak biraz hassaslaşabilirsin.

Bu bir zayıflık değildir.

Temizliktir.

ASTRODEHA NOTU

Bu sayı sekansı bu hafta için bir savunma çalışması değildir.

Bu, bir kalp alanı yeniden yapılandırma çalışmasıdır.

Kalbi korumadan önce,

Kalbi özgürleştirir.

Ve bu hafta asıl mucize,

Birini değiştirmek değil,

Kalbini hafifletmektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA