9 – 15 Şubat Aşk Alanında Koruma ve Kalp Bağı Temizliği: 77 – 29 – 444 – 21

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.02.2026 - 19:01

Bu hafta gökyüzünün kalp merkezinde açtığı ana tema şudur:

Korunmak değil, arınarak güçlenmek.

Bu sayı dizisi yalnızca ilişkiyi korumaz.

İlişkinin üzerindeki görünmeyen yükleri, yanlış bağları ve duygusal sızıntıları da onarır.

Bu yüzden bu çalışma özellikle;

İlişkisi olanlar,

İlişkisi karmaşık ilerleyenler,

Geçmiş bağlardan kopmakta zorlananlar,

Kalbine yeniden güvenmek isteyenler

için güçlü bir haftalık kapı açar.

SEKANSIN RUHU BU DÖRT SAYI NEYİ ÇALIŞTIRIR

Bu dizilim bir savunma çalışması değildir.

Bir bilinç alanı temizliğidir.

Kalbin etrafındaki görünmez gürültüyü susturur.

Duygusal karmaşayı yatıştırır.

İlişki alanında sızıntı yapan enerji kanallarını kapatır.

77 İLAHİ KORUMA VE DUYGUSAL KALKAN

Bu hafta 77 sayısı kalp alanında bir mühür gibidir.

Şu etkileri çalıştırır:

Duygusal olarak savunmasız hissetmeyi azaltır.

Başkalarının sözlerinden ve davranışlarından fazla etkilenme halini yumuşatır.

Kalbin sınırlarını sağlıklı biçimde güçlendirir.

Özellikle;

Sürekli verip tükenenler,

Duygusal yük taşıyanlar,

İlişkide kendini yalnız hissedenler

için bu sayı içsel güveni tekrar inşa eder.

29 KALPTE BİRİKMİŞ KIRGINLIK VE ESKİ BAĞ TEMİZLİĞİ

29 sayısı bu haftanın en derin şifacısıdır.

Şu alanları çalıştırır:

Geçmiş ilişkilerden kalan izler,

Yarım kalmış duygular,

İçine atılmış kırgınlıklar,

Affedemediğin ama unutmuş gibi yaptığın konular.

Bu sayı sayesinde hafta boyunca şunu fark edebilirsin:

Bir kişiye değil,

Bir duygu kalıbına bağlı olduğunu.

29 sayısı, bağın kendisini değil, bağın ardındaki duygusal yükü çözer.

444 İLİŞKİ ALANINDA GÖRÜNMEYEN DESTEK VE KORUYUCU FREKANS

444 bu dizilimin omurgasıdır.

Bu sayı çalıştığında şu etkiler görülür:

İlişkide yalnız olmadığını hissetmeye başlarsın.

Zorlandığın konularda içinden gelen doğru hamleleri fark edersin.

Kararsızlık azalır.

Korku ile sezgiyi ayırt etmek kolaylaşır.

Bu hafta özellikle;

İç sesin daha net çalışır.

Bir şeylerin arka planda senin lehine düzenlendiğini sezersin.

444 sayısı, ilişki alanında koruyucu bir rehberlik frekansı oluşturur.

21 KALP BAĞINDA DENGE VE İLETİŞİMİN YENİDEN KURULMASI

21 sayısı bu dizilimin kapanış ve denge anahtarıdır.

Şu etkileri çalıştırır:

İki kişi arasındaki enerji akışını düzenler.

Tek taraflı yıpranmayı dengeler.

Konuşulamayan konuları yumuşatır.

Kalpten gelen ifadeyi güçlendirir.

Bu sayı ile birlikte hafta boyunca;

Daha sakin konuşmalar,

Daha yumuşak fark edişler,

Daha net kararlar

gündeme gelir.

BU DÖRT SAYI BİRLİKTE NE YAPAR

77 kalbi korur.

29 kalbi temizler.

444 kalbi destekler.

21 kalbi dengeye alır.

Bu nedenle bu dizilim;

Koruma,

Şifa,

Destek,

Denge

dörtlemesini aynı anda çalıştırır.

9 – 15 ŞUBAT 2026

HAFTA BOYU UYGULAMA ŞEKLİ

Bu hafta boyunca günde bir kez uygulaman yeterlidir.

En uygun zaman;

Sabah uyanınca ya da akşam yatmadan hemen önce.

Sessizce ya da fısıltıyla;

77 29 444 21

şeklinde,

7 tekrar yap.

Tek bir tur yeterlidir.

Zorlamaya gerek yoktur.

UYGULAMADAN ÖNCE KISA NİYET

Kalbim ve ilişki alanım bu hafta ilahi olarak korunsun.

Geçmişten gelen tüm duygusal yüklerim sevgiyle çözülsün.

HAFTA BOYU KULLANACAĞIN ASTRODEHA OLUMLAMASI

Her gün uygulamadan sonra bir kez söyle.

Kalbim güvende.

Aşk alanım korunuyor.

Geçmişin yükü şimdi çözüldü.

Bağlarım sevgiyle dengeleniyor.

İlişki kaderim ilahi düzenle yeniden yazılıyor.

BU HAFTA SENDE NE DEĞİŞEBİLİR

Bu çalışma sonrasında çoğu kişide şu farkındalıklar oluşur:

Birine kızgınlıktan çok kendine kırgın olduğunu fark etmek,

İlişkiyi değil, kendi sınırlarını onarmaya ihtiyaç duymak,

Aynı döngünün neden tekrar ettiğini görmek,

Bir kişiye değil, bir korkuya tutunduğunu anlamak.

Bu hafta duygusal olarak biraz hassaslaşabilirsin.

Bu bir zayıflık değildir.

Temizliktir.

ASTRODEHA NOTU

Bu sayı sekansı bu hafta için bir savunma çalışması değildir.

Bu, bir kalp alanı yeniden yapılandırma çalışmasıdır.

Kalbi korumadan önce,

Kalbi özgürleştirir.

Ve bu hafta asıl mucize,

Birini değiştirmek değil,

Kalbini hafifletmektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

