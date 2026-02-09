onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
9 – 15 Şubat 2026 Haftası Gezegen Geçişleri ve Kolektif Etkileri

etiket 9 – 15 Şubat 2026 Haftası Gezegen Geçişleri ve Kolektif Etkileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.02.2026 - 19:07

Bu hafta gökyüzü, insan zihnini yumuşatan, kalbi açan fakat iradeyi de sert bir şekilde sınayan bir kapı aralıyor. Bir yanda Balık vurgusu ile çözülme, kabullenme ve affediş… Diğer yanda Koç’a geçen Satürn ile “artık bahanesiz sorumluluk” çağrısı…

Haftanın ana teması çok net: Duygusal uyanış ile kişisel otorite aynı anda inşa edilmek zorunda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkür Balık Burcunda: Algı Değişimi Başlıyor

Merkür Balık Burcunda: Algı Değişimi Başlıyor

Bu geçişle birlikte dünya genelinde bilgiye yaklaşım biçimi sert biçimde değişir. Akıl yürütme yerini sezgisel kavrayışa bırakır; verilerden çok hisler konuşur.

Bu Dönemin Genel Riskleri

  • Yanlış bilginin çok hızlı yayılmasına,

  • Sözlü beyanların değil duygusal tonun esas alınmasına,

  • Toplumsal algının kolay yönlendirilebilir hâle gelmesine açık bir zemin oluşur.

Dünya Gündemi Açısından

Medya, diplomasi ve kamuoyu açıklamaları daha yumuşak bir dil kullanır. Ancak aynı anda perde arkasında çok net stratejik hamleler yürütülür:

  • Gizli görüşmeler,

  • Kulis diplomasisi,

  • Kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalar ön plana çıkar.

Not: Bu hafta görünen ile olan arasındaki mesafe büyür.

Türkiye Açısından

Toplumsal psikoloji dalgalıdır. Özellikle eğitim, sağlık, kadınlar, çocuklar ve sosyal destek başlıkları üzerinden hassasiyet yükselir. Toplum, vicdani refleksle hareket eder. Bir konu çok hızlı gündeme taşınabilir, aynı hızla da yön değiştirebilir.

Bireysel Yaşamda

Zihin yorgunluğu artar ve odaklanma zorlaşır; fakat içgörü yükselir, rüyalar yoğunlaşır. Geçmişten insanlar ve kararlar tekrar zihne gelir. Buradaki amaç geçmişi hatırlamak değil, çözmektir. Kapanmamış defterler ve içsel vedalar kendiliğinden açılır.

10 Şubat: Venüs Balık Burcunda (Aşkın Dili Değişiyor)

10 Şubat: Venüs Balık Burcunda (Aşkın Dili Değişiyor)

Bu geçiş, haftanın kalp merkezini oluşturur. Aşk artık talep eden değil, kapsayan bir enerjiye dönüşür. Romantizm yükselir, empati derinleşir.

Kritik Uyarı: Manevi sevgi, dengesizliğe katlanma bahanesi değildir.

Dünya ve Kolektif Düzeyde

İnsani yardımlar, sanat, sinema ve ruhsal çalışmalar ön plana çıkar. Toplumlar yumuşar. Ancak aynı anda; mağduriyet söylemi üzerinden yönlendirme ve duygusal manipülasyon daha görünür hâle gelir.

Türkiye Açısından

Toplumsal dayanışma yükselir; bağışlar ve yardım kampanyaları öne çıkar. Aynı zamanda duygu sömürüsü barındıran gündemler daha fazla tartışılır.

İlişkilerde

İdealize etme eğilimi çok yüksektir. Karşı tarafı olduğundan farklı görmek ve kendi sınırını silikleştirmek en büyük risk alanıdır. Bu hafta sevgi, bir 'kurtarma çabasına' dönüşmemelidir.

13 Şubat: Satürn Koç Burcunda (Yeni Liderlik Döngüsü)

13 Şubat: Satürn Koç Burcunda (Yeni Liderlik Döngüsü)

Bu geçiş haftanın asıl kırılma noktasıdır. Koç burcundaki Satürn, 'Ben ne istiyorum?' değil, 'Ben neyin sorumluluğunu alıyorum?' sorusunu sorar.

Dünya Genelinde

Yeni lider figürleri sahneye çıkmaya başlar. Bu liderlik; popülerlik veya karizmadan ziyade yük taşıma kapasitesi ile ölçülür. Askerî ve güvenlik başlıkları, savunma sistemleri ve sınır politikaları daha sert bir dil kazanır.

Türkiye Açısından

Yönetim, karar alma ve uygulama süreçleri hızlanır. Kamu yönetimi ve yapısal reformlar başlıklarında “başlayıp bitirme” baskısı oluşur. Toplum, yönetenlerden artık söz değil icraat bekler.

Bireysel Yaşamda

'Ben gerçekten kendi hayatımın lideri miyim?' sorusu önem kazanır. Başkalarını suçlamak veya koşulları bahane etmek ağır bedeller doğurabilir. Disiplin kazanan ilerler, cesaretini yapı ile birleştiren kalıcı olur.

15 Şubat: Güneş Kova – Uranüs Boğa Karesi

15 Şubat: Güneş Kova – Uranüs Boğa Karesi

Özgürlük ile güvenlik çatışmasını temsil eden bu açı, haftanın en sert enerjisidir.

Ekonomi ve Teknoloji

Finansal sistemler, dijital altyapılar, tarım ve enerji kaynakları üzerinden sürpriz kararlar ve dalgalanmalar oluşabilir. Bu bir isyan değil, bir sistem revizyonudur.

Türkiye ve Para Piyasaları

Piyasalarda ani fiyat hareketleri ve haber kaynaklı sert tepkiler görülebilir.

  • Yatırımda Riskler: Acele karar, panik alım-satım ve duygusal refleksler.

  • Öne Çıkan Başlıklar: Gayrimenkul, gıda, tarım ve emtia.

Doğa Olayları

Uranüs Boğa vurgusu nedeniyle; yer kabuğu, iklim ve tarım alanları üzerinden ani doğa olaylarına (deprem, toprak kayması, sert hava değişimleri) karşı küresel ölçekte dikkatli olunmalıdır.

Bireysel Hayatta

Değişim isteği ile elindekini koruma içgüdüsü çarpışır. Bu hafta alınacak ani kararların amacı kaçmak değil, bilinçli bir yön değişikliği olmalıdır.

Astrodeha Haftalık Özet

  • Zihin yumuşuyor, kalp açılıyor ama irade sertleşiyor.

  • Sevgi büyüyor fakat sınır koymayanlar zorlanıyor.

  • Cesaret yükseliyor fakat plansız olanlar dağılabiliyor.

Gökyüzünün Mesajı: Artık ilham yetmiyor, niyet yeterli değil. Sadece istemek değil, yönetmek gerekiyor. Duygularınızla barışın ama hayatınızın direksiyonunu tekrar elinize alın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam