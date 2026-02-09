9 – 15 Şubat 2026 Haftası Gezegen Geçişleri ve Kolektif Etkileri
Bu hafta gökyüzü, insan zihnini yumuşatan, kalbi açan fakat iradeyi de sert bir şekilde sınayan bir kapı aralıyor. Bir yanda Balık vurgusu ile çözülme, kabullenme ve affediş… Diğer yanda Koç’a geçen Satürn ile “artık bahanesiz sorumluluk” çağrısı…
Haftanın ana teması çok net: Duygusal uyanış ile kişisel otorite aynı anda inşa edilmek zorunda.
Merkür Balık Burcunda: Algı Değişimi Başlıyor
10 Şubat: Venüs Balık Burcunda (Aşkın Dili Değişiyor)
13 Şubat: Satürn Koç Burcunda (Yeni Liderlik Döngüsü)
15 Şubat: Güneş Kova – Uranüs Boğa Karesi
