9 – 15 Şubat 2026 Haftası Gezegen Geçişleri ve Kolektif Etkileri

Bu geçiş haftanın asıl kırılma noktasıdır. Koç burcundaki Satürn, 'Ben ne istiyorum?' değil, 'Ben neyin sorumluluğunu alıyorum?' sorusunu sorar.

Dünya Genelinde

Yeni lider figürleri sahneye çıkmaya başlar. Bu liderlik; popülerlik veya karizmadan ziyade yük taşıma kapasitesi ile ölçülür. Askerî ve güvenlik başlıkları, savunma sistemleri ve sınır politikaları daha sert bir dil kazanır.

Türkiye Açısından

Yönetim, karar alma ve uygulama süreçleri hızlanır. Kamu yönetimi ve yapısal reformlar başlıklarında “başlayıp bitirme” baskısı oluşur. Toplum, yönetenlerden artık söz değil icraat bekler.

Bireysel Yaşamda

'Ben gerçekten kendi hayatımın lideri miyim?' sorusu önem kazanır. Başkalarını suçlamak veya koşulları bahane etmek ağır bedeller doğurabilir. Disiplin kazanan ilerler, cesaretini yapı ile birleştiren kalıcı olur.