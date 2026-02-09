9 – 15 Şubat 2026: Haftanın Yantrası: Sri Om Yantra ile Doğum Haritanızı İyileştirin

Sri Om Yantra, piramit formunda tasarlanmış özel bir kozmik diyagramdır. Bu form, evrenin merkezini temsil eden en kadim kozmik haritalardan biri olan Sri Yantra’nın dokuz figürlü kutsal geometrisini merkezine alır.

Astrodeha yaklaşımında Sri Om Yantra, doğum haritanız ile evren arasındaki rezonansı yeniden kurarak uyum, ahenk ve ilahi matematiği hayatınıza taşır.

Neden Bu Form Bu Kadar Güçlü?

İlahi Koruma: Kutsal yazıtlarda 'ilahi annenin donanması' olarak tanımlanan bu yantra, bir bilinç kalkanıdır.

Altın Oran ve Matematik: Üzerindeki her sembol trigonometri ve altın oran sistemiyle hizalanmıştır.

Enerji Akışı: Evrenin titreşim düzenine matematiksel uyumu sayesinde ruhsal ve bedensel enerji akışını dengeler.

Sri Om Yantra ve Doğum Haritası Bağlantısı

Astrodeha sisteminde bu yantra, doğum haritanızda bulunan dokuz gezegenin enerjisini en üst oktava taşır. Gezegenlerin çalışma prensiplerini şu şekilde iyileştirir:

Güneş: Yaşam gücü

Ay: Duygusal hafıza

Merkür: Zihinsel kapasite

Venüs: İlişki ve değer alanı

Mars: Motivasyon

Jüpiter: Şans ve genişleme

Satürn: Yapı ve kader alanı

Uranüs, Neptün ve Plüton: Dönüşüm kapıları

Önemli: Sri Om Yantra, zorlayıcı gezegen etkilerini bastırmaz; onları uyum frekansına taşır. Bu nedenle 'doğum haritası iyileştirme yantrası' olarak bilinir.

Yantranın Merkezi: Bindu ve Sarva Anandmayi Çakra

Sri Om Yantra’nın tam ortasındaki nokta Bindu olarak adlandırılır. Bu nokta, mutlak mutluluk çakrası olan Sarva Anandmayi’dir.

Kader Matrisi: Bindu, kişinin kaderi ile ilahi plan arasındaki geçiş kapısıdır.

Senkronisite: Bu merkez aktifleştiğinde doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşma hızı artar.

İçsel Huzur: Korunma mekanizması güçlenir ve huzur kalıcı hale gelir.

Sri Om Yantra Ne Sağlar?

Bu yantra, tüm yaşam alanlarını etkileyen çok yönlü bir düzenleyicidir:

Korunma: Maddi ve manevi alanlarda kalkan görevi görür.

Denge: Kararsızlık ve dağınık enerjiyi toparlar, istikrarı güçlendirir.

Sınırlar: Kişisel alanın ihlal edilmesini engelleyen bir savunma alanı oluşturur.

Çakra Rezonansı: Özellikle kalp, boğaz, alın ve taç çakra üzerinde yüksek etki göstererek duygusal blokajları çözer.

Kişiye Özel Hazırlık Süreci

Sri Om Yantra standart bir ürün değildir. Astrodeha sisteminde kişinin doğum haritasındaki ateş, toprak, hava ve su element dengesine göre şu malzemelerden biriyle hazırlanır:

Altın

Bakır

Gümüş

Oniks

Her yantra, kişinin haritasıyla tam uyum sağlaması için özel gezegen saatleri kullanılarak aktive edilir.

Kimler İçin Önerilir?

Doğum haritasında sert açılar yoğun olanlar,

Sürekli aynı döngüleri (kader oyunlarını) tekrar edenler,

Duygusal ve zihinsel olarak çabuk yorulanlar,

Hayatında istikrar kurmakta zorlananlar,

Ruhsal derinliğini artırmak isteyenler.

Astrodeha Notu

Paylaşılan yantraların tamamı patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır. Kopyalanması hukuki ve etik olarak yasaktır.

Son Söz: Hayatınızı düzeltmek için evreni zorlamanıza gerek yok. Kendi doğum haritanız ile evren arasındaki uyumu yeniden kurmanız yeterlidir.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA