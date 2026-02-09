onedio
9 – 15 Şubat 2026 Haftanın Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.02.2026 - 19:15

Astrodeha evreninde bu hafta, kalbin en derin katmanlarına dokunan, ruhu yumuşak ama çok güçlü bir şekilde dönüştüren bir frekansla açılıyor.

9 – 15 Şubat 2026 haftasının ana şifa taşı Mangano Kalsit.

Bu taş, yalnızca duyguları yatıştırmaz…

Travmaları çözer, kalbi yeniden yapılandırır ve insanın kendiyle kurduğu ilişkiyi kökten dönüştürür.

🌸 Mangano Kalsit Nedir?

Mangano kalsit, manganez içeren özel bir kalsit türüdür.

Doğal pembe – açık somon tonlarıyla kalp çakrası ile birebir çalışan nadir kristallerden biridir.

Enerjisi yumuşaktır ama etkisi derindir.

Özellikle duygusal beden, bilinçaltı ve çocukluk yaraları üzerinde çalışır.

💗 Mangano Kalsit’in En Güçlü Etkileri

✔ Bastırılmış duyguları güvenli şekilde yüzeye çıkarır.

✔ Kalp çakrasındaki blokajları çözer.

✔ Öz-değer ve kendini sevme bilincini güçlendirir.

✔ Duygusal travmaların bıraktığı bedensel izleri yumuşatır.

✔ Kaygı, suçluluk ve duygusal yetersizlik hissini sakinleştirir.

✔ Şefkat frekansını hem kendine hem başkalarına açar.

✔ İlişkilerde kalp duvarlarını inceltir, iletişimi yumuşatır.

Astrodeha perspektifinde Mangano Kalsit,

“kalbi korumak için kapanan alanları artık sevgiyle açma” taşıdır.

🌿 Bu hafta neden Mangano Kalsit?

Şubat 2026 haftasında gökyüzü, özellikle duygusal hafızayı, geçmiş bağları ve kalp temelli kararları tetikleyen açılara sahne olur.

Bu nedenle bu hafta, sert koruma taşları yerine, kalbi yumuşatarak güçlendiren bir kristal gerekir.

Mangano Kalsit, bu haftanın gökyüzü frekansına birebir uyumludur.

🏡 Evde ve Ofiste Nasıl Kullanılır?

Ev için önerilen yönler

➡ Salonda ve ortak alanlarda Kuzey Doğu yönüne yerleştirilmesi idealdir.

Ofis ve iş yeri için önerilen yönler

➡ Çalışma masasında veya ofis içinde

Kuzey Doğu ve Güney Batı yönlerinde kullanıma uygundur.

Astrodeha uygulamasında;

Kuzey Doğu

➡ ruhsal berraklık ve niyet alanını,

Güney Batı

➡ ilişkiler ve duygusal denge alanını temsil eder.

🌿 Arındırma Nasıl Yapılmalı?

Mangano Kalsit suyla uzun süre temas ettirilmemelidir.

En doğru arındırma yöntemi: Adaçayı tütsüsü

Taşı tütsü dumanından yavaşça geçirmeniz yeterlidir.

Her arındırma sırasında şu niyetle tutmanız önerilir:

“Kalbimde artık bana hizmet etmeyen tüm duygusal yükleri sevgiyle bırakıyorum.”

🌙 Yeni Ay ve 🌕 Dolunaylarda Burçlara Etkisi

(Onedio formatında – her burç için tek cümle)

 Koç

Yeni Ay’da içsel öfkeyi yumuşatır, Dolunay’da ilişkilerde kalpten konuşma cesareti verir.

 Boğa

Yeni Ay’da duygusal güven ihtiyacını dengeler, Dolunay’da bağlılık korkularını şifalandırır.

 İkizler

Yeni Ay’da zihinsel karmaşayı sakinleştirir, Dolunay’da kalpten ifade gücü kazandırır.

 Yengeç

Yeni Ay’da geçmiş yaraları fark ettirir, Dolunay’da duygusal yükleri serbest bırakmayı kolaylaştırır.

 Aslan

Yeni Ay’da öz-değer duygusunu güçlendirir, Dolunay’da kalpten sevgi paylaşımını artırır.

 Başak

Yeni Ay’da kendine yönelik eleştiriyi yumuşatır, Dolunay’da içsel huzur ve kabulleniş sağlar.

 Terazi

Yeni Ay’da ilişki dengelerini şifalandırır, Dolunay’da kalp kırıklıklarını onarmaya destek olur.

 Akrep

Yeni Ay’da bastırılmış duyguları güvenle açığa çıkarır, Dolunay’da duygusal bağlarda derin şifa yaratır.

 Yay

Yeni Ay’da kalp ile hedefleri hizalar, Dolunay’da duygusal uzaklaşma eğilimini yumuşatır.

 Oğlak

Yeni Ay’da duyguları bastırma alışkanlığını çözer, Dolunay’da kalpten paylaşım alanı açar.

 Kova

Yeni Ay’da duygusal kopukluğu azaltır, Dolunay’da ilişkilerde empatiyi güçlendirir.

 Balık

Yeni Ay’da duygusal sınırları sağlıklı hale getirir, Dolunay’da ruhsal hassasiyeti sevgiyle dengeler.

🌸 Astrodeha Yorumu

Mangano Kalsit bu hafta size şunu hatırlatır:

Güçlü olmak, kalbi kapatmak değil…

Kalbi açık tutarak hayatta kalabilmektir.

Bu hafta kalbinizi korumak için değil,

kalbinizi iyileştirmek için bu taşı yanınıza alın.

Gökler rehberimiz yolımuz ışık olsun. 

AstrodehA

