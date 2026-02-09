9 – 15 Şubat 2026 Haftanın Kristali

Mangano kalsit, manganez içeren özel bir kalsit türüdür.

Doğal pembe – açık somon tonlarıyla kalp çakrası ile birebir çalışan nadir kristallerden biridir.

Enerjisi yumuşaktır ama etkisi derindir.

Özellikle duygusal beden, bilinçaltı ve çocukluk yaraları üzerinde çalışır.

💗 Mangano Kalsit’in En Güçlü Etkileri

✔ Bastırılmış duyguları güvenli şekilde yüzeye çıkarır.

✔ Kalp çakrasındaki blokajları çözer.

✔ Öz-değer ve kendini sevme bilincini güçlendirir.

✔ Duygusal travmaların bıraktığı bedensel izleri yumuşatır.

✔ Kaygı, suçluluk ve duygusal yetersizlik hissini sakinleştirir.

✔ Şefkat frekansını hem kendine hem başkalarına açar.

✔ İlişkilerde kalp duvarlarını inceltir, iletişimi yumuşatır.

Astrodeha perspektifinde Mangano Kalsit,

“kalbi korumak için kapanan alanları artık sevgiyle açma” taşıdır.

🌿 Bu hafta neden Mangano Kalsit?

Şubat 2026 haftasında gökyüzü, özellikle duygusal hafızayı, geçmiş bağları ve kalp temelli kararları tetikleyen açılara sahne olur.

Bu nedenle bu hafta, sert koruma taşları yerine, kalbi yumuşatarak güçlendiren bir kristal gerekir.

Mangano Kalsit, bu haftanın gökyüzü frekansına birebir uyumludur.

🏡 Evde ve Ofiste Nasıl Kullanılır?

Ev için önerilen yönler

➡ Salonda ve ortak alanlarda Kuzey Doğu yönüne yerleştirilmesi idealdir.

Ofis ve iş yeri için önerilen yönler

➡ Çalışma masasında veya ofis içinde

Kuzey Doğu ve Güney Batı yönlerinde kullanıma uygundur.

Astrodeha uygulamasında;

Kuzey Doğu

➡ ruhsal berraklık ve niyet alanını,

Güney Batı

➡ ilişkiler ve duygusal denge alanını temsil eder.

🌿 Arındırma Nasıl Yapılmalı?

Mangano Kalsit suyla uzun süre temas ettirilmemelidir.

En doğru arındırma yöntemi: Adaçayı tütsüsü

Taşı tütsü dumanından yavaşça geçirmeniz yeterlidir.

Her arındırma sırasında şu niyetle tutmanız önerilir:

“Kalbimde artık bana hizmet etmeyen tüm duygusal yükleri sevgiyle bırakıyorum.”