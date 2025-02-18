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8 Soru ile Sizin Aşkınız Gerçekten Sarsılmaz mı?

etiket 8 Soru ile Sizin Aşkınız Gerçekten Sarsılmaz mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 23:01

Aşk bazen rüzgar gibi, bazen de fırtına gibi gelir. Peki, senin aşkın gerçekten sarsılmaz mı? Bu 8 soruluk test, ilişkinizin temellerini ne kadar güçlü olduğunu anlamana yardımcı olacak. Hazır mısın? Hadi başlayalım ve aşkınızın gücünü birlikte keşfedelim!

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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!

2. Tabii ki en belirleyici sorumuz: Ona ne kadar güveniyorsun, puanlar mısın?

3. Ne kadar süredir berabersiniz?

4. O daha önce hiç seni üzecek, güvenini sarsacak bir hata yaptı mı?

5. Partnerin sana zor zamanlarında nasıl destek oluyor?

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6. Düşün bakalım, partnerin hiç sen dışardayken nerede olduğunu teyit etmek için seni görüntülü aradı mı?

7. Söyle bakalım, o kendi düzenli hayatını senin için bozar mı?

8. Son olarak, bir aşk gifi seç!

Gerçekten sarsılmaz, hiç sarsılmadı da!

Sizin ilişkiniz gerçekten sarsılmaz. Zaman ne getirirse getirsin, hiçbir olay, hiçbir kimse, ikinizin arasındaki bu derin bağlılığın önüne geçemez. Çünkü ne zaman bir fırtına esti, ne zaman hayatın getirdiği zorluklar kapınızı çaldı, birbirinize olan sevdanız hep güçlü kalmayı başardı. Aranızdaki güven, sadece kelimelerle değil, eylemlerle örülmüş bir duvar gibi; her an, her hareket birbirinize olan sadakatinizi pekiştiriyor.

Sarsılsa bile toparlarsınız!

İlişkinizin en güçlü temeli, en başından beri bir diğerine olan güvenin sarsılmaz olması. Birbirinizi tanıdığınız, sevdiğiniz, anladığınız günden itibaren, her iki taraf da karşı tarafın güvenini zedeleyecek hiçbir adım atmadı. Ve bu, sizi her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü kılıyor. Çünkü siz, sadece birbirinizi seviyorsanız, bir de birbirinize sonsuz bir güvenle bağlısınız. Bu güven, her geçen gün daha da derinleşiyor, ilişkideki her adım daha sağlamlaşıyor. Olur da bir gün hafif sarsıldınız onu bile toparlarsınız.

Yeniden inşa edilebilir!

Verdiğin cevaplara göre bazı olumsuzluklar yaşadığınızda, ilişkiniz biraz sarsılabilecek gibi görünüyor. Çünkü zaman zaman birbirinize karşı tamamen açık olamadığınız, duygularınızı ya da düşüncelerinizi paylaşmakta zorlandığınız dönemlerden geçmişsiniz. Ancak bu sadece geçmişte kalan bir şey. Geçmişin izlerini taşısanız da, bundan sonra aradığınız sağlam temeli oluşturmak tamamen sizin elinizde. Eğer ikiniz de kararlı olursanız, her şey yeniden inşa edilebilir. İlişkiniz sarsılabilir, ancak bu, sadece bir aşamadır. Çünkü birlikte olmak isteyen iki insanın çabası, her zaman daha güçlü bir temel inşa etmek için yeterlidir.

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