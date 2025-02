8 Soru ile Sizin Aşkınız Gerçekten Sarsılmaz mı?

İlişkinizin en güçlü temeli, en başından beri bir diğerine olan güvenin sarsılmaz olması. Birbirinizi tanıdığınız, sevdiğiniz, anladığınız günden itibaren, her iki taraf da karşı tarafın güvenini zedeleyecek hiçbir adım atmadı. Ve bu, sizi her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü kılıyor. Çünkü siz, sadece birbirinizi seviyorsanız, bir de birbirinize sonsuz bir güvenle bağlısınız. Bu güven, her geçen gün daha da derinleşiyor, ilişkideki her adım daha sağlamlaşıyor. Olur da bir gün hafif sarsıldınız onu bile toparlarsınız.