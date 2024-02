70’li Yılların Gözde Rock Grubu The Cure’un Nabız Yükselten 10 Şarkısı

The Cure, sanki uzun süredir görüşmediğiniz bir dostla yeniden karşılaşmış gibi hissettiren bir grup. Robert Smith'in eşsiz tarzı ve derin sesi, sadece müziği dinlemekle kalmayıp kalbinize dokunuyor. 'Boys Don't Cry', 'Just Like Heaven', 'Friday I'm in Love' gibi şarkılar, duygusal bir bağ kurmanızı sağlayacak tılsımlı notalarla dolu. The Cure, sadece bir grup değil, hislerinize tercüman olan bir yol arkadaşı!