7 Balmumu Heykeli ve 23 Dövmesi Var, Bacakları Sigortalı: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sanatçımızın tam adı aslında Robyn ...... Fenty
2. Madonna onun en büyük ilhamı. Madonna’nın sürekli kendini yenilemesi hakkında duyduğu hayranlığı sık sık dile getiriyor.
3. Madame Tussauds müzeleri bünyesinde sanatçımızın tam 7 adet wax heykeli bulunuyor.
4. 16 yaşındayken bir güzellik yarışmasını kazandı.
5. Bacaklarını 1 milyon dolara sigortalattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Göz kırpamıyor. Göz kırptığını gösteren bir video bulmaya çalışın. Muhtemelen başaramayacaksınız. :)
7. Guinness rekorlar kitabına 6 kez girdi.
8. Konserlerine şemsiye getirmek yasak. Hayranlarının konserlere şemsiye getirip kendilerini ya da başkalarını incitebileceğinden korkuyordu bu yüzden onları yasakladı.
9. Kulis istekleri arasında spesifik sıcaklık ölçüleri var. Klimanın 23 derecede olmasını ve etrafta hava nemlendiriciler olmasını istiyor.
10. Liseden mezun olmadı. Lise yerine müzik kariyerini kovalamayı seçti ve işe yaradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, sence kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın