7 Balmumu Heykeli ve 23 Dövmesi Var, Bacakları Sigortalı: Kim Bu Şarkıcı?

7 Balmumu Heykeli ve 23 Dövmesi Var, Bacakları Sigortalı: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 21:01

Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

1. Sanatçımızın tam adı aslında Robyn ...... Fenty

2. Madonna onun en büyük ilhamı. Madonna’nın sürekli kendini yenilemesi hakkında duyduğu hayranlığı sık sık dile getiriyor.

3. Madame Tussauds müzeleri bünyesinde sanatçımızın tam 7 adet wax heykeli bulunuyor.

4. 16 yaşındayken bir güzellik yarışmasını kazandı.

5. Bacaklarını 1 milyon dolara sigortalattı.

6. Göz kırpamıyor. Göz kırptığını gösteren bir video bulmaya çalışın. Muhtemelen başaramayacaksınız. :)

7. Guinness rekorlar kitabına 6 kez girdi.

8. Konserlerine şemsiye getirmek yasak. Hayranlarının konserlere şemsiye getirip kendilerini ya da başkalarını incitebileceğinden korkuyordu bu yüzden onları yasakladı.

9. Kulis istekleri arasında spesifik sıcaklık ölçüleri var. Klimanın 23 derecede olmasını ve etrafta hava nemlendiriciler olmasını istiyor.

10. Liseden mezun olmadı. Lise yerine müzik kariyerini kovalamayı seçti ve işe yaradı.

Peki, sence kim bu şarkıcı?

