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7 – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumları

etiket 7 – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 12:31

Venüs, 13 Nisan'da doğrudan hareket etmeye başlayarak Şubat ayının sonundan bu yana kafa karıştırıcı olan ilişki ve finansal konulara açıklık getiriyor. Haftanın başından itibaren, geri hareketten elde edilen içgörüler üzerine karar vermek ve harekete geçmek için güçlü bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Pazartesi günü, Venüs (ilişkiler, değerler) Mars (eylem, arzu) ile uyumlu bir bağlantı kurarken, aynı zamanda Satürn ile de buluşarak (yapı, bağlılık) ilişkilerimize ve yaratıcı projelerimize pratik bir eylem getirecek. Güneş de Jüpiter’e destekleyici bir açı oluşturarak güvenimizi ve fırsatlarımızı genişleticidir. Pazar gününe kadar, Venüs aşk, para ve yaratıcılık konularında kademeli olarak normale dönme sürecini işaret ederek geri hareketini sona erdirecektir.

Venüs Doğrudan Seyrinde

Haftalarca süren retro hareketten sonra, Venüs 13 Nisan Pazar günü doğrudan hareket etmeye başlayacak. Bu, Şubat ayının sonlarından bu yana ertelenmiş veya gözden geçirilmiş olan ilişki meseleleri, finansal kararlar ve yaratıcı projeler için önemli bir dönüm noktasıdır. Önümüzdeki haftalar, bu alanlarda artan netlik ve ileriye doğru ivme getirecek. Bu süreçte, kararlılıkla ilerleyerek, geçmişteki belirsizliklerden kurtulacak ve yeni fırsatları değerlendireceksiniz. Kendinize güvenin ve bu enerjiyi olumlu sonuçlar elde etmek için kullanın!

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Mars'ın Çocukları Koçlar

Mars'ın Çocukları Koçlar

Merkür'ün doğru hareketi ve 12 Nisanda  Terazi'de gerçekleşecek olan Dolunay ile önemli enerjiler hakim. Merkür'ün geri hareketinin (sona ermesiyle birlikte, durgunluğun kalktığını hissedeceğiniz ve olayların daha netleşeceği etkiler ile karşı kaşıyasınız.  Ancak, hızla harekete geçmek yerine, son haftalarda edindiğiniz bilgileri entegre etmeniz gerektiği vurgulanıyor. Sabırla düşünmek ve aceleci kararlar almaktan kaçınmak önem taşıyor.

12'sinde Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, ilişkilerdeki dengesizlikleri ortaya çıkartacak. Bu dolunay, gerçek bağlantıların değerini ve hangi ilişkilerin sizi destekleyip hangilerinin sizi zorladığını değerlendirmenizi sağlayacak. Bu dolunay sizi zorlayan ilişkileri bırakmak ve pozitif enerjilere yer açmak gerektiğini vurgulanıyor.

Ayrıca, Dolunay'ın hükümdarı Venüs'ün  enerjisi daha önce belirsiz olan ilişkiler, iş ortaklıkları ve kendi değerliliğinizle ilgili ani netlikler sağlayabilir. Ancak bu, alışılmışın dışında bir Venüs enerjisi; sevgi ve güzellik gibi kavramların daha derin ve manevi bir boyutta etkisini göstermesini sağlıyor. 

Bu dönemi, kendinizi ve ilişkilerinizi yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz.

Venüs'ün Çocukları Boğalar

Venüs retrosunun Satürn ile buluşması ve Merkür'ün doğrudan seyri, 7 Nisan'da önemli bir dönüm noktası yaratıyor. Bu süreç, gerçeklik ile yüzleşme zamanı olduğunu ve yanıltıcı vaatlerin sizi kontrol etmesine izin vermemeniz gerektiğini vurguluyor. Merkür’ün direkt hareketi, sadece önünüzde olan gerçekliği tanıdığınızda sisin kalkacağını gösteriyor. Bu bağlamda, bir durumu romantikleştirdiyseniz veya detayları göz ardı ediyorsanız, bunu sorgulamanız gerekiyor.

12 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek olan pembe Dolunay, hayatınızdaki rutinler, taahhütler ve sorumluluklar gibi unsurları aydınlatarak bir yansıma anı getirecek. Bu dolunay, otomatik pilotta yaşayan alışkanlıklarınızı ortaya çıkararak, hayatınızda hangi unsurların sizi rehin tuttuğunu sorgulamanıza yol açacak. Bu süreçte aşırı çalışmak ya da vücudunuzun sinyallerini göz ardı etmek gibi konular belirgin hale gelebilir.

Aynı zamanda, Terazi’nin hükümdarı Venüs de doğrudan seyrine başlayarak uzun vadeli hedeflerinize ve sosyal bağlantılarınıza odaklanmanıza yardımcı olacak. Bu, mevcut bağlantılarınızın gelişiminizi destekleyip desteklemediğini sorgulamanızı gerektiriyor. Bazı ilişkilerin bu süreçte güçlenmesi beklenirken, bazıları ise sadece dikkat dağıtıcı unsurlar olarak ortaya çıkabilir.

Sosyal çevrenizde değişiklikler, yeni bağlantılar ve herkesin yanında kimlerin olduğunu anlamak için bu dönemde hazırlıklı olun. Eski bir bağlantı yeniden hayatınıza girebilir ya da daha önce ulaşamadığınız fırsatlar ani bir şekilde tekrar karşınıza çıkabilir. Ancak her fırsat değerlendirilmeyi gerektirmiyor ve bazı durumları kaybetmemek gerektiğini unutmamanız önemli. Bu dönem, kararlılık ve netlik arayışınızda belirleyici bir rol oynayabilir.

Merkür'ün Çocukları İkizler

Şu anda karşılaştığınız konuşmalar, fikirler ve fırsatlar, sizin kaderinize ve amacınıza yönlendiren önemli işaretlerdir. 7 Nisan'da Merkür doğrudan hareket etmeye başlayacak ve sisli belirsizlikler kalkacak. Eğer sonraki adımlarınız konusunda belirsizlik yaşıyorsanız, bu dönemdeki değişimler geçmişteki duraklamalar, ertelenmiş konuşmalar ve çözüme kavuşturulamayan kararlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Aradığınız cevaplar yüzeye çıkmaya başlarken, gerçek sezgi Merkür'ün 10 Nisan'da Kuzey Düğümü ile tekrar buluştuğu zaman gelecektir. Bu hizalanma, doğru yönde hareket ettiğinizi gösteren bir kanıt olarak öne çıkıyor. 

Bu dönemde, profesyonel fırsatlar kapınızı çalmaya veya kamusal yaşamınızdaki değişimler fark edilmeye başlayabilir. Dikkatinizi hangi konuların çektiğine, kimlerin sizi desteklediğine ve kimin sizi tutmaya çalıştığına dikkat etmeniz önemlidir. Evrenin sizin için hazırladığı planı takip etmeye hazır mısınız?

Ardından, 12 Nisan'da Terazi burcundaki Pembe Dolunay yaratıcı dünyanızı, romantik hayatınızı ve çocukluğunuzun içindeki masumiyeti vurguluyor. Bu dolunay, duygusal serbest bırakma ve derin bir açıklık anı olarak karşınıza çıkacak. Eğer ilhamdan kopuk hissediyorsanız veya arzularınızı bastırıyorsanız, ruhunuzu canlandıracak unsurlarla yeniden bağlantı kurmanız için bir fırsat sunacaktır.

Dolunay esnasında, Terazi’nin hükümdarı Venüs de doğrudan seyrinde olacak. Kişisel yaşamınızdaki değişikliklerin uzun vadeli hedefleriniz ve profesyonel hayatınızla bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Yaratıcı ifadeniz, risk almaya istekli olmanız ve ortaya koyduklarınız, başarıyı etkileyecektir. Liderlik rolüne adım atma, heyecan verici projelere başlama veya kendinizi daha görünür kılma konusunda ihtiyacınız olan cevapları bulmayı bekleyin. Fazla düşünmekten uzaklaşın ve doğal enerjinizin, yeteneklerinizin sizi doğru yola götüreceğine güvenin.

Ay'ın Çocukları Yengeçler

7 Nisan'da Merkür'ün doğrudan hareket etmesi, uzun zamandır beklediğiniz gelişmeleri ortaya çıkarıyor. Artık durmuş olan planlar ilerlemeye başlıyor, yanlış iletişimler düzeliyor ve bir amaç duygusu güçleniyor. Bu dönemde size belirsiz gelen her şeyin cevapları yüzeye çıkıyor. Soru ise şu: Bu cevapları almaya hazır ve açık mısınız?

12 Nisan'da Terazi burcundaki Pembe Dolunay, güvenlik, ev ve aile bağları hakkında derin düşüncelere ilham verecek. Bu dolunay, çevrenizdekilerden çok daha derin bir anlam taşıyor; sizi neyin tuttuğunu, neyin toprakladığını ve nerede gerçekten güvende hissettiğinizi sorgulamanıza yol açacak. Güvendiğiniz yapılara, sizi şekillendiren ilişkilere ve geçmişe bağlayan duygusal köklere bakmanın zamanı geldi.

Hayat zorlayıcı göründüğünde başvurduğunuz bir kişi var mı? Ruhunuzun en çok huzur bulduğu yer neresi? İhtiyaçtan ziyade alışkanlıklarla mı bağlısınız? Dolunay, hazır olup olmadığınızdan bağımsız olarak bu soruların cevaplarını ortaya çıkarır. Aile dinamiklerinizde, yaşam düzenlemelerinizde veya uzun süredir üzerine kapanmış gerçeklerde değişiklikler meydana gelebilir ve bu değişimlerin ele alınması gerekebilir. Eğer halının altına bir şeyler süpürüyor ve her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorsanız, bu dolunay buna izin vermeyecek. Bir karar almak zorunda kalabilirsiniz ya da uzun zamandır beklenen bir durum nihayet sonlanabilir. Çözülmemiş bir olayın artık dikkate alınması gerekecek.

Venüs de bu dönemde doğrudan seyrinde ve uzun süre devam eden gerilimleri çözme fırsatı sunacak. İlişkilerinizin güçlenmesini veya sona ermesini bekleyebilirsiniz; bu tamamen sizi besleyen unsurlara odaklanmanıza bağlı. Bazı insanlar beklenmedik şekillerde elinizi uzatırken, diğerleri gerçek niyetlerini açığa çıkarabilir. Her iki durumda da bu dolunay, duygusal yükleri hafifletip istikrarın geri kazanılmasına yardımcı olacak. Kendinizi yeniden değerlendirmek ve duygusal dengeyi sağlamak için harika bir fırsat mevcut yeter ki değerlendirmeyi bilin. 

Güneş'in Çocukları Aslanlar

7 Nisan'da Merkür'ün doğrudan hareket etmeye başlaması, çok ihtiyaç duyulan cevapları ve aydınlatıcı haberleri hayatınıza getirecek. Eğer planlarınız ertelendi veya yanlış iletişimler aksiliklere neden olduysa, bilin ki hepsi düzene girmeye başlayacak. Duran konuşmalar tekrar gündeme gelecek ve son birkaç haftanın karmaşası ortadan kalkacak. Bir karar hakkında kararsızsanız, eksik parçaların yerine oturduğu bu zamanı değerlendirin. Tereddüt ettiğiniz hamleyi yapın; gerçeğinizi ifade edin, harekete geçin ve bir şeylerin olmasını beklemekle yetinmeyin. Her değişim, her aydınlanma anı, daha büyük bir şeyin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bunu talep etmeye hazır mısınız?

12 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Pembe Ay, çevrenizdeki dünyayı yorumlama ve işleme şeklinizi derinlemesine etkileyerek büyütecek. Bu dolunay, kozmik yükseltici gibi çalışarak, istekleriniz hakkındaki farkındalığınızı artıracak, konuşmalara daha yoğun şekilde dahil olmanızı sağlayacak ve söylediklerinizin gerçekliği nasıl tezahür ettiğini gözler önüne serecek. Uzun zamandır beklenen konuşmalar gerçekleşebilir ve zihinsel ayırt etme ve duygusal zeka gerektiren durumlar da istikrar sağlayabilirsiniz. Eğer bir karar üzerinde kararsızsanız, bu, evrenin sizi gerekli olanı ifade etmeye teşvik ettiği bir andır. Düşüncelerinizin ve bunların dünya üzerindeki etkilerinin bu dolunay tarafından gün yüzüne çıkacağı bir dönemdesiniz. Kendiniz için istediğiniz vizyonu pekiştiriyor musunuz, yoksa sözleriniz eski ve modası geçmiş inançlara mı bağlı? Her konuşma, her niyet ve her düşünce tezahür ediyor; var olmak için neyi konuştuğunuza dikkat edin, çünkü bu dolunayın enerjisi gerçek zamanlı olarak çalışıyor.

Öte yandan, Terazi'nin hükümdarı Venüs de doğru seyrinde ve belirsizlikte sıkışmış konulara hareket kazandıracak. Aşk, para, güç ve derin taahhütler enerjide bir değişim geçiriyor; daha önce belirsiz hissedilen konular şimdi net bir yol haritası gerektiriyor. Zorlu enerjiler kalkıyor, artık ilişkilerde belirleyici anlar görebilirsiniz. Finansal meselelerde gecikmeler veya kafa karışıklığı yaşadıysanız, yeni ve net bir yol beliriyor. Paylaşılan enerji, güven ve verme-alma dengesi temaları artık hayatınızda ön plana çıkıyor. Bu durumu beklenmedik finansal değişiklikler, daha derin bağlantılar veya kendinizden çok fazla (veya çok az) yatırım yaptığınızı fark etme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yeniden kalibre etme, artık size hizmet etmeyen ilişkileri bırakma ve gücünüze adım atma zamanı. Kalıpları aktif olarak kırmak için tanıyın ve harekete geçin.

Merkür'ün Çocukları Başaklar

Merkür'ün Çocukları Başaklar

7 Nisan'da Merkür'ün doğrudan hareket etmesiyle, uzun zamandır beklenen bir netlik dalgası geliyor. Son birkaç haftanın karmaşası, yanlış iletişimler ve gecikmelerin ardından daha belirgin bir tablo ortaya çıkıyor; ancak, acele etmemeniz önem taşıyor. Merkür'ün tekrar harekete geçmesi için zamana ihtiyacı olduğunun farkında olun, siz de aynı şekilde. Ardından, 10 Nisan'da Merkür, Kuzey Düğümü ile yeniden bağlantı kurarak mevcut dersleri ve anlayışları pekiştirecek ve Güney Düğümü ile karşılaşacak. Bu süreç, yaklaşan sözleşmelere veya yasal anlaşmalara da işaret edebilir. Her iki durumda da, önünüzdeki enerjinin bırakma yeteneğinizi test edeceğini bilmelisiniz. Ancak, geride bıraktıklarınızdan çok daha büyük bir şey bekliyor sizi bunun bilinci ile hareket edin. 

12 Nisan'da muhteşem bir Pembe Dolunay gerçekleşecek ve bu, istikrar, kaynaklar ve öz-değer duygunuza ihtiyaç duyduğunuz bir odağı getiriyor. Bu dolunay, nerelerde kendinizi küçümsediğinizi düşünmeniz için bir fırsat sunuyor. Sonuç vermeyen bir şeylere enerji mi harcıyorsunuz? Bu dolunay, mali durumunuzda, güveninizde veya genel güvenliğinizde değişiklik yapmanız gerektiğini gösteriyor. Bu durum yalnızca maddiyata bağlı değil; değer bilmek ve bunu yansıtan seçimler yapmakla da ilgilidir.

Ayrıca, Terazi'nin hükümdarı Venüs de doğrudan seyrinde hayatınızdaki önerilen anlaşmalara, sözleşmelere veya derin değişikliklere daha net bir bakış açısı kazandırıyor. Bu dönem, bir gerçeklik, yenilenme ve çözüm anına işaret ediyor. Belirsizliğin ağırlığı hissedilmeye başlıyor. Hayatınızdaki kişilerin hangi adımları attığına ve kimin uzaklaştığına dikkat edin. Evren, ne yapmanız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor; bu işaretlere kulak vermek, sürecinizi kolaylaştıracaktır. Kendi değerinizin farkında olun ve bu farkındalık sayesinde hayatınızda olumlu değişiklikler yapmaya cesaret edin.

Venüs'ün Çocukları Teraziler

7 Nisan'da Merkür'ün doğrudan hareket etmesi, günlük rutininize açıklık getiriyor. Eğer iş yaşamınız, sağlığınız veya kişisel rutinleriniz kaotik ve düzensizse, bu dönem sorunların çözülmeye başladığı bir zaman olacak. Bu süreç, anlık mükemmellik arayışı değil; daha çok, son zamanlardaki hatalardan ders çıkarmak ve refahınıza uygunca yeni bir ritim oluşturmakla ilgilidir. Aynı zamanda, Venüs'ün Satürn ile olumlu açı yapması ve Uranüs ile etkileşime girmesi, disiplin ile öngörülemezliği harmanlarken, sizin de beklemediğiniz bir duruma bağlı kalmanıza veya bir zamanlar sarsılmaz görünen bir şeyi yeniden yapılandırmanıza yol açabilir. Bu süreç, ilişkilerdeki değişim, finansal bir uyanış veya uzun vadeli hedeflere yaklaşımda bir değişikliğin habercisi olabilir. Durumlar dağılmak yerine, daha iyi bir sonuç için yeniden yapılandırılıyor. Esneklik bu süreçte anahtar rol oynuyor.

12 Nisan'da Pembe Dolunay burcunuza geldiğinde ise enerji önemli ölçüde yükseliyor. Bu dolunay, yapmakta zorlandığınız, üzerinde çalıştığınız veya dengelemeye çalıştığınız her şeyi aydınlatarak doğrudan üzerinizde parlıyor. Bu, kişisel bir sıfırlama ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapılmanın ötesinde bir gerçek anı olarak karşınıza çıkacak. Olmak istediğiniz kişiyle ne kadar örtüşüyorsunuz? Kendinizin bir sonraki versiyonuna geçmeye hazır mısınız?

Dolunay, bir ayna görevi görerek nerelerde fazla verdiğinizi, nerelerde geri çekildiğinizi ve gücünüzü nerelerde yeniden kazanmanız gerektiğini ortaya çıkarır. Eğer benlik duygunuz dış beklentilere bağlıysa, bu dolunayın büyüsünü kırmanız için bir fırsat sunabilir. Vahiylerin sona erdiğini düşündüğünüz bir anda, yöneticiniz Venüs de doğrudan hareket etmeye başlayacak. Aşk, para ve öz değer konularındaki belirsizlikler netlik kazanacak. Şimdi, diğer insanların sizi kabul etmeye şartlandırdığı düşüncelerden sıyrılarak, gerçekten ne istediğinize dayanarak karar vermenin tam zamanı. O iş, ilişki veya yeni bir iş fikri hakkında harekete geçmek için gerekli cesareti gösterin. Bu dönemi kendinizi aktarmak ve hedefine ulaşma yolunda ilerlemek için değerlendirin.

Mars'ın Çocukları Akrepler 

7. günde Merkür doğrudan seyrine başlıyor , belirsizlikleri kaldırır ve geriye doğru sırasında gizlenmiş veya durmuş olan her şeyi ortaya çıkarır. Her şey daha net geliyor, yanlış anlamalar çözülmeye başlıyor ve aniden her şey mantıklı geliyor. Hızlı gelişmeler ve istekleriniz gerçekleşiyor ve bu hayallerinizdeki hayatı yaratmakla ilgili bu enerjiyi doğru değerlendirin. Bu değişimlerin bazıları özgürleştirici hissetmenizi sağlayacak ancak kesin olan bir şey var, bu enerji sizi yaşamanız gereken hayata hazırlar. Ardından, 11'inde Mars, yaratıcı dürtünüzü ve tutkunuzu ateşleyerek Kuzey Düğüm ile olumlu bi açı oluşturacak. Şu anda yaptığınız seçimler küçük değil, geleceğiniz için rotayı belirliyorlar. Olumlu niyetle hareket edin, çünkü evren sizinle birlikte hareket ediyor.

12'de Terazi'de bir Pembe Ay da var ve parıltısını ruhunuzun en derin köşelerine yansıtacak Bu sadece fiziksel dünyada olup bitenlerle ilgili değil. Neyin gizli olduğu, neyin gömüldüğü ve neyin kabul edilmesi gerektiği ile ilgili. İşler bir ana geldiğinde, kendinizi kaçındığınız gerçeklerle yüzleşirken, büyüdüğünüz bağları serbest bırakırken veya sonunda bir durumu gerçekte olduğu gibi görürken bulabilirsiniz. Bu ay tarafından temizlenen, iyileştirilen ve açığa çıkan yolunuzu etkileyen birçok bilinçaltı modeli vardır. Rüyalarınızı, durgunluk içinde aldığınız mesajları ve evrenin size gönderdiği ince sinyalleri dinleyin. Bu, bir sonraki aşama başlamadan önce farkındalık ile hareket etmeniz oldukça önemli olacak. 

Dolunay'a doğrudan giden Venüs de eşlik ediyor, hareketi aşk hayatınıza, yaratıcı tutkularınıza ve bir süredir yüzeyin altında kaynayan ateşli enerjiye geri getiriyor. Bağlantılarınızda manyetik, heyecan verici enerji mi? İlişkiniz de tutkuya odaklanın. İster aşk, ister sanat veya kişisel ifade olsun, sizi gerçekten canlı hissettiren her duyguya sahip çıkın.  Çünkü bu ay güzelce öngörülemeyen bir şaheser gibi gelişiyor ve sen, her şeyin tam merkezindesin.

Jüpiter'in Çocukları Yaylar

7 Nisan'da Merkür'ün Balık burcunda doğrudan hareket etmesi, arka planda var olan karışıklıkları ve yanlış iletişimleri giderme fırsatı sunuyor. Eğer son birkaç haftadır duygusal olarak zorluk yaşıyorsanız veya kişisel yaşamınızdaki çözülmemiş sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorsanız, bu değişim size netlik, iyileşme ve ileriye dönük bir ilerleme getirebilir. Artık gecikmiş konuşmaları yeni bir bakış açısıyla gözden geçirmenin zamanı geldi. Geçici bir rahatlama olmaktan çok, uzun vadeli istikrar sağlayan kararlar almaya hazır hissedebilirsiniz. Sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltileceğini artık net bir şekilde görebilirsiniz.

12 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Pembe Dolunay, dünyanızı beklenmedik şekillerde aydınlatacak. Bu dönem, sosyal çevrelerinizi, özlemlerinizi ve geleceğinizi şekillendirecek bağlantıları daha iyi anlamanıza olanak tanıyacak. Hedeflerinizle ilgili belirsizlik hissetmiyorsanız veya belirli arkadaşlıkları sorguluyorsanız, bu dolunay işleri netleştirecek. İlişkileriniz, kimin vizyonunuzla uyumlu olduğunu ve kimin uyumlu olmadığını ortaya koyarak tam bir döngüye ulaşabilir. İşbirliği ve ağ oluşturma, şimdi büyük bir atılıma dönüşebilir; bu yüzden doğru işareti bekliyorsanız, kendinizi ifade etmenin zamanı geldi.

Aynı zamanda, Terazi'nin hükümdarı Venüs de doğrudan Balık burcuna dönerek, daha önce bulanık veya duygusal olarak karışık hissedilen enerjiyi kaydırır. Sıkışmış durumlar ilerlemeye başlarken, aşk, finans ve kişisel bağlantılar daha anlamlı hale gelecektir. Bu doğrudan hareket, kaybolan şeyleri dengelemenize ve net seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır. Yaratıcılıkta bir rahatlık hissi, ilişkilerde denge ve duygusal yükün hafiflemesi gibi olumlu değişimler yaşanacak. Bu süreçte, kendinizi yeniden değerlendirmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak için bir fırsat elde edeceksiniz.

Satürn'ün Çocukları Oğlaklar

7 Nisan'da Venüs'ün Satürn ile hizalanmasının ardından Merkür'ün doğrudan hareket etmesi, duraksamaların nihayet kaldırıldığı bir dönemi müjdeliyor sizlere. Karışıklık, gecikmeler ve belirsizlik anlam kazanmaya başlarken, daha önce alınan kararlar şimdi ilerlemeye başlıyor ve devam eden şüpheler dağılıyor. Ardından, 10 Nisan'da Merkür Kuzey Düğümü ile yeniden bağlantı kurarken, ortaklıklardaki iyileşme ve başarı daha somut bir hale gelecek. Hayatınızın hangi alanlarının daha fazla dürüstlüğe ihtiyaç duyduğunu sorgulamak, hangi sınırları belirlemeniz gerektiği üzerine düşünmek için harika bir zaman. Hedeflerinizle gerçekten uyumlu olan kişileri ve durumları belirleyin; bu sefer cevaplar yüksek sesle ve net bir şekilde önünüze gelecek, böylece ikinci bir tahminde bulunmaya gerek kalmayacak.

12 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek olan büyülü Pembe Dolunay, bir vahiy, tamamlama ve gerçek anını simgeliyor. Bu dolunay, sadece başka bir dolunay olmaktan öte, uzun vadeli hedefleriniz, kariyer yolculuğunuz ve mirasınız için önemli bir kozmik kontrol noktası olacak. Çabalarınızın karşılığını aldığını düşünüyor musunuz? Gerçek bir tatmine giden bir merdiveni mi tırmanıyorsunuz yoksa yalnızca kağıt üzerinde iyi görünen bir merdiven mi? Evren bu noktada her şeyi önünüze serecek ve nerede iyi yaptığınızı ve hangi alanlarda değişiklik yapmanız gerektiğini gösterecek.

Terazi'nin hükümdarı Venüs de doğrudan hareket ederek ilişkilere, finansmana ve yaratıcı çabalara açıklık getiriyor. Kişisel yaşamınızdaki değişimler, ortaklıklar veya finansal ilişkilerde bir ivme kazandırırken, gecikmeleri de hafifleterek sonraki adımları daha net hale getirecek. Sözleşmeler birdenbire imzalanabilir, daha önce durmuş olan müzakereler çözülebilir veya belirsiz hissettiğiniz bir ilişki dinamiği yön kazanabilir. Kararsızlığın ağırlığını hafifletmek ve yaşamınızdaki değerlerinizle uyumlu seçimler yapmak için mükemmel bir zaman dilimindesiniz. Bu dönemi değerlendirmek, hayatınızdaki önemli değişikliklere zemin hazırlayacaktır.

Uranüs'ün Çocukları Kovalar

7 Nisan'da Venüs'ün Satürn ile buluşması, ister finansal bir endişe, ister bir ilişki dinamiği ya da belirsiz hissettiğiniz bir taahhüt olsun, geçmişte belirsiz görünen bir durumu sağlamlaştırıyor. Venüs daha sonra Uranüs ile bağlantı kurarak, istikrarın durgunluktan değil, kendinize uyum sağlamaktan geldiğini hatırlatacaktır. Aynı gün Merkür'ün doğrudan hareket etmesi, size bir rahatlama hissi getirir. Kafa karıştırıcı konuşmalar anlam kazanmaya başlarken, imkansız görünen kararlar artık mantıklı hale geliyor. İlerlemeye başladığınızda, kederden, pişmanlıktan veya belirsizlikten uzaklaşarak üzerinizdeki ağırlığın kalktığını hissedeceksiniz. 

Merkür, 10 Nisan'da Kuzey Düğümü ile yeniden bağlantı kurarak geçen haftanın derslerini pekiştirecek. Evren, sizi daha akıllı seçimlere yönlendirecek; ancak bunu yapabilmek için değerinizi tanımaya istekli olmalısınız. Kendinizi nereye yerleştirdiniz? Nerelerde küçük oynadınız? Bu, şüphe zamanının sona erdiği ve gerçekten sizin olanı talep etme zamanının geldiği bir dönemdir.

12 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşen büyülü Pembe Dolunay, dünyayla ilişkinize vahiyler, açıklık ve önemli değişiklikler getiriyor. İnançlarınızı, bakış açınızı ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu daha derin bir şekilde anlamanızı sağlayacak. Kişisel hedeflerin gerçekleşmesi, seyahat kararı, çevrimiçi bir kursa katılma veya öğretme kararı ya da ilişki dinamiklerinizde ani bir değişim gibi hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaşanabilir. Yeni fırsatlar kapınızı çalarken, bunların eski inanç ve düşünme biçimlerini geride bırakmanızı gerektireceğini unutmayın. Aşırı analiz yaparak kararsızlığa düşmeyin; dolunay, konfor alanınızın dışına çıkmanızı istiyor ama aynı zamanda dengeli olmanızı da gerektiriyor. Her şeyi hemen çözmek zorunda değilsiniz. Bazı cevaplar, sonsuz düşünceden değil, eylemden gelecektir.

Aynı zamanda Venüs, derin bir gerilemeden sonra doğrudan hareket ederek gelir sektörünüze ivme kazandırır. Her şey anlam kazanmaya başlar ve size, yaşadığınız herhangi bir kaybın gerçek yolunuzla daha uyumlu bir hale gelmek için bir fırsat sunduğunu gösterecektir. Bu süreçte, kendinize güvenin ve önünüzdeki yeni fırsatları yakalamak için cesaret gösterin.

Neptün'ün Çocukları Balıklar

Neptün'ün Çocukları Balıklar

7 Nisan'da Merkür, burcunuzda Satürn ile bağlantı kuracak ve belirleyici bir açıklık ve yapı anı getirecek. Doğum günün mevsimi olmasa da, tüm gözler senin üzerinde, Balık. İnsanlar size dikkat ediyor - ister bir ilişkideki varlığınız, ister işiniz veya yaratıcı çabalarınız olsun. Şimdi kendinizi ikinci kez tahmin etme zamanı değil. Satürn disiplin, bağlılık ve tam sahiplenme ister.

Merkür o günün ilerleyen saatlerinde doğrudan dönerek düşüncelerinizi ve kararlarınızı bulanıklaştıran sisi temizler. Bu, belirsizlikte sıkışıp kaldıysanız, daha sonra ne yapmanız gerektiğinden veya belirsizlikte ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz beklediğiniz değişimdir. Konuşmalar hızlanmaya başlar, durmuş planlar hareket etmeye başlar ve etrafınızdaki enerji artmaya başlar. Artık doğru anı beklemek zorunda değilsin. Burada. İlk adımı atın, gerçeğinizi söyleyin ve işlerin nasıl yerine oturmaya başladığını izleyin.

12 Nisan'da Terazi burcundaki Pembe Dolunay, hayatınızın daha derin yönlerini aydınlatarak farkındalık, serbest bırakma ve büyüme getirir. Bu dolunay duygusal kargaşalar paylaşılan enerji ve kapanmaya ihtiyaç duyan döngüler temalarını gün ışığına çıkarır. Korkularınızla yüzleşebilir, artık size hizmet etmeyen bir şeyle (veya biriyle) bağlarınızı koparabilir veya karşılığında yeterince almadan nerede çok fazla verdiğinizi fark edebilirsiniz. İster finans, ister samimiyet veya güven olsun, gerçekle yüzleşmenin zamanı geldi. Güç mücadeleleri, kontrol sorunları veya söylenmemiş kızgınlıklar olabilir. Gizlenmiş bir şey şimdi gün ışığına çıkıyor. Gerçek rahatsız edici olabilir, ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Gücünüzü geri kazanmak, güvenliğin sizin için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamak ve içsel değerinizi bulmakla ilgilidir.

Bu arada, Venüs burcunuzda doğrudan seyrinde ve aniden her şey harika hissettirir. Hem kendinizi görme şeklinizde hem de başkalarının size tepki verme biçiminde bir yenilenme duygusu vardır. Büyük değişiklikler oluyor akışta kalın. 

NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyun. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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