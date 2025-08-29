5 Yıl Sonra Onu Unutacak mısın?
Geçmişte yaşananlar, kalbinde bıraktığı izler… Bazı anılar zamanla silinir, bazılarıysa yıllar geçse bile hep yanında kalır. Peki ya sen? Bugün seni derinden etkileyen o özel insan, 5 yıl sonra hayatında ne kadar yer kapıyor olacak? Bu test, kalbindeki izlerin ne kadar kalıcı olduğunu ve zamana karşı duygularının nasıl şekilleneceğini ortaya çıkaracak. Hazırsan,
1. Onunla ilgili bir şarkı duyduğunda hala içini bir şeyler mi sızlıyor?
2. Fotoğraflarına hala ara sıra bakıyor musun?
3. Sana onu hatırlatan yerlerden özellikle uzak duruyor musun?
4. Yeni bir ilişkiye başlamayı düşünürken aklına ilk o mu geliyor?
5. Hala sana geri dönmesini hayal ediyor musun?
6. Aradan zaman geçse de onun seni en iyi anlayan kişi olduğunu düşünüyor musun?
7. Ortak anılarınızı hala sık sık hatırlıyor musun?
8. Onun sana yaşattığı acıyı unutamadın mı?
9. Onsuz bir hayatın eksik olduğunu düşünüyor musun?
10. Sosyal medyada onu gizlice takip etmeye devam ediyor musun?
5 yıl sonra da onu unutamayacaksın!
5 yıl sonra onu unutmuş olacaksın!
