5 Yıl Sonra Onu Unutacak mısın?

Bir zamanlar gözlerinin önünden gitmeyen o sayfa, artık senin için sadece bir anı. Derinlerde bir yerlerde saklı kalan o hatıralar, artık seni yaralamıyor, aksine sana güç veriyor. Her bir detay, senin içinde yeni bir direnç oluşturuyor ve seni daha da güçlendiriyor. 5 yıl sonra, belki de o ismi anımsamak için alnını buruşturacaksın. Belki de o ismi duyduğunda, hafızanın bir köşesinde kalan o kişiyle ilgili birkaç anıyı zorlukla hatırlayacaksın. Bu, bir zafer değil belki ama kesinlikle sağlıklı bir kabullenme. Artık geçmişinle barışmış, geleceğe dair umutlarını tazelemiş görünüyorsun. Yeni başlangıçlar, yeni maceralar ve yeni anılar için hazır görünüyorsun. Senin için yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfa, geçmişin hüzünlü hatıralarından çok daha parlak ve heyecan verici görünüyor.