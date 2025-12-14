5 Yıl Sonra Ona Ne Hissedeceksin?
Bir düşünün, zamanın hızla ilerlediği bu hayatta, beş yıl sonrası sizin için ne ifade ediyor? Belki bir ömür gibi geliyor, belki de bir göz açıp kapayıncaya kadar geçecek gibi. Ancak, bir şey kesin: beş yıl sonra, şu anda kalbinizde taşıdığınız duyguların ne olacağına dair bir fikriniz yok. Peki, beş yıl sonra ona olan hisleriniz neler olacak?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Onu düşündüğünde aklına ilk ne geliyor?
4. Onunla geçirdiğiniz zamanları hatırladığında ne hissediyorsun?
5. Şu an ilişkini/bağınızı nasıl tanımlarsın?
6. Onunla yaşadığınız bir sorunda genelde nasıl davranırsın?
7. Onunla geleceği düşündüğünde?
8. Son olarak ayrı kaldığınızda onu özler misin?
Beş Yıl Sonra Onu Hala Çok Seveceksin!
Beş Yıl Sonra Ona Karşı Hala Bir Şeyler Hissedeceksin!
Beş Yıl Sonra Ondan Uzaklaşacak ve Soğuyacaksın!
Beş Yıl Sonra Ondan Resmen Nefret Edeceksin!
