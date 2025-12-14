5 Yıl Sonra Ona Ne Hissedeceksin?

Bir süreçten bahsediyorum ki, bu seni sadece içten içe soğutmakla kalmayacak, aynı zamanda biriktirdiğin tüm kırgınlıkların öfkeye dönüşmesine neden olacak. Duygusal bir hırpalanma yaşayacaksın ve bu durum seni derin bir hayal kırıklığına sürükleyecek. Onu düşündüğünde, ilk aklına gelen duygu sinir olacak. Sinir, hayal kırıklığı ve belki de en önemlisi, ondan uzak durma isteği... Bu süreçte, onunla olan tüm bağlarını koparmak isteyeceksin. Onunla geçirdiğin zamanları, paylaştığınız anıları unutmak ve onu tamamen hayatından çıkarmak isteyeceksin. Bu, senin için zor bir süreç olacak; ancak zamanla bu duyguların yerini rahatlama ve huzur alacak. Beş yıl sonra, belki de onun adını duyduğunda bile, içinden 'iyi ki hayatımdan çıkmış' diyeceksin. Bu, belki de hayatının en zor dönemlerinden biri olacak, ancak sonunda bu sürecin seni daha güçlü bir birey yaptığını göreceksin. Bu süreç, seni hayal kırıklığına uğratmış olsa da, sonunda hayatında daha iyi bir yerde olacağını anlayacaksın.