5 Yıl Boyunca Temizlenmeyen Kurutma Makinesinin İçinden Çıkanlar Şaşkınlık Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 16:00

Gerek pratik olması gerek yeni tip evlerin balkonlarının küçük olması veya hiç olmaması nedeniyle çamaşır kurutma makineleri son yılların olmazsa olmaz beyaz eşyalarından biri oldu. Tabii zamandan kazandıran ve çamaşırların yağmur, kir gibi dış ortamlardan etkilenmeden kurutulduğu bu makinenin de sağlıklı çalışabilmesi için düzenli servis bakımlarına ihtiyacı var. Bir videoda aktif olarak beş yıl boyunca kullanılan bir kurutma makinesinin içi görüntülendi.

Bakalım makineden neler çıkmış?

Peki çamaşır kurutma makinelerinin bakımları nasıl olmalı?

Peki çamaşır kurutma makinelerinin bakımları nasıl olmalı?

Düzenli bakım uzmanlara göre şu nedenlerle önemli;

Biriken tüy, toz, lif ve kirler hava akışını engelleyerek makinenin kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Tıkanıklıklar yangın riskini yükseltebilir.

Bakımsız makineler erken arıza yapar ve tamir masrafları artar.

Kirli filtreler kötü koku ve alerjenlere yol açar, çamaşırlar yeterince temizlenmez.

Yine uzmanlara göre bu makinelerin bakımları her sene yapılmalı. Böylece makinenin ömrü uzar ve elektrik tasarrufu sağlanır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
