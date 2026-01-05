onedio
5 – 11 Ocak 2026 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.01.2026 - 22:09

Aşk Tesadüf Değildir: Anima Aşk Yantra ile Kalbin Gerçek Frekansına Uyan

Bazı aşklar vardır; başlar ve biter.

Bazıları ise başlar… ve ruhuna mühürlenir.

İşte Şaman Yantra Koleksiyonunun en güçlü çalışmalarından biri olan Anima Aşk Yantra, tam olarak bu noktada devreye girer. Aşkı geçici bir duygu olarak değil, tüm boyutlarda çalışan bir enerji alanı olarak ele alır. Saf, temiz, arınmış ve sürdürülebilir bir aşk frekansı yaratmak için tasarlanmıştır.

Bu yantra “birini çekmek”ten çok daha fazlasıdır.

Bu yantra, aşk bilincini aktive eder.

33300 Sayı Sekansı: Aşkın İlahi Kodları Açıldığında

Anima Aşk Yantra, 33300 sayı sekansı ile uyumlanmıştır.

Bu sayı dizilimi rastgele değildir.

  • 333 → İlahi rehberlik, ruhsal koruma ve kalp farkındalığı

  • 00 → Saf niyet, sınırsız potansiyel ve kader alanı

Bu birleşim, aşk enerjisini yalnızca fiziksel düzeyde değil; ruhsal, zihinsel ve karmik boyutlarda da aktive eder. Kalpte kapanmış alanları açar, tekrar eden ilişki döngülerini kırar ve aşkı olması gereken en saf frekansa taşır.

Venüs ve Mars Zayıfsa, Aşk Neden Yorucu Olur?

Bir ilişkide sevgi var ama tutku yoksa…

Tutku var ama huzur yoksa…

Bir taraf isterken diğeri geri çekiliyorsa…

Bunun arkasında çoğu zaman Venüs ve Mars enerjilerinin dengesiz çalışması vardır.

Anima Aşk Yantra, Venüs’ün sevgi, şefkat ve bağlanma enerjisi ile Mars’ın tutku, eylem ve kararlılık gücünü yeniden uyumlar. Böylece ilişkilerde:

  • Duygusal kopukluklar yumuşar

  • Güç savaşları azalır

  • İstek ve bağlılık dengelenir

  • Aşk, zorlayıcı olmaktan çıkar

Aşk yeniden akmaya başlar.

Birliktelik, İlişki ve Evlilik İçin Daim Olan Enerji

Bu yantra yalnızca “yeni aşk” için değildir.

Mevcut ilişkilerevlilikler ve uzun vadeli birliktelikler için de çalışır.

Anima Aşk Yantra’nın enerjisi:

  • İlişkide kalıcılığı destekler

  • Kalpten kalbe bağı güçlendirir

  • Ayrılık, soğuma ve uzaklaşma enerjilerini dönüştürür

  • “Birlikte büyüme” bilincini aktive eder

Aşk, bu sembolle birlikte geçici bir heyecan değil; istikrarlı bir yaşam alanı haline gelir.

Nazar, Dış Etkiler ve Enerji Müdahalelerine Karşı Koruma

Her ilişki dış etkilerden etkilenir.

Bakışlar, sözler, kıskançlıklar, bilinçsiz enerjiler…

Anima Aşk Yantra, nazara ve negatif dış etkenlere karşı koruyucu bir frekans alanı oluşturur. Şamanik sembol diliyle tasarlanan yapısı, ilişki alanında oluşabilecek enerji sızıntılarını kapatır.

Bu sayede aşk:

  • Daha güvenli bir alanda yaşanır

  • Dış müdahalelerden arındırılır

  • Enerjisel olarak korunur

Aşk alanı dağılmaz, savrulmaz.

Bu Yantra Bir Sembol Değil, Bir Alan Açılımıdır

Anima Aşk Yantra yalnızca bakılan bir sembol değildir.

Çalışan, yaşayan ve dönüşüm yaratan bir enerji haritasıdır.

Bu yantra ile uyumlanan kişiler zamanla şunu fark eder:

  • Daha net duygular

  • Daha sağlıklı sınırlar

  • Daha derin bağlar

  • Daha bilinçli seçimler

Çünkü aşk, önce içeride dengelenir.

Sonuç: Aşk Bir Dilek Değil, Bir Titreşimdir

Anima Aşk Yantra;

Aşkı çağıran,

Aşkı koruyan,

Aşkı sürdüren

ve aşkı bilinç haline getiren en güçlü yantralardan biridir.

Saf niyetle çalışıldığında, hayatınıza yalnızca bir ilişki değil;

aşkın kendisini davet eder.

Ve aşk, tam da olması gerektiği gibi…

kalbin merkezinde yerini alır.

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

