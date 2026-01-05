5 – 11 Ocak 2026 Haftanın Yantrası

Anima Aşk Yantra, 33300 sayı sekansı ile uyumlanmıştır.
Bu sayı dizilimi rastgele değildir.
333 → İlahi rehberlik, ruhsal koruma ve kalp farkındalığı
00 → Saf niyet, sınırsız potansiyel ve kader alanı
Bu birleşim, aşk enerjisini yalnızca fiziksel düzeyde değil; ruhsal, zihinsel ve karmik boyutlarda da aktive eder. Kalpte kapanmış alanları açar, tekrar eden ilişki döngülerini kırar ve aşkı olması gereken en saf frekansa taşır.
Venüs ve Mars Zayıfsa, Aşk Neden Yorucu Olur?
Bir ilişkide sevgi var ama tutku yoksa…
Tutku var ama huzur yoksa…
Bir taraf isterken diğeri geri çekiliyorsa…
Bunun arkasında çoğu zaman Venüs ve Mars enerjilerinin dengesiz çalışması vardır.
Anima Aşk Yantra, Venüs’ün sevgi, şefkat ve bağlanma enerjisi ile Mars’ın tutku, eylem ve kararlılık gücünü yeniden uyumlar. Böylece ilişkilerde:
Duygusal kopukluklar yumuşar
Güç savaşları azalır
İstek ve bağlılık dengelenir
Aşk, zorlayıcı olmaktan çıkar
Aşk yeniden akmaya başlar.
Birliktelik, İlişki ve Evlilik İçin Daim Olan Enerji
Bu yantra yalnızca “yeni aşk” için değildir.
Mevcut ilişkiler, evlilikler ve uzun vadeli birliktelikler için de çalışır.
Anima Aşk Yantra’nın enerjisi:
İlişkide kalıcılığı destekler
Kalpten kalbe bağı güçlendirir
Ayrılık, soğuma ve uzaklaşma enerjilerini dönüştürür
“Birlikte büyüme” bilincini aktive eder
Aşk, bu sembolle birlikte geçici bir heyecan değil; istikrarlı bir yaşam alanı haline gelir.
Nazar, Dış Etkiler ve Enerji Müdahalelerine Karşı Koruma
Her ilişki dış etkilerden etkilenir.
Bakışlar, sözler, kıskançlıklar, bilinçsiz enerjiler…
Anima Aşk Yantra, nazara ve negatif dış etkenlere karşı koruyucu bir frekans alanı oluşturur. Şamanik sembol diliyle tasarlanan yapısı, ilişki alanında oluşabilecek enerji sızıntılarını kapatır.
Bu sayede aşk:
Aşk alanı dağılmaz, savrulmaz.