5 – 11 Ocak 2026 Haftanın Yantrası

Anima Aşk Yantra, 33300 sayı sekansı ile uyumlanmıştır.

Bu sayı dizilimi rastgele değildir.

333 → İlahi rehberlik, ruhsal koruma ve kalp farkındalığı

00 → Saf niyet, sınırsız potansiyel ve kader alanı

Bu birleşim, aşk enerjisini yalnızca fiziksel düzeyde değil; ruhsal, zihinsel ve karmik boyutlarda da aktive eder. Kalpte kapanmış alanları açar, tekrar eden ilişki döngülerini kırar ve aşkı olması gereken en saf frekansa taşır.

Venüs ve Mars Zayıfsa, Aşk Neden Yorucu Olur?

Bir ilişkide sevgi var ama tutku yoksa…

Tutku var ama huzur yoksa…

Bir taraf isterken diğeri geri çekiliyorsa…

Bunun arkasında çoğu zaman Venüs ve Mars enerjilerinin dengesiz çalışması vardır.

Anima Aşk Yantra, Venüs’ün sevgi, şefkat ve bağlanma enerjisi ile Mars’ın tutku, eylem ve kararlılık gücünü yeniden uyumlar. Böylece ilişkilerde:

Duygusal kopukluklar yumuşar

Güç savaşları azalır

İstek ve bağlılık dengelenir

Aşk, zorlayıcı olmaktan çıkar

Aşk yeniden akmaya başlar.

Birliktelik, İlişki ve Evlilik İçin Daim Olan Enerji

Bu yantra yalnızca “yeni aşk” için değildir.

Mevcut ilişkiler, evlilikler ve uzun vadeli birliktelikler için de çalışır.

Anima Aşk Yantra’nın enerjisi:

İlişkide kalıcılığı destekler

Kalpten kalbe bağı güçlendirir

Ayrılık, soğuma ve uzaklaşma enerjilerini dönüştürür

“Birlikte büyüme” bilincini aktive eder

Aşk, bu sembolle birlikte geçici bir heyecan değil; istikrarlı bir yaşam alanı haline gelir.

Nazar, Dış Etkiler ve Enerji Müdahalelerine Karşı Koruma

Her ilişki dış etkilerden etkilenir.

Bakışlar, sözler, kıskançlıklar, bilinçsiz enerjiler…

Anima Aşk Yantra, nazara ve negatif dış etkenlere karşı koruyucu bir frekans alanı oluşturur. Şamanik sembol diliyle tasarlanan yapısı, ilişki alanında oluşabilecek enerji sızıntılarını kapatır.

Bu sayede aşk:

Daha güvenli bir alanda yaşanır

Dış müdahalelerden arındırılır

Enerjisel olarak korunur

Aşk alanı dağılmaz, savrulmaz.