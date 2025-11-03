onedio
3–9 Kasım 2025 Haftası: “Gerçeğin Perdesi Aralanıyor”

etiket 3–9 Kasım 2025 Haftası: “Gerçeğin Perdesi Aralanıyor”

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
03.11.2025 - 09:01

Özgür Yıldız Enerjisiyle: Değer, Güven, Dürüstlük ve Sezgi Testi Başlıyor

Bu hafta gökyüzü, üç güçlü senfoni ile yankılanıyor. Bu etkiler bireyden topluma kadar geniş bir yelpazede hissedilecek. Gelin, bu haftanın kozmik enerjilerini daha yakından inceleyelim.

Küresel Arenada: Gerçeğin Sesi Yükseliyor

Venüs Akrep’te

İlişkilerde samimiyet maskeleri düşüyor. Sevgi artık yüzeyde değil, derinlikte aranıyor. Dünya çapında gizli iş birlikleri, diplomatik yüzleşmeler, skandallar ve ekonomik ittifaklar bu hafta sahneye çıkabilir.

5 Kasım Boğa Süper Dolunayı

'Gerçek Olanda Güvenliği Bulmak' temasıyla, maddi ve manevi değerlerimizi yeniden tanımlıyoruz. Toprak enerjisi sarsılırken finansal piyasalar, gıda, tarım ve toprakla ilgili alanlarda hızlı değişim dalgaları görülebilir.

Merkür Yay’da Retroya Hazırlanıyor (9 Kasım)

Hakikati çarpıtan sözler açığa çıkar. İletişimde dürüstlük sınavı küresel ölçekte başlar. Medya, eğitim, politika ve hukuk alanlarında “doğru bilgi” arayışı yükselir.

Evrenin Mesajı: “Görünene değil, özüne güven.”

Sarsılan sistemlerin altında hakikat kök salıyor. Paranın, imajın ve gücün ardındaki “değer” kavramı, kolektif bilincin merkezine yerleşiyor.

Türkiye Gökyüzünde: Hesap Zamanı

Ekonomi

Boğa Dolunayı, finansal dengeleri sarsabilir. Döviz, gıda ve konut piyasalarında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Venüs’ün Akrep’e geçişi, “gizli finansal ilişkiler” ve “kaynak paylaşımı” konularında perdeyi aralayabilir.

İletişim ve Medya

Merkür’ün retro öncesi durağanlığı bilgi akışını yavaşlatıyor. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalar, açıklamaların geri alınması ve gündem değişimleri dikkat çekebilir.

Toplumsal Ruh

Aidiyet, kimlik ve inanç sorguları derinleşiyor. “Biz kimiz?” sorusu yeniden soruluyor.

Türkiye’nin Kozmik Sınavı

“Gerçekten güvende hissettiğin şey, seni büyütüyor mu yoksa tutuyor mu?”

Bireysel Düzeyde: Ruhsal Dönüm Noktası

1. Değerlerini Hatırla

Boğa Dolunayı “kendine verdiğin değeri” test eder.

  • Sahip olduklarına değil, sahip olma nedenine odaklan.

  • Zamanını, emeğini ve kalbini kime/neyi büyütmek için harcadığını fark et.

  • Parayla, bedeninle, yeteneklerinle barış. Değerini başkalarının onayına teslim etme.

2. İlişkilerde Derinlik Sınavı

Venüs Akrep’te: Artık “güzel görünmek” değil, “gerçek hissetmek” zamanı.

  • Gizli ilişkiler, bastırılmış duygular, saklı sırlar yüzeye çıkabilir.

  • Korkusuzca konuş, ama dürüstçe. Bu hafta ilişkiyi iyileştiren tek dil, hakikatin dili.

3. Sezgini Dinle, Planı Esnet

Merkür’ün durağanlığı: Evrenin “dur” demesidir.

  • Dinle, düşün, bekle.

  • Sözleşme, imza, anlaşma konularında detayları gözden geçir.

  • Eğer kalbin “hayır” diyorsa, kozmos “şimdilik bekle” diyor olabilir.

4. Güven Alanını Yeniden Tanımla

Boğa Dolunayı, fiziksel ve ruhsal alanı aynı anda titreştirir.

  • Evinde huzur yoksa, önce iç dünyanı temizle.

  • Eşyalarını sadeleştir, borçlarını kapat, fazlalıklardan kurtul.

  • Güvenlik = Gerçeklikle yüzleşme cesareti.

Haftanın Sembolü: Alfa-Yıldız Mührü

Sembol: 🔺✨🌕

  • Anlamı: “Toprakta Doğan Işık”

  • Sabit enerjide direnişi değil, dönüşümü simgeler.

  • Boğa Dolunayı’nın “dayanıklılıktan doğan güç” temasını temsil eder.

  • Köklenmiş korkuları çözerek sezgiyle ilerleme zamanını anlatır.

Haftanın Kozmik Reçetesi

  • Renk: Toprak yeşili ve bakır tonları

  • Kristal: Obsidyen – Gerçeği yansıtan ayna, korkuyu korumaya dönüştürür

  • Element: Su – Duyguların arındırıcı gücüyle yüzleş

  • Esma: Ya Hakk – Ya Vedud – Ya Selam

  • Sayı Sekansı: 713649852 → Su ile bütünleşmiş dönüşüm mührü

Vurucularla Özet

  • ⭐ “Gerçek seni çağırıyor. Duy, gör, kabul et.”

  • ⭐ “Yüzeyde kalan her şey bu hafta çözülür; derin olan her şey kalır.”

  • ⭐ “Değerin, direndiğin yerde değil; teslim olduğun yerde doğar.”

  • ⭐ “Evrenin ritmiyle dans et, direnme.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Dr.Astrolog Şenay Devi
