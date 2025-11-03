3–9 Kasım 2025 Haftası: “Gerçeğin Perdesi Aralanıyor”

Özgür Yıldız Enerjisiyle: Değer, Güven, Dürüstlük ve Sezgi Testi Başlıyor

Bu hafta gökyüzü, üç güçlü senfoni ile yankılanıyor. Bu etkiler bireyden topluma kadar geniş bir yelpazede hissedilecek. Gelin, bu haftanın kozmik enerjilerini daha yakından inceleyelim.