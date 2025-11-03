onedio
3 – 9 Kasım 2025 Haftanın Gökyüzü Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 22:10

Bu hafta gökyüzünde yoğun bir enerji akışı mevcut. Mars cesaret ve hareketi artırırken, Venüs yeni ruh halleriyle ilişki alanında derinleşmeye çağırıyor. Merkür geri harekete geçmeden önce iletişimde son bir ivme kazandırıyor. Özellikle Satürn'ün karmaları ortaya çıkarma teması ön planda. Yeni başlangıçlar için zemin hazırlarken, geçmişin izlerini kapatmak ve temelleri sağlamlaştırmak gerekiyor.

Gezegen Hareketlerinin Etkileri

Mars’ın Yay Burcuna Geçişi (4 Kasım) 

Cesaret, genişleme ve yeni deneyimlere yönelim artıyor.

Venüs’ün Akrep Burcuna Geçişi (6 Kasım) 

İlişkiler, değerler ve kaynaklar alanında derinleşme ve yoğunlaşma gündeme geliyor.

Tam Dolunay (5 Kasım) 

Ay, Akrep veya Boğa burcunda tam dolunay deneyimi vererek güven, değer ve sabitlik temalarını vurguluyor.

Merkür Geri Hareketi (9 Kasım) 

İletişim, değerlendirme ve tamir alanlarında dikkat gerektiriyor.

Satürn’ün Balık Burcundaki Etkisi 

Özgürlük ile yapı arasındaki denge, hayal ile disiplin temaları gündeme geliyor.

Burçlara Gökyüzünden Mesajlar

Koç

  • Aşk: İlişkilerde dürüstlük ve derin bağlantı arayışındasınız. Kalbinizin değerleri üzerine konuşmak için doğru zaman.

  • İş: Yeni projelere yönelmek için cesaretiniz yüksek. Ancak temeller eksikse hızlı ilerlemek sizi yorabilir.

  • Sağlık: Enerji yükseliyor fakat acele etmeniz küçük sakatlanma riski taşıyabilir.

  • Para: Gelir akışınızda değişiklik olabilir; planlı bir yaklaşım daha güvenli.

Boğa

  • Aşk: Dolunay sizin burcunuzda; ilişkilerde şeffaflık güven yaratır.

  • İş: Sabitlik arayışınızda, sizi büyüten bir fırsat gündeme gelebilir.

  • Sağlık: Fiziksel güvenlik önemli. Beslenme ve uyku düzenine dikkat edin.

  • Para: Maddi kaynaklarınızı güvenli şekilde ele alma zamanı.

İkizler

  • Aşk: İletişim öne çıkıyor. Duygular daha derin, kontrol gerektiriyor.

  • İş: Yeni bir bakış açısı geliyor. Detayları kaçırmamaya özen gösterin.

  • Sağlık: Zihinsel aktivite yüksek; ara vermeyi unutmayın.

  • Para: Harcamalarda derinleşme eğilimi var. Değerlerinizi gözden geçirin.

Yengeç

  • Aşk: İçsel güveninizi gözlemleme zamanı. Partnerinizin hislerine dikkat edin.

  • İş: Ortaklıklar ön planda. Uzun vadede sürdürülebilirliği test ediliyor.

  • Sağlık: Enerjiniz değişken; sabit rutine bağlı kalmak önemli.

  • Para: Geçmişten gelen finansal durumlar ön planda olabilir.

Aslan

  • Aşk: Kendine güven artıyor. Derin bağlantılar devrede.

  • İş: Liderlik fırsatları var. İmaj ve öz kimlik arası denge gerekli.

  • Sağlık: Fiziksel performans yükseliyor; dinlenmeyi ihmal etmeyin.

  • Para: Gereksiz gösteriş harcamalarına dirençli olun.

Başak

  • Aşk: İçsel dünyanız yoğunlaşıyor. Bağlar bir üst seviyeye taşınabilir.

  • İş: Detay ve analiz yönünüzden faydalanın. Sabit rutini kırabilecek değişim kapıda.

  • Sağlık: Zihinsel aktivite yüksek; meditasyon sizi rahatlatır.

  • Para: Birikim veya yatırım düşünceniz varsa, sağlam bir plan yapın.

Terazi

  • Aşk: Denge ve uyum başlığında sınav dönemi. Derinliği arıyorsunuz.

  • İş: Ortaklıklar ve adil paylaşımlar gündemde.

  • Sağlık: Estetik ve sosyal iletişim enerjisi yüksek; yorgunluktan kaçının.

  • Para: Karşılıklı kazanç fırsatları doğabilir; sınırlarınızı net koyun.

Akrep

  • Aşk: Derin bağlar ve dönüşüm enerjisi devrede.

  • İş: Tutkularınız artıyor; gölge tarafla yüzleşme fırsatı var.

  • Sağlık: Duygusal yoğunluk artabilir; uyku düzenine dikkat.

  • Para: Yeteneklerinize yatırım yapmak için uygun dönem.

Yay

  • Aşk: Macera ve özgürlük arayışınız öne çıkıyor.

  • İş: Yeni alanlara yönelme isteğiniz yüksek. Temelin hazır olup olmadığını kontrol edin.

  • Sağlık: Sınırlarınızı zorlamak yerine esnekliği tercih edin.

  • Para: Gelir artışı olabilir; sabırsızlık risk yaratabilir.

Oğlak

  • Aşk: İçsel güveninizi ortaya çıkarmak için zamanınız var.

  • İş: Sorumluluklar artabilir; temelin sağlam olması önemli.

  • Sağlık: Fiziksel disiplin önemli; aşırı yüklenmeyin.

  • Para: Kariyer basamaklarında ilerleme işaretleri geliyor.

Kova

  • Aşk: Sosyal çevre ve arkadaşlıklar önemli.

  • İş: Toplumsal projeler ve teknoloji alanında ışık var.

  • Sağlık: Zihinsel motivasyon yüksek; aşırı sosyal aktiflikten kaçının.

  • Para: Grup yatırımları öne çıkabilir; sınırlarınızı net belirleyin.

Balık

  • Aşk: İçsel dünyanız yoğunlaşıyor; ruhsal paylaşım ön planda.

  • İş: Sorumluluk ve olgunluk test ediliyor; sabır ve adım adım ilerleme gerekli.

  • Sağlık: Empati kapasiteniz yüksek; enerji sınırlarınızı belirleyin.

  • Para: İçsel değerlerinizle dışsal kazançlar ilişkisi gündemde.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

