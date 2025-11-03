3 – 9 Kasım 2025 Haftanın Gökyüzü Mesajı

Bu hafta gökyüzünde yoğun bir enerji akışı mevcut. Mars cesaret ve hareketi artırırken, Venüs yeni ruh halleriyle ilişki alanında derinleşmeye çağırıyor. Merkür geri harekete geçmeden önce iletişimde son bir ivme kazandırıyor. Özellikle Satürn'ün karmaları ortaya çıkarma teması ön planda. Yeni başlangıçlar için zemin hazırlarken, geçmişin izlerini kapatmak ve temelleri sağlamlaştırmak gerekiyor.