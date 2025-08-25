25 – 31 Ağustos 2025 Haftalık Numereskobunuz

Kişisel yıl numaranızı öğrenmek, 2025 yılı boyunca hayatınıza rehberlik edecek enerjileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu sayı, doğum gününüz ve doğum ayınızı 2025 yılına ekleyerek kolayca hesaplanabilir. Bir kere hesapladıktan sonra, her hafta bu sayı üzerinden haftalık numeroskobunuzu okuyabilirsiniz.

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama Adımları

1. Doğum Gününüz ve Ayınızı Toplayın:

Doğum gününüzün rakamlarını toplayın.

Doğum ayınızı (numara olarak) ekleyin.

2. Yılı Ekleyin:

2025 yılını rakamlarına ayırın ve toplayın: 2 + 0 + 2 + 5 = 9

3. Toplamı Basite İndirgeyin:

Bulduğunuz toplamı tek basamaklı bir sayıya indirgeyin.

Örnek 1: 27 Ağustos

Adım 1: 2 + 7 (gün) = 9

Adım 2: 9 + 8 (ay) = 17

Adım 3: 17 + 9 (yıl) = 26

Adım 4: 2 + 6 = 8

Kişisel yıl numaranız 8 olur.

Örnek 2: 4 Kasım

Adım 1: 4 (gün)

Adım 2: 4 + 11 (ay) = 15

Adım 3: 15 + 9 (yıl) = 24

Adım 4: 2 + 4 = 6

Kişisel yıl numaranız 6 olur.

Bu hesaplama ile elde ettiğiniz kişisel yıl numaranız, 2025 boyunca sizin için geçerli olacak ve her hafta numerolojinizin size sunduğu rehberliği bu sayı üzerinden takip edebilirsiniz. Unutmayın, bu numerolojik rehberlik spiritüel ve kişisel gelişim amaçlıdır.