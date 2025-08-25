25 – 31 Ağustos 2025 Haftalık Numereskobunuz
88217 Sayı Sekansı Olumlaması
(Ezelden ebede, Yüce Allah’ın iradesi ile mühürlenmiş)
“Ben, [ismini söyle],
Hayatımda aşk, bolluk, huzur ve ilahi koruma kapılarının açıldığını ilan ediyorum.
Maddi ve manevi tüm alanlarımda bereket artarak çoğalıyor.
İlişkilerimde sadakat, uyum ve sevgi daim oluyor.
Korkularım yerine güveni, endişelerim yerine huzuru seçiyorum.
Yüce Allah’ın izniyle tüm boyutlarda korunuyorum,
ve bu niyetim sonsuz zamana mühürlendi.
Evet, evet, evet!”
88217 Sayı Sekansının İlahi Mesajı
88217 Sayısının Gizemli Kodları
1’den 9’a Kadar Sayıların Haftalık Etkileri
Haftanın Genel Mesajı
Aşk: İlişkilerde sadakat ve şeffaflık artıyor. Çifte 8 enerjisi aşkı daha tutkulu ve istikrarlı kılıyor.
İş ve Para: Ticari girişimler, iş fırsatları ve finansal akış hızlanıyor. Yeni ortaklıklar ve yatırımlar gündeme gelebilir.
Ruhsal Alan: İlahi koruma alanı genişliyor, negatif enerjiler dağılıyor, manevi çalışmalar çok güçlü çalışıyor.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
