24 Kasım Pazartesi Antalya Hava Durumu: Antalya’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

24.11.2025 - 10:55

24 Kasım Pazartesi Antalya hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar Antalya’da da kendini gösterdi. Bu hafta yağış beklenen Akdeniz kentinde bugün bulutlu bir hava öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da bugün 21 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. İşte 24 Kasım Antalya hava durumu bilgileri…”

Antalya'da bulutlu bir hava gözlemleniyor. Bugün en yüksek sıcaklık 21 derece.

Yapılan son tahminlere göre, kent bu hafta yağış alabilir Değerlendirmelere göre gün içi en yüksek sıcaklık 21 dereceyle akşam saatlerinde sıcaklık 16 derecelere inecek. Kentte nem orası ise %72.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
