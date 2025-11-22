onedio
22 Kasım Cumartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2025 - 08:43

22 Kasım Cumartesi Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır’da 22 Kasım Cumartesi günü termometrelerde sonbaharın serinliğine rağmen iç ısıtan bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla güneşli, yer yer hafif bulutlu geçecek.

Diyarbakır’da 22 Kasım Cumartesi günü sonbahar güneşle birlikte daha ılık hissedilecek.

Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava genel olarak güneşli, zaman zaman da parçalı bulutlu geçecek. Günün en düşük sıcaklığı 6 dereceye kadar inerken, öğle saatlerine doğru termometreler 19 dereceyle günün en yüksek değerine ulaşacak. Nem oranı gün içinde orta seviyelerde seyrederken, hafif esen rüzgâr sıcaklığı fazla düşürmeyecek. Sabah ve geç akşam saatlerinde ince bir mont ya da hırka iyi olurken, gün ortasında daha hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak mümkün olacak.

