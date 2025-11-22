22 Kasım Cumartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
22 Kasım Cumartesi Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır’da 22 Kasım Cumartesi günü termometrelerde sonbaharın serinliğine rağmen iç ısıtan bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla güneşli, yer yer hafif bulutlu geçecek.
Diyarbakır’da 22 Kasım Cumartesi günü sonbahar güneşle birlikte daha ılık hissedilecek.
